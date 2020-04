Redmi Note 9S - polska premiera smartfona, cena od 1099 zł

Smartfony z serii Redmi Note z reguły zostają hitami i wiele wskazuje na to, że nie inaczej będzie z zaprezentowanym niedawno Redmi Note 9S. Właśnie odbyła się polska premiera urządzenia, podczas której poznaliśmy nie tylko dokładną specyfikację modelu na nasz rynek, ale przede wszystkim ceny poszczególnych wariantów. Choć nowy smartfon Xiaomi może zachwycać pod względem baterii, procesora czy dużego ekranu z otworem na kamerkę, to jednak trzeba mieć na uwadze, że pod niektórymi aspektami mamy krok w tył względem ubiegłorocznego Redmi Note'a 8 Pro. Na szczęście nowy model jest całkiem rozsądnie wyceniony, dzięki czemu powinien sprzedać się bardzo dobrze.

Redmi Note 9S został wyceniony całkiem rozsądnie. Za wariant 4/64 zapłacimy 1099 zł, a za mocniejszy model 6/128 GB - 1199 zł. Nie można jednak zapomnieć, że w niższej cenie otrzymamy dziś zeszłorocznego Redmi Note'a 8 Pro, który pod wieloma względami wypada na pewno nie gorzej.

Przypomnijmy specyfikację Redmi Note'a 9S. Ma on duży ekran IPS o przekątnej 6,67 cala i rozdzielczości Full HD+. Jego sercem jest nowy układ Qualcomm Snapdragon 720G, który jednak wcale nie powinien osiągać lepszych rezultatów od MediaTeka Helio G90T z Redmi Note'a 8 Pro. Do wyboru użytkownik będzie miał wersje z 4 GB RAM / 64 GB pamięci wewnętrznej oraz 6 GB RAM / 128 GB pamięci wewnętrznej. Na tle poprzednika przeciętnie prezentuje się również aparat: mamy tu główny obiektyw 48 Mpix, obiektyw ultraszerokokątny 8 Mpix, obiektyw makro 5 Mpix oraz czujnik głębi 2 Mpix. Niestety, brakuje tutaj NFC, dzięki czemu na starcie należy zrezygnować z płatności za pomocą telefonu. Brak tego modułu jest szczególnie rozczarowujący, bo zarówno Redmi Note 8 Pro, jak i tańszy 8T miały go na pokładzie. W zamian otrzymujemy jednak pojemną baterię 5020 mAh, która powinna starczyć na kilka dni z dala od ładowarki.

Smartfon będzie dostępny w sklepach od 7 maja. Do wyboru będą trzy wersje kolorystyczne: szara (Interstellar Grey), niebieska (Aurora Blue) oraz biała (Glacier White).

Xiaomi Redmi Note 9S Procesor Qualcomm Snapdragon 720G Ekran 6,67 cala, IPS, Full HD+ (2400x1080) RAM i pamięć wewnętrzna 4/6 GB RAM, 64/128 GB miejsca na dane System Android 10 z MIUI Aparat główny Główny obiektyw 48 Mpix, obiektyw ultraszerokokątny 8 Mpix, obiektyw makro 5 Mpix oraz czujnik głębi 2 Mpix Przedni aparat 16 Mpix Bateria 5020 mAh z szybkim ładowaniem 18 W NFC brak Inne USB-C, mini-jack, czytnik linii papilarnych na bocznej ramce, IR Wymiary i waga 165,75 x 76,68 x 8,8mm, 209 g Cena 1099 zł (4/64) lub 1199 zł (6/128)

Źródło: Xiaomi