Oppo Find X6 Pro - flagowiec skierowany do amatorów fotografii. Specyfikacja zadowoli najbardziej wymagających użytkowników

Oppo Find X6 Pro to kolejny smartfon skierowany do osób, którym najbardziej zależy na jakości wykonywanych zdjęć. Główny aparat korzysta sensora Sony IMX989, a producent podkreśla, że możliwości sprzętowe zostaną w pełni wykorzystane dzięki współpracy z marką Hasselblad. Nie zapomniano także o wydajnym SoC, szybkim ładowaniu i sporej przestrzeni na dane użytkownika. Choć najprawdopodobniej dostępny będzie wyłącznie w Chinach, to warto przyjrzeć się mu bliżej.

Specyfikacja Oppo Find X6 Pro zadowoli nawet najbardziej wymagających użytkowników. Na froncie urządzenia znajdziemy duży ekran AMOLED o rozdzielczości 3168 x 1440 pikseli i adaptacyjnym odświeżaniu 1-120 Hz. Imponująca jest także maksymalna jasność w wysokości 2500 nitów. Za płynną pracę odpowiada Snapdragon 8 Gen 2, któremu w zależności od konfiguracji towarzyszy 12 lub 16 GB RAM. Oprócz tego użytkownicy mogą liczyć na 256 bądź 512 GB pamięci na dane. Producent wyposażył smartfon w akumulator o pojemności 5000 mAh mający zachować 80 procent żywotności po 1600 cyklach ładowania. Nie zapomniano o wodoszczelności oraz najnowszej wersji Androida z nakładką ColorOS 13.

Oppo Find X6 Pro Ekran 6,82", AMOLED, 3168 x 1440 px, 120 Hz Procesor Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) Układ graficzny Adreno 740 Pamięć RAM 12 lub 16 GB LPDDR5X Pamięć na dane 256 lub 512 GB (UFS 4.0) Łączność 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC, IrDA Kamera tylna 50 + 50 + 50 MP Kamera przednia 32 MP System Android 13, ColorOS 13 Klasa odporności IP68 Akumulator 5000 mAh, 100 W, 50 W Qi Wymiary 164.8 mm x 76.3 mm x 9.5 mm Waga 218 g Cena 12 + 256 GB - 5999 juanów

16 + 512 GB - 6999 juanów

Mimo topowych parametrów producent najmocniej skupia się na podkreśleniu możliwości fotograficznych. Z tyłu znajdziemy trzy aparaty o rozdzielczości 50 megapikseli. Główny dysponuje sensorem Sony IMX989, wspiera również optyczną stabilizację obrazu (przysłona f/1,8, ogniskowa 23 mm). Jednostka ultraszerokokątna korzysta z czujnika Sony IMX890, a jego pole widzenia to 110 stopni (przysłona f/2,2, ogniskowa 15 mm). Teleobiektyw używa identycznej matrycy, umożliwia także trzykrotny zoom optyczny i sześciokrotny zoom hybrydowy (przysłona f/2,6, ogniskowa 65 mm). Użytkownicy będą mogli skorzystać z trybu portretowego opracowanego przez Hasselblad, który będzie emulował działanie obiektywów XCD30 i XCD80. Tańszy wariant oferujący 12 GB RAM i 256 GB pamięci na dane wyceniono na 5999 juanów (ok. 3790 zł bez VAT), a osoby zainteresowane wersją z 16 GB RAM i 512 GB pamięci muszą liczyć się z wydatkiem w wysokości 6999 juanów (ok. 4420 zł bez VAT).

