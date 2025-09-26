Amazon, Apple i Microsoft muszą wyjaśnić zatrudnianie 50 tys. specjalistów H-1B po zwolnieniu dziesiątek tysięcy amerykanów

Sektor technologiczny przechodzi okres zmian, które wywołują skrajne emocje. Słyszymy o kolejnych falach zwolnień w korporacjach. Z drugiej strony są informacje o nieustannym zapotrzebowaniu na ekspertów. Wzbudza to zainteresowanie polityków, którzy zaczynają uważnie przyglądać się praktykom rekrutacyjnym firm IT. W centrum uwagi znalazły się metody optymalizacji kosztów zatrudnienia, stawiające pod znakiem zapytania oficjalne powody redukcji etatów.

Przy całym rodzimym amerykańskim talencie odsuwanych na boczny tor, trudno nam uwierzyć, że Amazon nie może znaleźć wykwalifikowanych amerykańskich pracowników technologicznych do obsadzenia stanowisk - senatorowie Chuck Grassley i Dick Durbin w liście do CEO Amazon.

Senatorowie Chuck Grassley i Dick Durbin skierowali oficjalne zapytania do dziesięciu największych amerykańskich korporacji, żądając wyjaśnień dotyczących praktyk zatrudniania obcokrajowców na wizach H-1B po przeprowadzeniu masowych zwolnień amerykańskich pracowników. Amazon otrzymał najostrzejsze zarzuty. Firma miała zatrudnić ponad 10 tys. obcokrajowców w 2025 roku, jednocześnie zwalniając dziesiątki tysięcy amerykańskich pracowników, tłumacząc redukcje "wdrażaniem narzędzi generatywnej sztucznej inteligencji". CEO Amazon Andy Jassy otwarcie zapowiadał zastąpienie pracowników technologią AI, przewidując redukcje zatrudnienia w kolejnych latach.

Meta przeprowadziła zwolnienia obejmujące ćwierć załogi między 2022 a 2023 rokiem w ramach "roku efektywności", po czym w 2025 roku zwolniła kolejne 3600 osób, jednocześnie otrzymując pozwolenia na zatrudnienie ponad 5 tys. pracowników H-1B. Google zwolniło dziesiątki tys. pracowników mimo rekordowych zysków, a Microsoft przeprowadził redukcje dotyczące 16 tys. osób w 2025 roku, nazywając swoje działania "enigmą sukcesu". Szczególnie drastyczny przypadek dotyczy firmy Cognizant Technology Solutions, która w październiku 2024 roku została uznana przez kalifornijski sąd federalny za winną dyskryminacji amerykańskich pracowników na rzecz posiadaczy wiz H-1B z Azji Południowej, co skutkowało zasądzeniem odszkodowań karnych.

Administracja Trumpa odpowiedziała wprowadzeniem od 21 września 2025 roku opłaty 100 tys. dolarów za każdą nową petycję o wizę H-1B, zastępując poprzednie koszty wynoszące między 1700 a 4500 dolarów. Departament Pracy uruchomił również program "Project Firewall", czyli inicjatywę śledczą mającą wykryć nadużycia systemu wizowego przez pracodawców wykorzystujących program do zatrudniania tańszej siły roboczej zamiast uzupełniania luk kadrowych wysoko wykwalifikowanymi specjalistami. Nowy system loterii będzie faworyzował aplikacje o najwyższe wynagrodzenia, zgodnie z założeniem, że prawdziwie wykwalifikowani specjaliści powinni otrzymywać wyższe pensje. Dane pokazują, że w ostatnich pięciu latach udział pracowników IT w programie H-1B wzrósł z 32 proc. do średnio ponad 65 proc.

Źródło: Reuters, WSJ, Chuck Grassley, Dick Durbin, PBS NEWS