OPPO Pad Air - stylowy tablet do multimediów i podstawowych zadań trafił do polskich sklepów

Tablety mają swe dni świetności już raczej za sobą, jednak najwyraźniej - skoro producenci ciągle nad nimi pracują - jakiś procent klientów nadal się za nimi rozgląda. Być może kogoś z Was zainteresuje więc OPPO Pad Air - tablet, który właśnie pojawił się w polskich sklepach. Nie cechuje się on może rzucającą na kolana wydajnością, jednak do podstawowych zadań (przeglądanie internetu, multimedia, komunikacja) powinien się nadać.

OPPO Pad Air, to - jak sama nazwa wskazuje - niezbyt wydajne urządzenie, które jednak powinno sprawdzić się w codziennych zadaniach, takich jak przeglądanie sieci czy konsumpcja multimediów.

OPPO Pad Air pracuje w oparciu o procesor Qualcomm Snapdragon 680 oraz 4 GB pamięci RAM (ok. 250 000 pkt. w AnTuTu v9 - poziom smartfona Redmi Note 11). W sprzedaży znajdziemy dwie wersje tabletu: z 64 GB pamięci na dane (1099 zł) oraz z 128 GB pamięci na dane (1199 zł). Zważywszy na wydajność tanio więc jakoś szczególnie nie jest, ale... zdaje się, że tanio to już było i albo pogodzimy się z nowymi cenami albo będziemy bardziej przebiegli i zaczniemy doceniać rynek zadbanych urządzeń używanych ;). Ale do brzegu - OPPO Pad Air waży 440 gramów, mierzy zaś 24 x 15 x 0,7 cm. Urządzenie zbudowano na bazie metalowych plecków z efektem OPPO Glow. Front to już z kolei 10,36-calowy ekran IPS o rozdzielczości 1200 x 2000 px (60 Hz).

Akumulator ma pojemność 7000 mAh, a naładujemy go z mocą 18 W. Producent sugeruje, że na jednym ładowaniu będziemy w stanie oglądać materiały wideo do 12 godzin, alternatywnie czytać e-booki do 15 godzin. Pamięć operacyjna jest rozszerzalna do 7 GB (RAM Swap), a jeśli zabraknie nam miejsca na dane, to możemy posłużyć się kartą microSD o maksymalnej pojemności 512 GB. Do wideorozmów przewidziano kamerkę 5 MP, zaś na tyle znajdziemy "oczko" o rozdzielczości 8 MP (nagrywanie do Full HD 30 kl./s.). Na koniec warto dodać, że tablet odtwarza dźwięki dzięki czterem głośnikom stereo działającym pod kontrolą Dolby Atmos.

Źródło: OPPO