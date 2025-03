Test smartfona Redmi Note 14 Pro+. Aparaty z poprzednika w obudowie POCO X7, czyli prawie jak dzieło dr Frankensteina

Jeszcze kilka lat temu smartfony Redmi Note od Xiaomi były uznawane za najlepsze i najbardziej opłacalne w średniej półce cenowej, jednak można odnieść wrażenie, że z biegiem czasu seria ta zaczyna jakby przygasać. Każda kolejna generacja okazuje się coraz mniej znacząca i pod względem czystej specyfikacji technicznej nieco ustępuje podobnie wycenionym smartfonom marki POCO. Mimo to są jeszcze modele Redmi Note, które okazują się nad wyraz interesujące - mowa tutaj o tych z dopiskiem Pro+. Zarówno Redmi Note 12 Pro+ jak i 13 Pro+ były ciekawymi średniakami wręcz stworzonymi dla tych, którzy wymagają solidnego, niemal flagowego aparatu głównego i szybkiego ładowania. Ale czy najnowsza "czternastka" jest godnym następcą tych modeli?

Autor: Piotr Piwowarczyk

Powszechnie wiadomo dziś, że chińskie smartfony nadają się do robienia zdjęć tak samo dobrze, jak np. amerykańskie (Apple iPhone, Google Pixel) czy południowokoreańskie (Samsung Galaxy). Udowadniają to nie tylko flagowce w stylu HONOR-a Magic7 Pro czy OPPO Find X8 Pro, ale również właśnie ostatnie wysoko pozycjonowane modele Redmi Note. Jasne jest jednak, że smartfon z aparatem 200 MP i dodatkową obsługą ładowania 120 W pod wieloma innymi względami nie może być aż tak imponujący - jakaś liczba kompromisów jest tutaj po prostu nieunikniona. Producent po raz kolejny stanął więc przed ambitnym zadaniem, by niektóre topowe elementy specyfikacji połączyć z mniej imponującymi podzespołami. Nie spodziewałem się tylko, pod niektórymi względami producent dokona aż tak drastycznych cięć...

Redmi Note 14 Pro+ zapowiada się na znakomity wybór dla osób wymagających porządnego aparatu głównego i obsługi technologii szybkiego ładowania. Warta uwagi jest także cena urządzenia - choć nie jest zbyt niska, to nowość Xiaomi i tak jest nieco tańsza od poprzedników.

Redmi Note 14 Pro+ w wielu aspektach ma specyfikację typową dla nowoczesnego modelu ze średniej półki. Całość zasila popularny aktualnie układ SoC Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 wspierany przez 8 lub 12 GB RAM-u i 256 lub 512 GB pamięci wewnętrznej UFS 2.2. Nie zapomniano o porządnym ekranie AMOLED 120 Hz i całkiem pojemnej baterii 5110 mAh, jednak na najwięcej uwagi zasługuje tu imponująca 200-megapikselowa jednostka główna. Szkoda tylko, że o aparacie ultraszerokokątnym 8 MP czy aparacie makro 2 MP raczej nie ma się co tutaj spodziewać cudów, ale nie zapominajmy, że do innych mocnych punktów smartfona zaliczyć należy obudowę z certyfikatem IP68 czy obsługę bardzo szybkiego ładowania 120 W.

Redmi Note 14 Pro+ POCO X7 Pro Xiaomi 14T Platforma mobilna Snapdragon 7s Gen 3 Dimensity 8400-Ultra Dimensity 8300-Ultra Procesor graficzny Adreno 710 Mali-G720 Mali-G615 MC6 System operacyjny Android 14 z HyperOS Android 14 z HyperOS Android 14 z HyperOS Pamięć RAM 8 / 12 GB LPDDR4X 8 / 12 GB LPDDR5X 12 GB LPDDR5X Pamięć wbudowana 256 / 512 GB UFS 2.2 256 / 512 GB UFS 4.0 256 GB UFS 4.0 Obsługa kart SD - - - Obsługa Dual SIM 2x nanoSIM + eSIM 2x nanoSIM + eSIM 2x nanoSIM + eSIM Łączność bezprzewodowa 5G, WiFi 6e, BT 5.4, NFC, IR 5G, WiFi 6, BT 5.4, NFC, IR 5G, WiFi 6e, BT 5.4, NFC, IR Łączność przewodowa USB-C 2.0 USB-C 2.0 USB-C 2.0 Rozmiar ekranu 6,67" AMOLED 120 Hz 6,67" AMOLED 120 Hz 6,67" AMOLED 120 Hz Rozdzielczość ekranu 2712 x 1220 px 2712 x 1220 px 2712 x 1220 px Kamera przednia 20 MP 20 MP 32 MP Kamera tylna 200 + 8 + 2 MP 50 + 8 MP 50 + 50 + 12 MP Klasa odporności IP68 IP68 IP68 Akumulator 5110 mAh 6000 mAh 5000 mAh Ładowanie 120 W 90 W 67 W Wymiary obudowy 162,5 x 74,7 x 8,8 mm 160,8 x 75,2 x 8,3 mm 160,5 x 75,1 x 7,8 mm Waga urządzenia 210 / 205 g 195 g 195 g Cena 8+256 GB - 2199 zł

12+512 GB - 2399 zł 8+256 GB - 1699 zł

12+512 GB - 1899 zł 12+256 GB - od ok. 1800 zł

Jasne jest, że smartfon wyposażony w tak imponujący aparat główny czy technologię ładowania 120 W nie może kosztować bardzo mało - niech więc nie zdziwi Was startowa cena 2199 zł za wariant 8+256 GB i 2399 zł za model 12+512 GB (do naszej redakcji trafił właśnie ten droższy). Czy takie propozycje możemy jednak uznać za rozsądne? Cóż, z jednej strony jest taniej niż przed rokiem, ale niepokoić może drobny downgrade w specyfikacji w stosunku do poprzednika. Niektóre testy wydajności wcale nie wskazują, że Snapdragon 7s Gen 3 jest bezsprzecznie mocniejszy od MediaTeka Dimensity 7200-Ultra. Co więcej, w tej półce cenowej rozczarowywać mogą pamięci UFS 2.2 - w końcu Redmi Note 13 Pro+ dostał już moduły UFS 3.1, a nie brakuje i takich modeli, które w podobnej cenie oferują nawet kości UFS 4.0. Przekonajmy się, czy mimo tego Redmi Note 14 Pro+ jest udanym i wartym polecenia smartfonem.