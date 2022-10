Resident Evil 4 Remake na gameplay'u. Poznaliśmy też zawartość kolekcjonerki. Smuci tylko brak polskiego języka...

Na oficjalną zapowiedź remake'u gry Resident Evil 4 musieliśmy poczekać do czerwca tego roku, choć nieoficjalne doniesienia krążyły po sieci już od miesięcy. Wtedy też (w czerwcu) otrzymaliśmy pierwszy, krótki trailer gry. Wczorajsze RE Showcase przyniosło jednak kolejne konkrety, w tym 5-minutowy gameplay oraz szczegóły dotyczące Edycji Kolekcjonerskiej. Resident Evil 4 Remake zadebiutuje 24 marca 2023 r. na PC oraz konsolach PlayStation 4, PS5 i Xbox Series X/S.

Wczorajsze RE Showcase przyniosło masę ciekawych nowości o nadchodzącym Resident Evil 4 Remake. Dostaliśmy trailer, gameplay i informacje o edycjach specjalnych. Niestety... Okazuje się, że gra Capcomu tym razem nie otrzyma spolszczenia.

Resident Evil 4 Remake to oczywiście nic innego, jak odświeżona wersja kultowego horroru o tej samej nazwie, zapowiedziana podczas imprezy Sony State of Play w 2022 roku. Odświeżenie będzie polegało na tych samych schematach co w przypadku Resident Evil 2 (2019) czy Resident Evil 3 (2020). Otrzymamy więc przede wszystkim ulepszoną oprawę graficzną i muzyczną, a także dostosowane do obecnych czasów sterowanie. Fabuła pozostała natomiast niezmieniona i ponownie wcielimy się w Leona S. Kennedy’ego, który musi ocalić córkę prezydenta. A teraz łapcie dwa najnowsze materiały wideo z gry: nowy zwiastun fabularny oraz gameplay:

Na tym nowe informacje dotyczące RE4 Remake się jednak nie kończą. Capcom zdradził bowiem dodatkowo, że gra pojawi się m.in. w Edycji Deluxe oraz w Edycji Kolekcjonerskiej. Cena tej pierwszej została ustalona na 339 złotych, ceny Edycji Kolekcjonerskiej niestety nie zdradzono. Jest też drugie niestety - nowy Resident Evil nie dostanie żadnego spolszczenia...

Edycja Deluxe:

- gra

- dodatek Extra DLC zawierający:

cztery dodatkowe kostiumy dla głównego bohatera

opcję nakładania kolorystycznych filtrów Bohatera lub Łotra na grafikę

dwie dodatkowe bronie (pistolet Sentinel Nine i strzelbę Skull Shaker)

dodatkowa wirtualną mapę, pozwalajaca odnaleźć skarby, które nie pojawiają się na innych mapach znajdowanych w grze

okulary przeciwsłoneczne dla bohatera

możliwość podmiany soundtracku na ten z 2005 roku

Edycja Kolekcjonerska:

gra

kod do odblokowania dodatku Extra DLC Pack

steelbook

cyfrowy soundtrack

figurka Leona

artbook

plakat z mapą świata gry

duże pudełko stylizowane na skrzynię, do której zapakowano powyższe gadżety

