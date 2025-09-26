Battlefield 6 - w sieci pojawiły się pierwsze prezentacje rozbudowanego trybu Portal

Wiele już zostało powiedziane i napisane w kontekście nadchodzącej nowej odsłony kultowej serii. I doprawdy równie wiele wskazuje na to, że po bardzo chudych latach czeka nas bardzo udana część. Tryb wieloosobowy był już chwalony nawet w fazie wczesnej bety, a ostatnio pochwalono się również kampanią single player, która także wygląda całkiem zachęcająco. Teraz DICE pochwaliło się jeszcze jedną atrakcją w Battlefield 6, jaką doświadczymy na premierę.

W Battlefield 6 pojawi się także tryb Portal, ale w znacznie bardziej złożonej formie. Zdążyliśmy już dostać wstępny zarys rozgrywki.

Jak na razie Electronic Arts nie musi się specjalnie obawiać problemów z konkurencją. Przynajmniej biorąc pod uwagę to, co jak dotąd przedstawiono w kontekście najnowszego Call of Duty. Przedstawiono kolejną atrakcję, która pojawi się w Battlefield 6 na premierę: Portal. W tym trybie tworzymy własne wariacje map - swoich bądź już uprzednio przygotowanych - a także parametrów rozgrywki. Niektórym może się on kiepsko kojarzyć, jako że po raz pierwszy został przedstawiony w Battlefield 2042, ale tutaj wygląda to trochę inaczej.

Design it. Play it. Break the mold



Forge the fight in Battlefield Portal with custom modes, object tools, a flexible map editor, control over rules and objectives, and more.#Battlefield6 arrives October 10. pic.twitter.com/GMHJzaQZv3 — Battlefield (@Battlefield) September 25, 2025

Przede wszystkim Portal będzie znacznie bardziej rozbudowany. Chcecie coś bardziej szalonego, w ramach odskoczni od przyziemniejszego charakteru rozgrywki w Battlefield 6? Już na zajawce od twórców na starcie zaprezentowano jeżdżenie na quadach przy unikaniu... spadających czołgów. Zademonstrowano także ogrom możliwości towarzyszących konstruowaniu kolejnych aren. Opcji faktycznie może być sporo i jakkolwiek zapewne nie każdemu będzie to odpowiadać, nie powinno z drugiej strony brakować chętnych.

Źródło: WCCFtech