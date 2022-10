Resident Evil Resurrection będzie satyrą w świecie RE. W filmie pojawią się aktorzy występujący w grze z 1996 r.

Mało jest filmów na podstawie gier, które cieszą się uznaniem (mowa chociażby o Resident Evil: Welcome to Raccoon City). Najwyraźniej zdają sobie z tego sprawę także sami aktorzy. Być może dlatego ci, którzy występowali w przerywnikach filmowych gry Resident Evil z 1996 roku, postanowili nakręcić tym razem swoistą residentową parodię. Projekt ma nadzorować youtube'owy kanał Residence of Evil, a całość ma być tzw. krótkometrażówką.

Aktorzy, którzy brali udział w cutscenkach w grze Resident Evil z 1996 roku powrócą niebawem do swych ról w krótkometrażowej parodii.

Cutscenki z gry Resident Evil 1 mają dziś status zarówno kultowych, jak i... szalenie kiczowatych. W takich też kiczowatych klimatach ma być utrzymany krótkometrażowy film pt. Resident Evil Resurrection. Zobaczymy w nim nazwiska takie jak Charlie Kraslavsky (Chris Redfield), Greg Smith (Barry Burton) i Eric Pirius (Albert Wesker). Przypomnijmy, że dla tych trzech panów rola w pierwszym Residencie była zarówno aktorskim debiutem, jak i... ostatnią rolą.

Jako że panowie na co dzień aktorami nie są, toteż nieszczególnie są w stanie ufundować ów projekt. Dlatego też twórcy uruchomili zbiórkę na portalu Patreon. Jak można się więc spodziewać, premiera filmu nie nastąpi zbyt szybko, niemniej twórcy zachęcają do wsparcia, publikując pierwszy trailer. Trzeba przyznać, że jak na projekt niskobudżetowy, mamy do czynienia z całkiem udanym kawałkiem materiału:

Źródło: Residence of Evil