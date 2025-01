Oppo Find X7 i Find X7 Ultra - premiera świetnych fotograficznych smartfonów w równie dobrej cenie

Firma Oppo zaprezentowała dwa nowe flagowce z fotograficznym zacięciem: Oppo Find X7 oraz Find X7 Ultra. Smartfony są doskonale wyposażone, sensownie wycenione i wchodzą właśnie do sprzedaży w Chinach. Niestety z tego co już wiadomo, w Europie się nie pojawią. A bardzo szkoda, ponieważ są nie tylko bardzo fotograficzne, ale oferują także inne świetne podzespoły przy naprawdę przystępnej cenie. Model podstawowy został wszak wyceniony na ok. 2300 zł, zaś model Ultra na ok. 3350 zł.

Smartfon Oppo Find X7 to model z ekranem AMOLED LTPO o przekątnej 6,78 cala i rozdzielczości 2780 x 1264 px. Wyświetlacz zapewnia odświeżanie 1 - 120 Hz, jasność sięgającą aż 4500 nitów (1600 nitów w standardowym zastosowaniu) i obsługę Dolby Vision. Sercem smartfona jest najnowszy układ Mediateka – Dimensity 9300 (4 nm, Immortalis-G720 GPU), wspierany przez 12 lub 16 GB pamięci RAM w standardzie LPDDR5X. Na aplikacje i dane przeznaczono z kolei 256 lub 512 GB pamięci wewnętrznej UFS 4.0.

Oppo Find X7

Oczywiście najbardziej interesująca jest strona fotograficzna urządzenia - główny aparat pracuje na matrycy Sony Lytia LYT808 (format 1/1.4”, przysłona f/1,6, OIS, 10-bitowy HDR) o rozdzielczości 50 Mpix, towarzyszy jej aparat szerokokątny 50 Mpix (Samsung S5KJN1, 119°, f/2,0, funkcja makro 3,5 cm), a także aparat 64 Mpix (Omnivision OV64B) z peryskopowym teleobiektywem (f/2,6, OIS), zapewniający zoom optyczny 3x i cyfrowy do 120x. Cały układ aparatów firmuje marka Hasselblad. Z przodu znalazł się aparat selfie 32 Mpix (Sony IMX709 RGBW, f/2,4). Na koniec można dodać, że akumulator ma pojemność 5000 mAh i oferuje ładowanie przewodowe o mocy 100 W.

Oppo Find X7 Ultra

Sercem modelu z dopiskiem Ultra jest topowy układ Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, wspierany przez maksymalnie 16 GB RAM LPDDR5x pamięci RAM oraz do 512 GB pamięci wewnętrznej UFS 4.0. Front flagowca OPPO wypełnia 6,82-calowy ekran typu AMOLED z adaptacyjnym odświeżaniem LTPO od 1 do 120 Hz, odświeżaniem panelu dotykowego 240 Hz, rozdzielczością WQHD+ i jasnością nawet do 2600 nitów. O zasilanie urządzenia dba akumulator o pojemności 5000 mAh. Wspiera on zarówno szybkie ładowanie przewodowe 100 W, jak i bezprzewodowe 50 W. Wszystko to zostało zamknięte w obudowie ze szkła lub wegańskiej skóry na tylnym panelu oraz aluminiowej ramki. Wymiary urządzenia to 164,3 × 76,2 × 9,5 mm, przy wadze 221 gramów. Nie zabrakło pełnej wodoszczelności, zgodnie z normą IP68.

Jeśli chodzi o stronę fotograficzną, to naprawdę jest się nad czym porozpływać. Główny aparat to ultraszeroki kąt ze światłem f/1.8, laserowym autofokusem i optyczną stabilizacją obrazu, który współpracuje z 1-calową matrycą Sony LYT-900 o rozdzielczości 50 MP. Drugi aparat to 50 MP jednostka współpracująca z ultraszerokokątnym obiektywem o rozmiarze 1/1.95-cala, ze światłem f/2.0. Za selfie odpowiada zaś 32 MP kamerka na froncie, która radzi sobie z nagrywaniem w rozdzielczości 4K. Urządzenie oferuje także dwa teleobiektywy. Pierwszy to 50 MP 1/1.56-calowy jednostka z 2,8-krotnym zoomem optycznym i optyczną stabilizacją obrazu. Drugi to już 50 MP (1/2.51) obiektyw 6-krotnym zoomem optycznym z OIS i możliwością 120-krotnego cyfrowego przybliżenia. Całość w praktyce przekłada się na zakres ogniskowych od 14 mm do 270 mm.

Źródło: Oppo