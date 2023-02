Oppo Find N2 Flip - globalna premiera składanego smartfona, który oferuje większą baterię i zewnętrzny ekran, niż jakikolwiek Flip

Jeśli chodzi o składane smartfony, to marka Oppo ma już pewne doświadczenie. W 2021 roku wypuściła wszak model Oppo Find N, zaś w rok później - Oppo Find N2. Oba te rozwiązania pod kątem składania przypominały dwa złączone ze sobą smartfony. Tym razem Chińczycy postawili na składanie wertykalne, a więc na kształt Samsunga Galaxy Z Flip czy też Motoroli Razr. Tak właśnie powstał model Oppo Find N2 Flip, który cechuje się m.in. największym zewnętrznym ekranikiem wśród podobnych rozwiązań. Dziś miała miejsce jego globalna premiera.

Za nami globalna premiera składanego wertykalnie smartfona od Oppo. Model Find N2 Flip będzie dostępny w sprzedaży także w Polsce.

Oppo, podczas dzisiejszej premiery smartfona Find N2 Flip podkreśliło, że marka wstrzymywała się przed wypuszczeniem urządzenia składanego wertykalnie, dopóki inżynierowie nie byli pewni, iż opracują ekran z niewidzialną linią składania. Celowano także w smartfon wytrzymały oraz oferujący naprawdę wydajny akumulator. Oppo twierdzi, że wszystko to udało się osiągnąć w urządzeniu, które po otwarciu mierzy dokładnie 7,4 mm i waży 191 g. Pozytywnie nastraja też spory frontowy wyświetlacz, który ma nie tylko obsługiwać podstawowe zadania (odbieranie połączeń, przeglądanie powiadomień), ale także oferować dużo bardziej zaawansowane funkcje, jak np. komunikację z Asystentem Google.

Oppo Find N2 Flip Procesor Mediatek Dimensity 9000+ (4 nm) Procesor graficzny Mali-G710 MC10 Pamięć RAM 8, 12 lub 16 GB Pamięć na dane 256 lub 512 GB UFS 3.1 Obsługa kart SD nie Łączność 5G, WiFi 6, BT 5.3, NFC, USB-C 2.0 Ekran wewnętrzny 6,8", AMOLED, 1080 x 2520 px, 120 Hz Ekran zewnętrzny 3,26", AMOLED, 382 x 720 px, 60 Hz Kamera tylna 50 + 8 MP Maksymalna jakość nagrań wideo 4K@60fps Kamera przednia 32 MP, f/2.4, 22 mm Akumulator 4200 mAh, 44 W Wymiary po złożeniu 86 x 75 x 16 mm Wymiary po rozłożeniu 166 x 75 x 7,4 mm Waga 191 g Audio głośniki stereo, Dolby Atmos

Wracając jeszcze na moment do wspomnianej linii składania wyświetlacza - Oppo uczciwie przyznaje, że linia ta nie jest zupełnie niewidoczna, jednak reklamuje, iż na rynku nie ma drugiego składanego smartfona, który oferowałby linię mniej zauważalną (zdjęcie porównujące Oppo Find N2 Flip z Samsungiem Galaxy Z Flip4 macie poniżej). Warto też wiedzieć, że smartfon ma oferować żywotność do 400 tysięcy złożeń i rozłożeń, zaś po jego złożeniu nie uświadczymy żadnej przestrzeni. Zaciekawić powinna także informacja o pojemnej (jak na smartfon składany) baterii o pojemności 4300 mAh. Jest też ładowanie z mocą 44 W. Kolejną dobrą informacją powinna być ta, dotycząca aktualizacji. Otóż system w smartfonie ma być aktualizowany przez dwa lata, zaś aktualizacje zabezpieczeń mają mieć miejsce przez aż 5 lat.

Producent zachwala także zestaw aparatów, który cechuje się m.in. 50-megapikselową jednostką Sony IMX890 (znana m.in. z Oppo Reno9 Pro+ oraz nowego OnePlusa 11 5G). Jeśli zaś chodzi o wydajność, to zastosowano tu układ Mediatek Dimensity 9000+ sparowany z 8, 12 lub 16 GB pamięci RAM. Jak na flagowca przystało, nie mogło zabraknąć także 360-stopniowego NFC, łączności 5G, głośników stereo z Dolby Atmos czy też ekranu AMOLED o odświeżaniu 120 Hz i maksymalnej jasności aż 1600 nitów. No dobrze, a na ile Oppo wyceniło wszystkie te dobrodziejstwa? W wariancie 8+256 GB (taki pojawi się w brytyjskich sklepach), smartfon kosztuje 849 funtów, co w przeliczeniu na złotówki (bez VAT) daje ok. 4500 zł. O tym, ile Oppo Find N2 Flip będzie kosztował w Polsce (tak, będzie dostępny) dowiemy się 21 lutego.

Źródło: Oppo