OPPO Find X8 Pro - fotosmartfon, który zaskoczy nie tylko jakością zdjęć. Świetna specyfikacja i przydatne funkcje AI

Smartfony stanowią dziś praktycznie najważniejszą rzecz, jaką ludzie posługują się w codziennym życiu. Urządzenia te są już na tyle zaawansowane, że wielu osobom z powodzeniem zastępują aparat fotograficzny, odtwarzacz muzyki, a nawet komputer do pracy - którym tak naprawdę są. Dodatkowo dziś wspierane są sztuczną inteligencją, która jeszcze bardziej zwiększa ich możliwości. Jednym z ciekawszych modeli, który oferuje naprawdę wiele, jest OPPO Find X8 Pro.

OPPO Find X8 Pro doczekał się europejskiej prezentacji. Smartfon wyróżnia się świetnym zestawem aparatów, bardzo dobrym, zakrzywionym ekranem, flagowym procesorem, a także pojemnym akumulatorem i funkcjami AI.

Smartfon OPPO Find X8 Pro jest ciekawy pod wieloma względami. Jednym z nich jest bardzo smukła konstrukcja, która w białej wersji kolorystycznej ma unikalny wzór na „pleckach”, a w każdej oferuje suwak (Alert Slider), który pozwoli zmienić tryb głośności. Mamy do czynienia z zakrzywionym z każdej strony ekranem AMOLED ProXDR, który cechuje się bardzo dobrymi parametrami. Na pokładzie nie zabrakło wydajnego układu MediaTek Dimensity 9400, który wspierany jest przez 16 GB pamięci RAM i 512 GB pamięci na dane. Moduły łączności bezprzewodowej to też najwyższa półka.

OPPO Find X8 Pro Procesor MediaTek Dimensity 9400 (3 nm)

1 x 3,6 GHz Cortex-X925

3 x 3,3 GHz Cortex-X4

4 x 2,4 GHz Cortex-A720 Układ graficzny Immortalis-G925 MC12 Pamięć RAM 16 GB LPDDR5X Pamięć wbudowana 512 GB UFS 4.0 Wyświetlacz 6,78" 2780 x 1264 px, AMOLED ProXDR, 120 Hz

450 PPI, Gorilla Glass 7i, 800 nitów (typowo), 1600 nitów (HBM), 4500 nitów (peak), HDR10+, Dolby Vision, HLG Łączność Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, 5G Porty, złącza i sloty USB 3.2 Gen 1 typu C Aparat przedni 32 MP (f/2.4, 21 mm 1/2.74") | Sony IMX615 Aparaty tylne 50 MP (f/1.6, OIS, 23 mm, 1/4") | Sony LYT808

50 MP (f/4.3, OIS, 6x zoom, 135 mm, 1/2.51") | Sony IMX858

50 MP (f/2.6, OIS, 3x zoom, 73 mm, 1/1.95") | Sony LYT600

50 MP (f/2.0, EIS, 15 mm, 1/2.75") | Samsung ISOCELL JN5 Możliwości wideo 4K przy 60 kl/s z Dolby Vision Akumulator 5910 mAh

(silikonowo-węglowe ogniwo [ang. silicon carbon]) Mikrofony 4 Moc ładowania Przewodowo - 80 W (SuperVOOC)

Bezprzewodowo - 50 W (AirVOOC)

Zwrotne - 10 W Normy odporności IP68 i IP69 Wymiary i waga Czarny: 162,27 x 76,67 x 8,24 mm / 215 g

Biały: 162,27 x 76,67 x 8,34 mm / 215 g System operacyjny Android 15 (ColorOS 15.0) Deklarowany czas rozmów / czuwania 43,5 h / 576 h Cena 5499 zł

Na uwagę zasługuje również „spory” akumulator, gdyż mówimy tu o ogniwie o pojemności 5910 mAh, które naładujemy z mocą nawet 80 W. Wrażenie robi także zestaw fotograficzny, dzięki któremu możemy liczyć na 6-krotny bezstratny zoom optyczny, a sama jakość zdjęć ze wszystkich oczek powinna być bardzo dobra („nie wspominając” o naprawdę wielu dodatkowych opcjach). Obecnie duży nacisk kładzie się na funkcje AI, więc w tym modelu nie mogły zostać pominięte. Jedne z nich dotyczą zdjęć (polepszanie jakości; usuwanie rozmycia i odbić; użycie obrazu z twarzą do tworzenia grafik w różnych stylach), a inne tekstu i nagrań (podsumowywanie każdej z tych treści; lektor; korekta napisanego tekstu). Interesująca jest też funkcja Touch to Share, która pozwala na szybkie wysłanie plików na iPhone'a lub iPada od Apple (z wykorzystaniem NFC). Smartfon będzie dostępny w Polsce 5 grudnia 2024 roku w cenie 5499 zł. Natomiast na start przygotowano promocję, która potrwa do 24 grudnia 2024 roku - szczegóły widoczne na ostatniej grafice w tym materiale.

Usuwanie odbić (AI Reflection Remover)

Źródło: OPPO