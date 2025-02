OPPO Reno10 Pro 5G i OPPO Reno10 5G - premiera smartfonów. Producent postawił na ulepszone możliwości fotograficzne

Firma OPPO zaprezentowała właśnie najnowsze smartfony z popularnej serii Reno. W Polsce dostępne są już dwa modele: OPPO Reno10 Pro 5G i OPPO Reno10 5G. Obydwa urządzenia wyróżniają się przede wszystkim ulepszonymi możliwościami fotograficznymi, jednak ogólnie pod względem specyfikacji oba warianty nie mają się czego wstydzić. Na premierę producent przygotował specjalną ofertę dla klientów. Pokazano również nowy tablet OPPO Pad 2 o proporcjach 7:5.

Smartfon OPPO Reno10 Pro 5G posiada 6,7-calowy ekran AMOLED 120 Hz, który zajmuje aż 93% przedniej części obudowy. Model ten został oparty na nie najnowszym już, ale ciągle szybkim i lubianym układzie Qualcomm Snapdragon 778G. SoC współpracuje z 12 GB pamięci RAM LPDDR4x oraz 256 GB pamięci UFS 2.2. Urządzenie ma wyróżniać się sporymi możliwościami fotograficznymi, a zwłaszcza świetnymi ujęciami portretowymi. Aparat Reno10 Pro 5G posiada potrójny zestaw obiektywów, na który składa się: główny 50 MP z flagową matrycą Sony IMX890, teleobiektyw portretowy 32 MP IMX709 i ultraszerokokątny 112° 8 MP. Zestaw ten wspierany jest przez automatyczny system Portrait Expert Engine, który optymalizuje cały proces wykonywania portretów w kluczowych aspektach. Z przodu natomiast zastosowano kamerkę do selfie 32 MP z matrycą IMX709. Wartio wspomnieć również o baterii 4600 mAh obsługującej ładowanie SUPERVOOC o mocy 80 W (od 0 do 100% w 28 minut) i technologię Battery Health Engine zapewniającą wysoką żywotność ogniwa (aż do 1600 cykli ładowania i rozładowywania). Producent chwali się także systemem chłodzenia Ultra-conductive Cooling System, czterema latami płynnego działania (co ma potwierdzać certyfikat TÜV SÜD 48-Month Fluency) i systemem ColorOS 13.1 z funkcją Multi-Screen Connect 2.0. Model OPPO Reno10 Pro 5G został wyceniony na 2999 zł.

OPPO Reno10 Pro 5G OPPO Reno10 5G Procesor Qualcomm Snapdragon 778G 5G MediaTek Dimensity 7050 GPU Adreno 642L Mail-G68 MC4 System Android 13 z nakładką ColorOS 13.1 Android 13 z nakładką ColorOS 13.1 Pamięć RAM 12 GB LPDDR4x 8 GB LPDDR4x Pamięć na dane 256 GB UFS 2.2 256 GB UFS 2.2 Obsługa kart SD nie tak, do 2 TB Łączność BT 5.2, Wi-Fi 6, 5G, NFC BT 5.2, Wi-Fi 6, 5G, NFC Ekran 6,7", AMOLED, 2412×1080 px, 120 Hz 6,7", AMOLED, 2412×1080 px, 120 Hz Kamera tylna 50 + 32 + 8 MP 64 + 32 + 8 Kamera przednia 32 MP 32 MP Akumulator 4600 mAh, 80 W 5000 mAh, 67 W Wymiary i waga 162 x 74 x 8 mm, 185 g 162 x 74 x 8, 185 g Wersje kolorystyczne gwiezdny szary, fioletowy gwiezdny szary, niebieski Premierowa cena 2999 zł 2499 zł

OPPO Reno10 5G to smartfon o bardzo podobnych możliwościach, który z zewnątrz niewiele różni się od wariantu Pro. Całość opiera się na układzie MediaTek Dimensity 7050 z 8 GB pamięci RAM LPDDR4x i 256 GB pamięci UFS 2.2 (z możliwością rozszerzenia za pomocą karty microSD). Jeśli chodzi o aparat, Reno10 5G również został wyposażony w teleobiektyw portretowy 32 MP IMX709 oraz ultraszerokokątny aparat 112° 8 MP, natomiast główny obiektyw to matryca 64 MP. Przedni aparat do selfie ma 32 MP. Na pokład urządzenia trafiła nieco większa bateria 5000 mAh, którą naładujemy za pomocą technologii SUPERVOOC o mocy 67 W. Reszta funkcji i możliwości smartfona pozostaje taka sama jak w modelu Pro. Smartfon kosztuje 2499 zł i wraz z wersją Pro powinien być już dostępny w sklepach. Warto jeszcze wspomnieć o specjalnej premierowej promocji OPPO. Kupując smartfon z serii Reno10 5G do 7 sierpnia tego roku klienci otrzymają słuchawki OPPO Enco Air3 Pro, 3-letnią gwarancję smartfona, roczną ochronę ekranu oraz przez 3 miesiące będą mogli za darmo korzystać z YouTube Premium (oferta dla nowych użytkowników do wykorzystania do 31.08.2024 r.).

Co więcej, swoją premierę ma również tablet OPPO Pad 2 wyposażony w 11,61-calowy wyświetlacz o rozdzielczości 2800 x 2000 pikseli (144 Hz) i proporcjach 7:5. Procesor to wydajny MediaTek Dimensity 9000 współpracujący z 8 GB RAM LPDDR5 i 256 GB UFS 3.1. Całość otrzymała pojemną baterię 9510 mAh, która ma umożliwić oglądanie wideo do 12 godzin i 40 minut. Dzięki autorskiej technologii szybkiego ładowania SUPERVOOC o mocy 67 W ogniwo ma się ładować do pełna w niecałe 81 minut. Producent wyróżnia także autorski system ColorOS 13.1 z funkcją Multi-Screen Connect 2.0, cztery symetrycznie rozmieszczone głośniki działające w technologii Dolby Atmos, lekką i cienką metalową konstrukcję (552 g, grubość 6,54 mm) w kolorze szarym i aparat 8 MP. OPPO Pad 2 już teraz można kupić online w partnerskich sieciach detalicznych w cenie 2999 zł. W zestawie klienci otrzymają inteligentną klawiaturę i ładowarkę.

Źródło: OPPO