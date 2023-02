Oppo Find N2 oraz Oppo Find N2 Flip pozują do zdjęć na MWC. Jeden ze składanych modeli trafił właśnie do polskich sklepów

Mniej więcej przed dwoma tygodniami miejsce miała globalna premiera smartfona Oppo Find N2 Flip, który swoją konstrukcją przypomina takie rozwiązania jak Motorola razr bądź Samsung Galaxy Z Flip. Tak się składa (he he), że urządzenie trafiło dziś do sprzedaży także w naszym kraju i wariant 8+256 GB wyceniono na 4999 zł. Jako że redakcja PurePC w tym roku wybrała się na targi MWC do Barcelony, to nie omieszkaliśmy zrobić kilku zdjęć obu urządzeniom.

Oppo Find N2 oraz Oppo Find N2 Flip to kolejne na rynku składaki, które brylowały na targach MWC 2023. Tak się składa, że jeden z nich wszedł właśnie do sprzedaży także w naszym kraju.

Oppo Find N2 Flip pracuje na układzie Mediatek Dimensity 9000+, który w polskiej wersji sprzedażowej sparowano z 8 GB pamięci RAM (globalnie mamy też wersję 12 oraz 16 GB). Smartfon obsługuje sieci 5G, WiFi 6 oraz Bluetooth 5.3, nie zabrakło tu też funkcji NFC. Całość po otwarciu mierzy 166 x 75 x 7,4 mm, po złożeniu zaś 86 x 75 x 16 mm, a wszystko to przy wadze 191 g. Za zdjęcia odpowiada kombo pod postacią aparatu do selfie 32 MP oraz aparatów na pleckach 50 + 8 MP, przy czym owe 50 MP to ten sam sensor, co w smartfonie OnePlus 11 5G.

Zaciekawić powinna też informacja o sporej (jak na smartfon składany) baterii o pojemności 4300 mAh. Jest też ładowanie z mocą 44 W. Interesująco zapowiada się ponadto frontowy wyświetlacz, który póki co jest największym ekranem zewnętrznym w tego typu smartfonach (3,26", AMOLED, 60 Hz). Wewnątrz telefon otrzymał zaś ekran 6,8-calowy i jest to również AMOLED, przy czym jego odświeżanie to już 120 Hz. Specyfikację urządzenia dopełniają głośniki stereo wspierane przez technikę Dolby Atmos.

Oppo Find N2 to już z kolei smartfon nieco starszy, gdyż debiutował pod koniec grudnia 2022 roku. W oficjalnej, polskiej dystrybucji się nie pojawił, ale nie wykluczone, że to na jego bazie powstanie OnePlus V Fold (Oppo i OnePlus to ta sama grupa kapitałowa i już nie raz widzieliśmy między tymi markami software'owe i hardware'owe zapożyczenia). Oppo Find N2 to urządzenie składane na modłę Samsunga Galaxy Z Fold, mierzące po rozłożeniu 132 x 140 x 7,4 mm, zaś po złożeniu 132 x 73 x 14,6 mm, a wszystko to przy wadze 233 g. Składak pracuje na flagowym chipie Snapdragon 8+ Gen 1 i w globalnej sprzedaży dostępny jest w wersji z 12 lub 16 GB pamięci RAM. Za zdjęcia odpowiadają tu aparaty o rozdzielczości 50 + 32 + 48 MP oraz aparat do selfie 32 MP. Bateria to już z kolei ogniwo o pojemności 4520 mAh, wspierana ładowaniem z mocą 67 W. Urządzenie za granicą można dostać w cenie od 1100 euro.

