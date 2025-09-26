Zgłoś błąd
Apple iPhone 17 w świecie Androida? Oto seria Xiaomi 17. Snapdragon 8 Elite Gen 5, drugi ekran i nawet 7500 mAh

Natan Faleńczyk | 26-09-2025 15:00 |

Apple iPhone 17 w świecie Androida? Oto seria Xiaomi 17. Snapdragon 8 Elite Gen 5, drugi ekran i nawet 7500 mAh Firma Xiaomi przedstawiła w Chinach nową serię smartfonów, na którą składają się obecnie trzy modele. Każdy z nich zapewni istnie flagową wydajność, a przy tym ma na pokładzie bardzo pojemny akumulator. Nie zabrakło przyzwoitego zaplecza fotograficznego, ekranów AMOLED, czy też systemu Xiaomi HyperOS 3, który opiera się na Androidzie 16. Nowości od Xiaomi całkiem wieloma aspektami nawiązują do serii Apple iPhone 17, ale o tym przekonamy się za moment.

Smartfony z serii Xiaomi 17 mocno nawiązują do obecnej generacji iPhone 17 - i to nie tylko nazwami, ale poniekąd także wyglądem. Istnie topowe parametry dopełnia dodatkowy ekran w wariantach "Pro". Jest całkiem interesująco.

Apple iPhone 17 w świecie Androida? Oto seria Xiaomi 17. Snapdragon 8 Elite Gen 5, drugi ekran i nawet 7500 mAh [1]
Źródło: mi.com

Xiaomi 15T i Xiaomi 15T Pro - smartfony z wydajnymi podzespołami i dobrymi aparatami. Leica, Dimensity 9400+, AMOLED i HyperOS

Dlaczego tytuł i inne fragmenty w tym materiale przyrównują serię smartfonów Xiaomi 17 do linii iPhone'ów? Chińska firma postanowiła bowiem porzucić dotychczasową numerację i dostosować ją do tej od Apple - dlatego też nie mamy rodziny Xiaomi 16, która została pominięta, a właśnie Xiaomi 17. Do tego w jej skład wchodzą modele: Xiaomi 17, Xiaomi 17 Pro i Xiaomi 17 Pro Max. Kształt wyspy w tych dwóch ostatnich, to także "kopia" z iPhone'ów - podobnie jak styl oficjalnych grafik. Niemniej jednak pod względem specyfikacji, każdy smartfon ma sporo do zaoferowania. Na ich pokładzie zawitał bowiem najwydajniejszy androidowy chip, jaki jest obecnie dostępny, czyli Snapdragon 8 Elite Gen 5, zdolny rozpędzić się do 4,6 GHz. Do tego możemy liczyć na szybką pamięć RAM, a za magazyn na dane posłuży pamięć UFS 4.1. Takie połączenie powinno zapewnić zapas wydajności na długie lata. Bardzo przyzwoicie wypadają również ekrany AMOLED, które obsługują tryb HDR i wspierane są technologią Dolby Vision.

  Xiaomi 17 Xiaomi 17 Pro Xiaomi 17 Pro Max
Procesor Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm)
Układ graficzny Adreno GPU
Pamięć RAM 12 lub 16 GB LPDDR5X
Pamięć wbudowana 256 lub 512 GB UFS 4.1 256, 512 GB lub 1 TB UFS 4.1 512 GB lub 1 TB UFS 4.1
Łączność Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, 5G, NFC, iRDA Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, 5G, NFC, UWB, iRDA
Nawigacja GPS, Galileo, GLONASS, QZSS, NavIC
Wyświetlacz 6,3" 2656 x 1220 px, LTPO AMOLED 120 Hz, HDR10+, HDR Vivid, Dolby Vision
3500 nitów (peak)		 6,3" 2656 x 1220 px, LTPO AMOLED, 120 Hz, HDR10+, HDR Vivid, Dolby Vision
3500 nitów (peak)		 6,9" 2608 x 1200 px, LTPO AMOLED, 120 Hz, HDR10+, HDR Vivid, Dolby Vision, 3500 nitów (peak)
Xiaomi Shield Glass 3.0
Drugi ekran Brak 2,7" 904 x 572 px, AMOLED, 120 Hz, 3500 nitów (peak) 2,9" 976 x 596 px, LTPO AMOLED, 120 Hz, 3500 nitów (peak)
Porty, złącza i sloty 1 x USB 3.2 Gen 1 typu C
Aparat przedni 50 MP (f/2.2, 21 mm, 90 stopni)
Aparaty z tyłu 50 MP (f/1.67, 1/1.31", 23 mm, OIS) | Light Fusion 950

50 MP (f/2.0, 1/2.76", 10 cm makro, 60 mm, 2.6x zoom optyczny, OIS)

50 MP (f/2.4, 1/2.76", 17 mm, 102 stopnie)		 50 MP (f/1.67, 1/1.28", 23 mm, OIS) | Light Fusion 950L

50 MP (f/3.0, 20 cm makro, 115 mm, 5x zoom optyczny, OIS)

50 MP (f2.4, 1/2.76", 102 stopnie, 5 cm makro, 17 mm)		 50 MP (f/1.67, 1/1.28", 23 mm, OIS) | Light Fusion 950L

50 MP (f/2.6, 1/2", 30 cm makro, 115 mm, 5x zoom optyczny, OIS)

50 MP (f/2.4, 1/2.76", 102 stopnie, 5 cm makro, 17 mm)
Możliwości wideo Tył: 8K przy 30 kl/s lub 4K przy 60 kl/s
Przód: 4K przy 60 kl/s		 Tył: 8K przy 30 kl/s lub 4K przy 120 kl/s
Przód: 4K przy 60 kl/s
Norma odporności IP68
Audio 2 głośniki z Dolby Atmos
4 mikrofony
Akumulator 7000 mAh (894 Wh/l) 6300 mAh 7500 mAh
Ładowanie Zwrotne: 22,5 W
Przewodowe: 100 W
Bezprzewodowe: 50 W
System operacyjny Xiaomi HyperOS 3 (Android 16)
Wymiary 151,1 x 71,8 x 8,06 mm 151,1 x 71,8 x 8,0 mm 162,9 x 77,6 x 8,0 mm
Waga 191 g 192 g 219 g
Cena 12/256 GB: 4499 juanów
12/512 GB: 4799 juanów
16/512 GB: 4999 juanów		 12/256 GB: 4999 juanów
12/512 GB: 5299 juanów
16/512 GB: 5599 juanów
16 GB / 1 TB: 5999 juanów		 12/512 GB: 5999 juanów
16/512 GB: 6299 juanów
16 GB / 1 TB: 6999 juanów
Ceny w bezpośrednim przeliczeniu (bez VAT itd.)* 12/256 GB: ok. 2300 zł
12/512 GB: ok. 2460 zł
16/512 GB: ok. 2560 zł		 12/256 GB: ok. 2560 zł
12/512 GB: ok. 2710 zł
16/512 GB: ok. 2870 zł
16 GB / 1 TB: ok. 3070 zł		 12/512 GB: ok. 3070 zł
16/512 GB: ok. 3220 zł
16 GB / 1 TB: ok. 3580 zł

*Na prośbę jednego z czytelników chińskie ceny są przeliczane na złotówki, natomiast takich kwot z pewności nie zobaczymy w Polsce. W grę wchodzą bowiem dodatkowe podatki i nie tylko.

Apple iPhone 17 w świecie Androida? Oto seria Xiaomi 17. Snapdragon 8 Elite Gen 5, drugi ekran i nawet 7500 mAh [2]Xiaomi 17 | Źródło: mi.com

Xiaomi 15 i Xiaomi 15 Ultra debiutują w Polsce. Snapdragon 8 Elite i solidny zestaw aparatów. Przy zakupie czekają gratisy

Xiaomi 17 Pro i Xiaomi 17 Pro Max oferują dodatkowy ekran z tyłu, który może wyświetlać podgląd w trakcie wykonywania zdjęcia lub nagrywania wideo, czy też różne przydatne informacje. Na dodatek dostępne jest specjalne etui, które umożliwia zamianę smartfona w handhelda do gier. Całkiem przyzwoity zestaw aparatów dopełniają 2 głośniki z Dolby Atmos i 4 mikrofony, a także pojemne akumulatory, które można naładować z wysoką mocą. Nowości prezentują się bardzo dobrze, choć na Polską premierę, ceny i potwierdzenie specyfikacji, trzeba jeszcze nieco poczekać. Może się okazać, że w naszym kraju smartfony będą miały mniej pojemne akumulatory, gdyż przedstawione odsłony są skierowane na rynek chiński.

Apple iPhone 17 w świecie Androida? Oto seria Xiaomi 17. Snapdragon 8 Elite Gen 5, drugi ekran i nawet 7500 mAh [3]
Źródło: mi.com (grafika edytowana)

Apple iPhone 17 w świecie Androida? Oto seria Xiaomi 17. Snapdragon 8 Elite Gen 5, drugi ekran i nawet 7500 mAh [4]
Xiaomi 17 Pro | Źródło: mi.com

Apple iPhone 17 w świecie Androida? Oto seria Xiaomi 17. Snapdragon 8 Elite Gen 5, drugi ekran i nawet 7500 mAh [5]
Xiaomi 17 Pro | Źródło: mi.com

Apple iPhone 17 w świecie Androida? Oto seria Xiaomi 17. Snapdragon 8 Elite Gen 5, drugi ekran i nawet 7500 mAh [6]
Xiaomi 17 Pro | Źródło: mi.com

Źródło: Xiaomi via GSMArena
