Apple iPhone 17 w świecie Androida? Oto seria Xiaomi 17. Snapdragon 8 Elite Gen 5, drugi ekran i nawet 7500 mAh
Firma Xiaomi przedstawiła w Chinach nową serię smartfonów, na którą składają się obecnie trzy modele. Każdy z nich zapewni istnie flagową wydajność, a przy tym ma na pokładzie bardzo pojemny akumulator. Nie zabrakło przyzwoitego zaplecza fotograficznego, ekranów AMOLED, czy też systemu Xiaomi HyperOS 3, który opiera się na Androidzie 16. Nowości od Xiaomi całkiem wieloma aspektami nawiązują do serii Apple iPhone 17, ale o tym przekonamy się za moment.
Smartfony z serii Xiaomi 17 mocno nawiązują do obecnej generacji iPhone 17 - i to nie tylko nazwami, ale poniekąd także wyglądem. Istnie topowe parametry dopełnia dodatkowy ekran w wariantach "Pro". Jest całkiem interesująco.
Xiaomi 15T i Xiaomi 15T Pro - smartfony z wydajnymi podzespołami i dobrymi aparatami. Leica, Dimensity 9400+, AMOLED i HyperOS
Dlaczego tytuł i inne fragmenty w tym materiale przyrównują serię smartfonów Xiaomi 17 do linii iPhone'ów? Chińska firma postanowiła bowiem porzucić dotychczasową numerację i dostosować ją do tej od Apple - dlatego też nie mamy rodziny Xiaomi 16, która została pominięta, a właśnie Xiaomi 17. Do tego w jej skład wchodzą modele: Xiaomi 17, Xiaomi 17 Pro i Xiaomi 17 Pro Max. Kształt wyspy w tych dwóch ostatnich, to także "kopia" z iPhone'ów - podobnie jak styl oficjalnych grafik. Niemniej jednak pod względem specyfikacji, każdy smartfon ma sporo do zaoferowania. Na ich pokładzie zawitał bowiem najwydajniejszy androidowy chip, jaki jest obecnie dostępny, czyli Snapdragon 8 Elite Gen 5, zdolny rozpędzić się do 4,6 GHz. Do tego możemy liczyć na szybką pamięć RAM, a za magazyn na dane posłuży pamięć UFS 4.1. Takie połączenie powinno zapewnić zapas wydajności na długie lata. Bardzo przyzwoicie wypadają również ekrany AMOLED, które obsługują tryb HDR i wspierane są technologią Dolby Vision.
|Xiaomi 17
|Xiaomi 17 Pro
|Xiaomi 17 Pro Max
|Procesor
|Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm)
|Układ graficzny
|Adreno GPU
|Pamięć RAM
|12 lub 16 GB LPDDR5X
|Pamięć wbudowana
|256 lub 512 GB UFS 4.1
|256, 512 GB lub 1 TB UFS 4.1
|512 GB lub 1 TB UFS 4.1
|Łączność
|Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, 5G, NFC, iRDA
|Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, 5G, NFC, UWB, iRDA
|Nawigacja
|GPS, Galileo, GLONASS, QZSS, NavIC
|Wyświetlacz
|6,3" 2656 x 1220 px, LTPO AMOLED 120 Hz, HDR10+, HDR Vivid, Dolby Vision
3500 nitów (peak)
|6,3" 2656 x 1220 px, LTPO AMOLED, 120 Hz, HDR10+, HDR Vivid, Dolby Vision
3500 nitów (peak)
|6,9" 2608 x 1200 px, LTPO AMOLED, 120 Hz, HDR10+, HDR Vivid, Dolby Vision, 3500 nitów (peak)
Xiaomi Shield Glass 3.0
|Drugi ekran
|Brak
|2,7" 904 x 572 px, AMOLED, 120 Hz, 3500 nitów (peak)
|2,9" 976 x 596 px, LTPO AMOLED, 120 Hz, 3500 nitów (peak)
|Porty, złącza i sloty
|1 x USB 3.2 Gen 1 typu C
|Aparat przedni
|50 MP (f/2.2, 21 mm, 90 stopni)
|Aparaty z tyłu
|50 MP (f/1.67, 1/1.31", 23 mm, OIS) | Light Fusion 950
50 MP (f/2.0, 1/2.76", 10 cm makro, 60 mm, 2.6x zoom optyczny, OIS)
50 MP (f/2.4, 1/2.76", 17 mm, 102 stopnie)
|50 MP (f/1.67, 1/1.28", 23 mm, OIS) | Light Fusion 950L
50 MP (f/3.0, 20 cm makro, 115 mm, 5x zoom optyczny, OIS)
50 MP (f2.4, 1/2.76", 102 stopnie, 5 cm makro, 17 mm)
|50 MP (f/1.67, 1/1.28", 23 mm, OIS) | Light Fusion 950L
50 MP (f/2.6, 1/2", 30 cm makro, 115 mm, 5x zoom optyczny, OIS)
50 MP (f/2.4, 1/2.76", 102 stopnie, 5 cm makro, 17 mm)
|Możliwości wideo
|Tył: 8K przy 30 kl/s lub 4K przy 60 kl/s
Przód: 4K przy 60 kl/s
|Tył: 8K przy 30 kl/s lub 4K przy 120 kl/s
Przód: 4K przy 60 kl/s
|Norma odporności
|IP68
|Audio
|2 głośniki z Dolby Atmos
4 mikrofony
|Akumulator
|7000 mAh (894 Wh/l)
|6300 mAh
|7500 mAh
|Ładowanie
|Zwrotne: 22,5 W
Przewodowe: 100 W
Bezprzewodowe: 50 W
|System operacyjny
|Xiaomi HyperOS 3 (Android 16)
|Wymiary
|151,1 x 71,8 x 8,06 mm
|151,1 x 71,8 x 8,0 mm
|162,9 x 77,6 x 8,0 mm
|Waga
|191 g
|192 g
|219 g
|Cena
|12/256 GB: 4499 juanów
12/512 GB: 4799 juanów
16/512 GB: 4999 juanów
|12/256 GB: 4999 juanów
12/512 GB: 5299 juanów
16/512 GB: 5599 juanów
16 GB / 1 TB: 5999 juanów
|12/512 GB: 5999 juanów
16/512 GB: 6299 juanów
16 GB / 1 TB: 6999 juanów
|Ceny w bezpośrednim przeliczeniu (bez VAT itd.)*
|12/256 GB: ok. 2300 zł
12/512 GB: ok. 2460 zł
16/512 GB: ok. 2560 zł
|12/256 GB: ok. 2560 zł
12/512 GB: ok. 2710 zł
16/512 GB: ok. 2870 zł
16 GB / 1 TB: ok. 3070 zł
|12/512 GB: ok. 3070 zł
16/512 GB: ok. 3220 zł
16 GB / 1 TB: ok. 3580 zł
*Na prośbę jednego z czytelników chińskie ceny są przeliczane na złotówki, natomiast takich kwot z pewności nie zobaczymy w Polsce. W grę wchodzą bowiem dodatkowe podatki i nie tylko.
Xiaomi 17 Pro i Xiaomi 17 Pro Max oferują dodatkowy ekran z tyłu, który może wyświetlać podgląd w trakcie wykonywania zdjęcia lub nagrywania wideo, czy też różne przydatne informacje. Na dodatek dostępne jest specjalne etui, które umożliwia zamianę smartfona w handhelda do gier. Całkiem przyzwoity zestaw aparatów dopełniają 2 głośniki z Dolby Atmos i 4 mikrofony, a także pojemne akumulatory, które można naładować z wysoką mocą. Nowości prezentują się bardzo dobrze, choć na Polską premierę, ceny i potwierdzenie specyfikacji, trzeba jeszcze nieco poczekać. Może się okazać, że w naszym kraju smartfony będą miały mniej pojemne akumulatory, gdyż przedstawione odsłony są skierowane na rynek chiński.
Źródło: mi.com (grafika edytowana)
Xiaomi 17 Pro | Źródło: mi.com
Xiaomi 17 Pro | Źródło: mi.com
Xiaomi 17 Pro | Źródło: mi.com