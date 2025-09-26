Zgłoś błąd
X
Zanim wyślesz zgłoszenie, upewnij się że przyczyną problemów nie jest dodatek blokujący reklamy.
Błędy w spisie treści artykułu zgłaszaj jako "błąd w TREŚCI".
Typ zgłoszenia
Treść zgłoszenia
Twój email (opcjonalnie)
Nie wypełniaj tego pola
Załóż konto
EnglishDeutschукраїнськийFrançaisEspañol中国
Start Aktualności Prawo i gospodarka

Amazon, Apple i Microsoft muszą wyjaśnić zatrudnianie 50 tys. specjalistów H-1B po zwolnieniu dziesiątek tysięcy amerykanów

Maciej Lewczuk | 26-09-2025 16:00 |

Amazon, Apple i Microsoft muszą wyjaśnić zatrudnianie 50 tys. specjalistów H-1B po zwolnieniu dziesiątek tysięcy amerykanówSektor technologiczny przechodzi okres zmian, które wywołują skrajne emocje. Słyszymy o kolejnych falach zwolnień w korporacjach. Z drugiej strony są informacje o nieustannym zapotrzebowaniu na ekspertów. Wzbudza to zainteresowanie polityków, którzy zaczynają uważnie przyglądać się praktykom rekrutacyjnym firm IT. W centrum uwagi znalazły się metody optymalizacji kosztów zatrudnienia, stawiające pod znakiem zapytania oficjalne powody redukcji etatów.

Przy całym rodzimym amerykańskim talencie odsuwanych na boczny tor, trudno nam uwierzyć, że Amazon nie może znaleźć wykwalifikowanych amerykańskich pracowników technologicznych do obsadzenia stanowisk - senatorowie Chuck Grassley i Dick Durbin w liście do CEO Amazon.

Amazon, Apple i Microsoft muszą wyjaśnić zatrudnianie 50 tys. specjalistów H-1B po zwolnieniu dziesiątek tysięcy amerykanów [1]

Rada Ministrów przyjęła nowelizację ustawy wdrażającej DSA. UKE i KRRiT otrzymają nowe uprawnienia do blokowania treści

Senatorowie Chuck Grassley i Dick Durbin skierowali oficjalne zapytania do dziesięciu największych amerykańskich korporacji, żądając wyjaśnień dotyczących praktyk zatrudniania obcokrajowców na wizach H-1B po przeprowadzeniu masowych zwolnień amerykańskich pracowników. Amazon otrzymał najostrzejsze zarzuty. Firma miała zatrudnić ponad 10 tys. obcokrajowców w 2025 roku, jednocześnie zwalniając dziesiątki tysięcy amerykańskich pracowników, tłumacząc redukcje "wdrażaniem narzędzi generatywnej sztucznej inteligencji". CEO Amazon Andy Jassy otwarcie zapowiadał zastąpienie pracowników technologią AI, przewidując redukcje zatrudnienia w kolejnych latach.

Byli członkowie zarządu Intela proponują podział na niezależne jednostki: produkcyjną i projektową w ramach prywatyzacji

Meta przeprowadziła zwolnienia obejmujące ćwierć załogi między 2022 a 2023 rokiem w ramach "roku efektywności", po czym w 2025 roku zwolniła kolejne 3600 osób, jednocześnie otrzymując pozwolenia na zatrudnienie ponad 5 tys. pracowników H-1B. Google zwolniło dziesiątki tys. pracowników mimo rekordowych zysków, a Microsoft przeprowadził redukcje dotyczące 16 tys. osób w 2025 roku, nazywając swoje działania "enigmą sukcesu". Szczególnie drastyczny przypadek dotyczy firmy Cognizant Technology Solutions, która w październiku 2024 roku została uznana przez kalifornijski sąd federalny za winną dyskryminacji amerykańskich pracowników na rzecz posiadaczy wiz H-1B z Azji Południowej, co skutkowało zasądzeniem odszkodowań karnych.

Chińskie dochodzenie antymonopolowe przeciwko NVIDII może skutkować karami do 10 proc. rocznej sprzedaży firmy w regionie

Administracja Trumpa odpowiedziała wprowadzeniem od 21 września 2025 roku opłaty 100 tys. dolarów za każdą nową petycję o wizę H-1B, zastępując poprzednie koszty wynoszące między 1700 a 4500 dolarów. Departament Pracy uruchomił również program "Project Firewall", czyli inicjatywę śledczą mającą wykryć nadużycia systemu wizowego przez pracodawców wykorzystujących program do zatrudniania tańszej siły roboczej zamiast uzupełniania luk kadrowych wysoko wykwalifikowanymi specjalistami. Nowy system loterii będzie faworyzował aplikacje o najwyższe wynagrodzenia, zgodnie z założeniem, że prawdziwie wykwalifikowani specjaliści powinni otrzymywać wyższe pensje. Dane pokazują, że w ostatnich pięciu latach udział pracowników IT w programie H-1B wzrósł z 32 proc. do średnio ponad 65 proc.

Amazon, Apple i Microsoft muszą wyjaśnić zatrudnianie 50 tys. specjalistów H-1B po zwolnieniu dziesiątek tysięcy amerykanów [2]

Źródło: Reuters, WSJ, Chuck Grassley, Dick Durbin, PBS NEWS
Bądź na bieżąco - obserwuj PurePC.pl na Google News
Tagi:
Zgłoś błąd

Powiązane publikacje

Ministerstwo Cyfryzacji ogłasza strategię na lata 2026-2027. Dwie fabryki AI, implementacja NIS2 i piaskownice regulacyjne

Ministerstwo Cyfryzacji ogłasza strategię na lata 2026-2027. Dwie fabryki AI, implementacja NIS2 i piaskownice regulacyjne

38
Satelity zdemaskują ukryte fabryki AI. Badacze Epoch ujawniają, gdzie Google i Meta budują potężne centra danych

Satelity zdemaskują ukryte fabryki AI. Badacze Epoch ujawniają, gdzie Google i Meta budują potężne centra danych

39
Technologia 2 nm wchodzi w fazę masowej produkcji. TSMC dominuje, ale Samsung nie odpuszcza

Technologia 2 nm wchodzi w fazę masowej produkcji. TSMC dominuje, ale Samsung nie odpuszcza

9
Koniec awizo i papierowych pism. Od stycznia urzędy przechodzą na e-Doręczenia, które miały ruszyć już w 2021 roku

Koniec awizo i papierowych pism. Od stycznia urzędy przechodzą na e-Doręczenia, które miały ruszyć już w 2021 roku

56
Disney łamał prawo przez 5 lat i doskonale o tym wiedział. Teraz zapłaci miliony za śledzenie Twoich dzieci

Disney łamał prawo przez 5 lat i doskonale o tym wiedział. Teraz zapłaci miliony za śledzenie Twoich dzieci

49
Liczba komentarzy: 47

Komentarze:

Załaduj komentarze

PurePC.pl to serwis informacyjny o nowinkach technologicznych, testach sprzętu, porównaniach, telefonach, najgorętszych grach oraz polecanych zestawach komputerowych.

Działamy nieprzerwanie od 2006 roku i wśród portali o tematyce IT jesteśmy jednym z liderów w branży, pozostając jednak w pełni medium niezależnym.

O portalu PurePC
Kontakt z namiRedakcja PurePCReklama u nasRegulaminEuropean Hardware Association
Najważniejsze
Zestawy komputeroweTesty i recenzjeSmartfony i tabletyNotebookiAktualnościPoradnikiForumTest prędkości łacza
Znajdź PurePC na
FacebookTwitterYoutubeRSS
Do góry

Copyright © 2006-2026 PurePC.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.
x Wydawca serwisu PurePC.pl informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij zgadzam się, aby ta informacja nie pojawiała się więcej. Kliknij polityka cookies, aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki.