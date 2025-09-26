Endorfy Thock V2 - nowa seria klawiatur mechanicznych. Hot Swap, różne rozmiary, dwa przełączniki i nie tylko. Jest w czym wybierać
Marka Endorfy wprowadziła do swojej oferty nową serię klawiatur mechanicznych, jaką jest tytułowa Thock V2. W jej skład wchodzi aż 17 edycji, gdyż mamy dostęp do czterech rozmiarów i trzech układów, możemy wybrać wariant przewodowy lub bezprzewodowy, a przy tym poniekąd można zdecydować się na jeden z dwóch przełączników. Każda klawiatura oferuje system Hot Swap i podświetlenie ARGB, ma aluminiową płytę górną, a także zapewnia dostęp do makr.
Endorfy poszerzyło ofertę klawiatur mechanicznych o 17 wariantów, które wchodzą w skład linii Thock V2. Do wyboru są trzy układy, cztery rozmiary i dwa rodzaje przełączników, a także wersja przewodowa lub bezprzewodowa.
Jaka myszka do grania? Jaka klawiatura mechaniczna? Poradnik zakupowy i polecany sprzęt dla graczy na lipiec 2025
Jak już wspomniano, na serię klawiatur mechanicznych Endorfy Thock V2 składa się wiele wersji, więc mamy całkiem spory wybór. W przypadku rozmiarów mowa o wersji pełnomiarowej, TKL (od tego momentu nie możemy już liczyć na blok numeryczny), 75% lub Compact. Dostępne układy to ANSI US, ANSI CZ oraz ISO DE, a przełączniki to znane z serii Celeris 1800 - Endorfy Yellow by Gateron (dwustopniowa sprężyna, dual-rail, fabrycznie nasmarowane) lub Endorfy Red (fabrycznie nasmarowane, nylonowa podstawa). Pozostaje kwestia łączności, gdzie zarówno przewodowy, jak i bezprzewodowy wariant mogą zapewnić odpinany przewód USB. Klawiatury trzymają się odcieni szarości Alt Gray, choć nieco więcej charakteru dodaje im samo podświetlenie ARGB, które można skonfigurować. Na ich pokładzie znalazła się aluminiowa płyta, a także - w zależności od wersji "połączeniowej" - kilka pianek akustycznych. Do tego mamy silikonowe podkładki pod spację.
|Endorfy Thock V2 (Wireless)
|Rozmiary
|100%, TKL, 75% lub Compact
|Układy
|ANSI US, ANSI CZ, ISO DE
|Łączność
|Thock V2: USB typu C
Thock V2 Wireless: USB typu C, Bluetooth lub 2,4 GHz
|Przełączniki
|Przewodowe wersje: Endorfy Red Gateron
Bezprzewodowe wersje: Endorfy Yellow Gateron
|Konstrukcja
|Przewodowe wersje: trzy warstwy pianki (PORON, EPDM, IXPE), silikonowe podkładki pod spację
Bezprzewodowe odsłony: dwie warstwy pianki (PORON, IXPE), silikonowe podkładki pod spację
|Hot Swap
|Tak
|Nakładki
|PBT lub ABS (tylko układ ANSI CZ)
|Podświetlenie
|Tak, ARGB
|Programowalne makra
|Tak
|N-key rollover
|Top plate
|Aluminium
|Odświeżanie
|1000 Hz
|Wymiary
|100%: 445,4 x 140 x 42,5 mm
TKL: 361,5 x 140 x 42,5 mm
75%: 326 x 136,2 x 42,5 mm
Compact: 290 x 101 x 47 mm
|Waga
|100%: ok. 912 g
TKL: ok. 855 g
75%: ok. 671 g
Compact: ok. 557 g
100% Wireless: ok. 1025 g
TKL Wireless: ok. 835 g
75% Wireless: ok. 785 g
Compact Wireless: ok. 660 g
|Gwarancja
|24 miesiące
|Ceny:
|Thock V2 100%: 269 zł
Thock V2 TKL: 219 zł
Thock V2 75%: 229 zł
Thock V2 Compact: 189 zł
Thock V2 100% Wireless: 369 zł
Thock V2 TKL Wireless: 319 zł
Thock V2 75% Wireless: 319 zł
Thock V2 Compact Wireless: 259 zł
Endorfy Celeris 1800 to nowa klawiatura mechaniczna o wielkich możliwościach. Autorskie przełączniki, Hot Swap i obsługa macOS
Warianty bezprzewodowe oferują suwak, który pozwoli szybko przełączać się pomiędzy łącznością radiową, Bluetooth, a złączem USB. W zestawach znajdziemy także narzędzia, które umożliwią wymianę nakładek lub samych przełączników (spotkamy się z dwoma zapasowymi, a także z szarymi nakładkami Esc i Enter w wersjach bezprzewodowych). Przedsiębiorstwo Endorfy zadbało również o oprogramowanie (działa także przez odbiornik USB), które daje możliwość np. tworzenia napomkniętych makr, czy też odpowiedniego dostosowania podświetlenia. Każdy model jest już dostępny do kupienia w polskich sklepach - tak jak i dodatek w postaci magnetycznej podpórki z pianką Memory Foam (wykończenie z PU).