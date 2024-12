Test smartfona OPPO Find X8 Pro - flagowiec, że mucha nie siada! Doskonałe aparaty, mocna bateria i wydajny Dimensity 9400

Jeśli interesujecie się mobilną fotografią, na pewno wiecie już, że wybrane smartfony od chińskich producentów są w tej kategorii niemal bezkonkurencyjne. Dla niektórych może być to dosyć zaskakujące, bowiem kiedyś przyjęło się, że to modele największych producentów (jak Apple, Samsung czy Google) zapewnią najlepsze zdjęcia, jednak popularny ranking DXOMark jasno mówi, że wcale nie jest to takie oczywiste. Już od jakiegoś czasu bardzo wysokie zajmują w nim urządzenia od Huawei, Vivo czy OPPO, ale wiele z nich trudno jest dostać w naszym kraju - często trzeba się za nimi rozglądać w zagranicznych sklepach, bowiem o oficjalnej dystrybucji w naszym kraju nie ma mowy. Na szczęście niedawny debiut modelu Find X8 Pro od ostatniej ze wspomnianych marek pokazuje, że wcale tak być nie musi.

Autor: Piotr Piwowarczyk

Ostatnie dwie serie urządzeń Find X niestety ominęły nasz kraj, a właściwie to całą Europę. Cóż, jest czego żałować, bo topowe modele od OPPO w wielu aspektach okazały się bardzo atrakcyjne i zarazem innowacyjne - i mowa tu nie tylko o aparatach fotograficznych. Po długim czasie nieobecności linia flagowców jednak wraca do kraju nad Wisłą, choć niektórzy pewnie powiedzą, że to tylko taki powrót na niby. Dlaczego? Otóż w Polsce kupimy wyłącznie OPPO Find X8 Pro, i to tylko w jednej wersji pamięciowej, natomiast jeśli śledzicie zagraniczne media, wiecie już zapewne, że producent ma w swojej ofercie również standardowy, równie interesujący model X8. Poza tym sporo mówi się o niedalekim debiucie jeszcze bardziej dopakowanego Finda X8 Ultra, który - dużo na to wskazuje - również może ominąć Polskę. Jak na razie możemy więc mówić o małym niedosycie, ale też nie ma co popadać w skrajności. Jak to mówią, lepszy wróbel w garści niż gołąb na dachu...

Smartfon OPPO Find X8 Pro wyróżnia się przede wszystkim wydajnym chipem MediaTek Dimensity 9400 oraz zestawem czterech 50-megapikselowych aparatów fotograficznych. Sprawdźmy, czy warto było czekać na powrót flagowców OPPO do naszego kraju!

OPPO Find X8 Pro wizualnie prezentuje się nieco mniej efektownie od niedostępnych w Polsce poprzedników, ale niech to Was nie zwiedzie - specyfikacja techniczna może spowodować opad szczęki. Całość zasila chip Dimensity 9400, czyli najnowszy, 3-nanometrowy chip od MediaTeka mający rywalizować ze Snapdragonem 8 Elite. Ekran to rzecz jasna panel AMOLED LTPO o przekątnej 6,78 cala. Na pokładzie mamy 16 GB pamięci RAM, 512 GB pamięci wewnętrznej UFS 4.0, a także dosyć sporą baterię 5910 mAh, która obsługuje ładowanie 80 W i ładowanie bezprzewodowe 50 W. Przejdźmy jednak teraz do zestawu aparatów. Jak widać poniżej, na pokładzie mamy aż cztery 50-megapikselowe jednostki, w tym oczywiście aparat główny, ultraszerokokątny oraz dwa teleobiektywy, w tym jeden peryskopowy zapewniający 6-krotny zoom optyczny. Co więcej, cały zestaw obsługiwany jest przez system Hasselblad Master Camera i wspierany przez funkcje bazujące na sztucznej inteligencji.

OPPO Find X8 Pro realme GT 7 Pro Google Pixel 9 Pro XL Platforma mobilna Dimensity 9400 Snapdragon 8 Elite Tensor G4 Procesor graficzny Immortalis-G925 Adreno 830 Immortalis-G715 System operacyjny Android 15 z ColorOS Android 15 z realme UI Android 14 Pamięć RAM 16 GB LPDDR5X 12 GB LPDDR5X 16 GB LPDDR5X Pamięć wbudowana 512 GB UFS 4.0 256 / 512 GB UFS 4.0 128/256/512GB/1TB UFS 3.1 Obsługa kart SD - - - Obsługa Dual SIM 2x nanoSIM + eSIM 2x nanoSIM nanoSIM + eSIM Łączność bezprzewodowa 5G, WiFi 7, BT 5.4, NFC, IR 5G, WiFi 7, BT 5.4, NFC, IR 5G, WiFi 7, BT 5.3, NFC Łączność przewodowa USB-C 3.2 USB-C 2.0 USB-C 3.2 Rozmiar ekranu 6,78" AMOLED 120 Hz 6,78" OLED 120 Hz 6,8" OLED 120 Hz Rozdzielczość ekranu 2780 x 1264 px 2780 x 1264 px 2992 x 1344 px Kamera przednia 32 MP 16 MP 42 MP Kamera tylna 50 + 50 + 50 + 50 MP 50 + 50 + 8 MP 50 + 48 + 48 MP Klasa odporności IP68 + IP69 IP68 + IP69 IP68 Akumulator 5910 mAh 6500 mAh 5060 mAh Ładowanie 80 W + Qi 50 W 120 W 37 W + Qi 23 W Wymiary obudowy 162,3 x 76,7 x 8,2 mm 162,5 x 76,9 x 8,6 mm 162,8 x 76,6 x 8,5 mm Waga urządzenia 215 g 223 g 221 g Cena 16+512 GB - 5499 zł 12+256 GB - od ok. 3700 zł 16+128 GB - od ok. 4700 zł

Resztę specyfikacji uzupełnia m.in. funkcjonalny port IrDA, alert slider, obudowa z certyfikatami IP68 + IP69 i przednia kamerka 32 MP. Smartfon OPPO Find X8 Pro zadebiutował w naszym kraju w cenie 5499 zł i dostępny jest w dwóch wersjach kolorystycznej: czarnej i białej (do naszej redakcji trafiła ta pierwsza). Zanim jednak pomyślicie, że urządzenie to nie jest zbyt tanie, to musicie wiedzieć, że producent przygotował całkiem atrakcyjną ofertę na start sprzedaży. Kupując Finda X8 Pro do 24 grudnia można liczyć na zwrot 300 zł, gratisowe słuchawki bezprzewodowe OPPO Enco X3i oraz dodatkowy pakiet gwarancyjny. Czy warto zatem pobiec od razu do sklepu? Mam nadzieję, że niniejsza recenzja rozwieje wszelkie Wasze wątpliwości!