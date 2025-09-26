Endorfy Thock V2 - nowa seria klawiatur mechanicznych. Hot Swap, różne rozmiary, dwa przełączniki i nie tylko. Jest w czym wybierać

Marka Endorfy wprowadziła do swojej oferty nową serię klawiatur mechanicznych, jaką jest tytułowa Thock V2. W jej skład wchodzi aż 17 edycji, gdyż mamy dostęp do czterech rozmiarów i trzech układów, możemy wybrać wariant przewodowy lub bezprzewodowy, a przy tym poniekąd można zdecydować się na jeden z dwóch przełączników. Każda klawiatura oferuje system Hot Swap i podświetlenie ARGB, ma aluminiową płytę górną, a także zapewnia dostęp do makr.

Jak już wspomniano, na serię klawiatur mechanicznych Endorfy Thock V2 składa się wiele wersji, więc mamy całkiem spory wybór. W przypadku rozmiarów mowa o wersji pełnomiarowej, TKL (od tego momentu nie możemy już liczyć na blok numeryczny), 75% lub Compact. Dostępne układy to ANSI US, ANSI CZ oraz ISO DE, a przełączniki to znane z serii Celeris 1800 - Endorfy Yellow by Gateron (dwustopniowa sprężyna, dual-rail, fabrycznie nasmarowane) lub Endorfy Red (fabrycznie nasmarowane, nylonowa podstawa). Pozostaje kwestia łączności, gdzie zarówno przewodowy, jak i bezprzewodowy wariant mogą zapewnić odpinany przewód USB. Klawiatury trzymają się odcieni szarości Alt Gray, choć nieco więcej charakteru dodaje im samo podświetlenie ARGB, które można skonfigurować. Na ich pokładzie znalazła się aluminiowa płyta, a także - w zależności od wersji "połączeniowej" - kilka pianek akustycznych. Do tego mamy silikonowe podkładki pod spację.

Endorfy Thock V2 (Wireless) Rozmiary 100%, TKL, 75% lub Compact Układy ANSI US, ANSI CZ, ISO DE Łączność Thock V2: USB typu C

Thock V2 Wireless: USB typu C, Bluetooth lub 2,4 GHz Przełączniki Przewodowe wersje: Endorfy Red Gateron

Bezprzewodowe wersje: Endorfy Yellow Gateron Konstrukcja Przewodowe wersje: trzy warstwy pianki (PORON, EPDM, IXPE), silikonowe podkładki pod spację



Bezprzewodowe odsłony: dwie warstwy pianki (PORON, IXPE), silikonowe podkładki pod spację Hot Swap Tak Nakładki PBT lub ABS (tylko układ ANSI CZ) Podświetlenie Tak, ARGB Programowalne makra Tak N-key rollover Top plate Aluminium Odświeżanie 1000 Hz Wymiary 100%: 445,4 x 140 x 42,5 mm

TKL: 361,5 x 140 x 42,5 mm

75%: 326 x 136,2 x 42,5 mm

Compact: 290 x 101 x 47 mm Waga 100%: ok. 912 g

TKL: ok. 855 g

75%: ok. 671 g

Compact: ok. 557 g



100% Wireless: ok. 1025 g

TKL Wireless: ok. 835 g

75% Wireless: ok. 785 g

Compact Wireless: ok. 660 g Gwarancja 24 miesiące Ceny: Thock V2 100%: 269 zł

Thock V2 TKL: 219 zł

Thock V2 75%: 229 zł

Thock V2 Compact: 189 zł



Thock V2 100% Wireless: 369 zł

Thock V2 TKL Wireless: 319 zł

Thock V2 75% Wireless: 319 zł

Thock V2 Compact Wireless: 259 zł

Warianty bezprzewodowe oferują suwak, który pozwoli szybko przełączać się pomiędzy łącznością radiową, Bluetooth, a złączem USB. W zestawach znajdziemy także narzędzia, które umożliwią wymianę nakładek lub samych przełączników (spotkamy się z dwoma zapasowymi, a także z szarymi nakładkami Esc i Enter w wersjach bezprzewodowych). Przedsiębiorstwo Endorfy zadbało również o oprogramowanie (działa także przez odbiornik USB), które daje możliwość np. tworzenia napomkniętych makr, czy też odpowiedniego dostosowania podświetlenia. Każdy model jest już dostępny do kupienia w polskich sklepach - tak jak i dodatek w postaci magnetycznej podpórki z pianką Memory Foam (wykończenie z PU).

