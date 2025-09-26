Zgłoś błąd
X
Zanim wyślesz zgłoszenie, upewnij się że przyczyną problemów nie jest dodatek blokujący reklamy.
Błędy w spisie treści artykułu zgłaszaj jako "błąd w TREŚCI".
Typ zgłoszenia
Treść zgłoszenia
Twój email (opcjonalnie)
Nie wypełniaj tego pola
Załóż konto
EnglishDeutschукраїнськийFrançaisEspañol中国
Start Aktualności Klawiatury i myszki

Endorfy Thock V2 - nowa seria klawiatur mechanicznych. Hot Swap, różne rozmiary, dwa przełączniki i nie tylko. Jest w czym wybierać

Natan Faleńczyk | 26-09-2025 17:30 |

Endorfy Thock V2 - nowa seria klawiatur mechanicznych. Hot Swap, różne rozmiary, dwa przełączniki i nie tylko. Jest w czym wybieraćMarka Endorfy wprowadziła do swojej oferty nową serię klawiatur mechanicznych, jaką jest tytułowa Thock V2. W jej skład wchodzi aż 17 edycji, gdyż mamy dostęp do czterech rozmiarów i trzech układów, możemy wybrać wariant przewodowy lub bezprzewodowy, a przy tym poniekąd można zdecydować się na jeden z dwóch przełączników. Każda klawiatura oferuje system Hot Swap i podświetlenie ARGB, ma aluminiową płytę górną, a także zapewnia dostęp do makr.

Endorfy poszerzyło ofertę klawiatur mechanicznych o 17 wariantów, które wchodzą w skład linii Thock V2. Do wyboru są trzy układy, cztery rozmiary i dwa rodzaje przełączników, a także wersja przewodowa lub bezprzewodowa.

Endorfy Thock V2 - nowa seria klawiatur mechanicznych. Hot Swap, różne rozmiary, dwa przełączniki i nie tylko. Jest w czym wybierać [1]

Jaka myszka do grania? Jaka klawiatura mechaniczna? Poradnik zakupowy i polecany sprzęt dla graczy na lipiec 2025

Jak już wspomniano, na serię klawiatur mechanicznych Endorfy Thock V2 składa się wiele wersji, więc mamy całkiem spory wybór. W przypadku rozmiarów mowa o wersji pełnomiarowej, TKL (od tego momentu nie możemy już liczyć na blok numeryczny), 75% lub Compact. Dostępne układy to ANSI US, ANSI CZ oraz ISO DE, a przełączniki to znane z serii Celeris 1800 - Endorfy Yellow by Gateron (dwustopniowa sprężyna, dual-rail, fabrycznie nasmarowane) lub Endorfy Red (fabrycznie nasmarowane, nylonowa podstawa). Pozostaje kwestia łączności, gdzie zarówno przewodowy, jak i bezprzewodowy wariant mogą zapewnić odpinany przewód USB. Klawiatury trzymają się odcieni szarości Alt Gray, choć nieco więcej charakteru dodaje im samo podświetlenie ARGB, które można skonfigurować. Na ich pokładzie znalazła się aluminiowa płyta, a także - w zależności od wersji "połączeniowej" - kilka pianek akustycznych. Do tego mamy silikonowe podkładki pod spację.

  Endorfy Thock V2 (Wireless)
Rozmiary 100%, TKL, 75% lub Compact
Układy ANSI US, ANSI CZ, ISO DE
Łączność Thock V2: USB typu C
Thock V2 Wireless: USB typu C, Bluetooth lub 2,4 GHz
Przełączniki Przewodowe wersje: Endorfy Red Gateron
Bezprzewodowe wersje: Endorfy Yellow Gateron
Konstrukcja Przewodowe wersje: trzy warstwy pianki (PORON, EPDM, IXPE), silikonowe podkładki pod spację

Bezprzewodowe odsłony: dwie warstwy pianki (PORON, IXPE), silikonowe podkładki pod spację
Hot Swap Tak
Nakładki PBT lub ABS (tylko układ ANSI CZ)
Podświetlenie Tak, ARGB
Programowalne makra Tak
N-key rollover
Top plate Aluminium
Odświeżanie 1000 Hz
Wymiary 100%: 445,4 x 140 x 42,5 mm
TKL: 361,5 x 140 x 42,5 mm 
75%: 326 x 136,2 x 42,5 mm
Compact: 290 x 101 x 47 mm
Waga 100%: ok. 912 g
TKL: ok. 855 g
75%: ok. 671 g
Compact: ok. 557 g

100% Wireless: ok. 1025 g
TKL Wireless: ok. 835 g
75% Wireless: ok. 785 g
Compact Wireless: ok. 660 g
Gwarancja 24 miesiące
Ceny: Thock V2 100%: 269 zł
Thock V2 TKL: 219 zł
Thock V2 75%: 229 zł
Thock V2 Compact: 189 zł

Thock V2 100% Wireless: 369 zł
Thock V2 TKL Wireless: 319 zł
Thock V2 75% Wireless: 319 zł
Thock V2 Compact Wireless: 259 zł

Endorfy Thock V2 - nowa seria klawiatur mechanicznych. Hot Swap, różne rozmiary, dwa przełączniki i nie tylko. Jest w czym wybierać [2]

Endorfy Celeris 1800 to nowa klawiatura mechaniczna o wielkich możliwościach. Autorskie przełączniki, Hot Swap i obsługa macOS

Warianty bezprzewodowe oferują suwak, który pozwoli szybko przełączać się pomiędzy łącznością radiową, Bluetooth, a złączem USB. W zestawach znajdziemy także narzędzia, które umożliwią wymianę nakładek lub samych przełączników (spotkamy się z dwoma zapasowymi, a także z szarymi nakładkami Esc i Enter w wersjach bezprzewodowych). Przedsiębiorstwo Endorfy zadbało również o oprogramowanie (działa także przez odbiornik USB), które daje możliwość np. tworzenia napomkniętych makr, czy też odpowiedniego dostosowania podświetlenia. Każdy model jest już dostępny do kupienia w polskich sklepach - tak jak i dodatek w postaci magnetycznej podpórki z pianką Memory Foam (wykończenie z PU).

Endorfy Thock V2 - nowa seria klawiatur mechanicznych. Hot Swap, różne rozmiary, dwa przełączniki i nie tylko. Jest w czym wybierać [3]

Endorfy Thock V2 - nowa seria klawiatur mechanicznych. Hot Swap, różne rozmiary, dwa przełączniki i nie tylko. Jest w czym wybierać [4]

Endorfy Thock V2 - nowa seria klawiatur mechanicznych. Hot Swap, różne rozmiary, dwa przełączniki i nie tylko. Jest w czym wybierać [5]

Endorfy Thock V2 - nowa seria klawiatur mechanicznych. Hot Swap, różne rozmiary, dwa przełączniki i nie tylko. Jest w czym wybierać [6]
Źródło: Endorfy, x-kom (ceny)
Bądź na bieżąco - obserwuj PurePC.pl na Google News
Tagi:
Zgłoś błąd

Powiązane publikacje

Keychron Q2 HE 8K - klawiatura mechaniczna 65% z przełącznikami TMR, aluminiową obudową i odświeżaniem 8000 Hz

Keychron Q2 HE 8K - klawiatura mechaniczna 65% z przełącznikami TMR, aluminiową obudową i odświeżaniem 8000 Hz

23
Razer Boomslang 20th Anniversary Edition – legendarna mysz gamingowa powraca z sensorem 45K DPI i nakładem 1337 sztuk

Razer Boomslang 20th Anniversary Edition – legendarna mysz gamingowa powraca z sensorem 45K DPI i nakładem 1337 sztuk

38
Night City wkracza na Twoje biurko. Corsair i CDPR oferują coś, czego żaden fan Cyberpunka 2077 nie może przegapić

Night City wkracza na Twoje biurko. Corsair i CDPR oferują coś, czego żaden fan Cyberpunka 2077 nie może przegapić

29
Keychron K2 HE All-Wood Special Edition - mechaniczna klawiatura z magnetycznymi przełącznikami. Ciekawa, choć droga opcja

Keychron K2 HE All-Wood Special Edition - mechaniczna klawiatura z magnetycznymi przełącznikami. Ciekawa, choć droga opcja

12
Ikona klawiatur mechanicznych upada. Cherry traci miliony, zamyka produkcję w Niemczech i wyprzedaje biznes

Ikona klawiatur mechanicznych upada. Cherry traci miliony, zamyka produkcję w Niemczech i wyprzedaje biznes

69
Liczba komentarzy: 47

Komentarze:

Załaduj komentarze

PurePC.pl to serwis informacyjny o nowinkach technologicznych, testach sprzętu, porównaniach, telefonach, najgorętszych grach oraz polecanych zestawach komputerowych.

Działamy nieprzerwanie od 2006 roku i wśród portali o tematyce IT jesteśmy jednym z liderów w branży, pozostając jednak w pełni medium niezależnym.

O portalu PurePC
Kontakt z namiRedakcja PurePCReklama u nasRegulaminEuropean Hardware Association
Najważniejsze
Zestawy komputeroweTesty i recenzjeSmartfony i tabletyNotebookiAktualnościPoradnikiForumTest prędkości łacza
Znajdź PurePC na
FacebookTwitterYoutubeRSS
Do góry

Copyright © 2006-2026 PurePC.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.
x Wydawca serwisu PurePC.pl informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij zgadzam się, aby ta informacja nie pojawiała się więcej. Kliknij polityka cookies, aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki.