Test smartfona OnePlus Nord 3 5G - superśredniak z ex-flagową specyfikacją. Do ideału zabrakło niewiele

OnePlus kojarzy nam się przede wszystkim z flagowymi urządzeniami, których - swoją drogą - z roku na rok pojawia się jakby coraz mniej. Nie da się jednak ukryć, że konsumenci szczególnie uwielbiają tzw. superśredniaki, czyli urządzenia cechujące się nadal sporymi możliwościami i jednocześnie kilkoma oszczędnościami, które sprawiają, że na zakup jest w stanie pozwolić sobie nawet zwykły Kowalski. Marka słynąca dotąd z "zabójców flagowców" nie mogła pozostać więc obojętna na potrzeby kupujących, nawet mimo fiaska w postaci OnePlusa X. Powstała linia Nord, która liczy sobie już kilka urządzeń, w tym świetnie oceniane Nord 2 i Nord 2T. Jak sami wiecie, nie są to już najnowsze modele, dlatego zasługują w końcu na prawowitego następcę. Powitajmy zatem Norda 3, który na papierze jawi się jako superśredniak idealny.

Autor: Piotr Piwowarczyk

Jak pewnie sami zauważyliście, w nomenklaturze OnePlus nie jest trudno się zgubić. Jeszcze rok temu flagowy model otrzymał oznaczenie 10 Pro, natomiast ten tegoroczny to już po prostu "jedenastka", bez żadnego dopisku. Zamieszanie zrobiło się również w rodzinie Nord. Słynna już "dwójka" z układem Dimensity 1200 ma aktualnie dwa lata na karku. Dobra okazja do prezentacji następcy była w zeszłym roku, ale producent zdecydował się na wydanie poniekąd tylko odświeżonego OnePlusa 2T. Jakby tego było mało, ledwie kilka miesięcy temu sami opisywaliśmy na naszych łamach OnePlusa Nord CE 3 Lite 5G - doprawdy dziwne (i mało intuicyjne) oznaczenie, zwłaszcza że żaden Nord z "trójką" w nazwie nie ujrzał wtedy jeszcze światła dziennego... Na tego prawdziwego Norda 3, a więc średniobudżetowego smartfona z wydajnym procesorem i kilkoma innymi atutami musieliśmy poczekać aż do teraz. Na całe szczęście nowy model pod wieloma względami prezentuje się znacznie lepiej od poprzedników. Jak jednak można było się domyślić, w dobie inflacji i drożejącej elektroniki cena nie mogła już pozostać na tym samym poziomie.

2499 zł to sumka, która jeszcze kilka lat temu wystarczyła na zakup pełnoprawnego flagowca. Dziś natomiast otrzymujemy w tej cenie średniaka premium w postaci OnePlusa Nord 3, który jednak w porównaniu do konkurentów i tak na papierze prezentuje się całkiem nieźle. Sprawdźmy więc możliwości tego smartfona.

Długo wyczekiwany OnePlus Nord 3 5G otrzymał ex-flagowy procesor MediaTek Dimensity 9000 z grafiką Mali-G710 MC10. Urządzenie wyposażono w aż 16 GB szybkiej pamięci RAM LPDDR5X i 256 GB UFS 3.1. Względem "dwójki" znacząco wzrosła więc moc obliczeniowa, ale nie tylko. Urósł również wyświetlacz. Tym razem postawiono na 6,74-calowy panel Super Fluid AMOLED z adaptacyjną częstotliwością odświeżania (40 - 120 Hz) o nietypowej rozdzielczości 2772 x 1240 pikseli. Nieźle prezentuje się także zestaw aparatów. Z tyłu zastosowano potrójną konfigurację składającą się z obiektywu 50 MP Sony IMX890, ultraszerokokątnej jednostki 8 MP i "oczka" makro 2 MP, natomiast z przodu umieszczono kamerkę 16 MP. Ponadto można liczyć na baterię 5000 mAh wspierającą ładowanie 80 W SUPERVOOC Endurance Edition oraz funkcję Battery Health Engine, która ma zwiększać żywotność baterii dwukrotnie i zapewnić aż 1600 cykli ładowania. Co ważne, obudowa tym razem spełnia standard IP54, a na jej bocznej ramce znajdziemy lubiany alert slider. Całością zarządza system Android 13 z nakładką OxygenOS 13.1.

OnePlus Nord 3 5G POCO F5 Motorola Edge 40 Procesor MediaTek Dimensity 9000 Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 2 MediaTek Dimensity 8020 Procesor graficzny Mali-G710 MC10 Adreno 725 Mali-G77 System Android 13 Android 13 Android 13 Pamięć RAM 16 GB LPDDR5X 12 GB LPDDR5 8 GB LPDDR4X Pamięć na dane 256 GB UFS 3.1 256 GB UFS 3.1 256 GB UFS 3.1 Obsługa kart SD nie nie nie DualSIM 2x nanoSIM 2x nanoSIM 2x nanoSIM Łączność 5G, WiFi 6, BT 5.3, NFC, IrDA, USB-C 2.0 5G, WiFi 6, BT 5.3, NFC, USB-C 2.0 5G, WiFi 6, BT 5.2, NFC, USB-C 2.0 Ekran 6,74", AMOLED, 2772 x 1240 px, 120 Hz 6,8", Dynamic AMOLED 2X, 3088 x 1440 px, 120 Hz 6,55", pOLED, 2400 x 1080 px, 144 Hz Kamera tylna 50 + 8 + 2 MP 64 + 8 + 2 MP 50 + 13 MP Kamera przednia 16 MP 16 MP 32 MP Klasa odporności IP54 IP53 IP68 Akumulator 5000 mAh, 80 W 5000 mAh, 67 W 4400 mAh, 68 W, 15 W Qi Wymiary i waga 162 x 75 x 8 mm, 193 g 161 x 75 x 8 mm, 181 g 158 x 72 x 7,6 mm, 172 g Premierowa cena 16 + 256 GB - 2499 zł 12 + 256 GB - 2399 zł 8 + 256 GB - 2699 zł

Żeby nie było tak różowo, OnePlus Nord 3 5G nie posiada slotu na kartę microSD oraz mini-jacka 3,5 mm. Co więcej, nie jest to tanie urządzenie. 2499 zł to sumka, która jeszcze kilka lat temu wystarczyła na zakup pełnoprawnego flagowca od chińskiego producenta. Dziś natomiast otrzymujemy w tej cenie średniaka premium, który jednak w porównaniu do konkurentów i tak prezentuje się całkiem nieźle. W podobnym segmencie znajdziemy dziś m.in. POCO F5 lub F5 Pro, Motorolę Edge 40, realme 11 Pro+ czy nawet zeszłorocznego flagowca w postaci OnePlusa 10T. Sprawdźmy więc, jak smartfon wypada pod każdym względem i czy jest wart swej ceny.