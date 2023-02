OnePlus V Fold i V Flip - jeszcze w tym roku na rynku pojawią się kolejne składane smartfony. Co już o nich wiadomo?

O tym, że firma OnePlus pracuje nad składanymi smartfonami wiemy (nieoficjalnie) już przynajmniej od roku. Kilka dni temu sieć obiegła nowa informacja w tym temacie. Mianowicie jeden z branżowych insiderów podzielił się swoją wiedzą na temat nazewnictwa nowych składańców. Zdradził, że będą to modele OnePlus V Fold oraz OnePlus V Flip (brzmi znajomo, prawda?). Teraz, już sam producent potwierdził, że modele te pojawią się na rynku jeszcze w tym roku.

OnePlus V Fold - render koncepcyjny na bazie Oppo Find N2

Podczas ostatniego eventu Cloud 11 OnePlus zasugerował, iż składane smartfony V Fold i V Flip pojawią się już w trzecim kwartale tego roku. Była to bardziej przesłanka niż pełnoprawna zapowiedź, ale trzeba przyznać, że dość jednoznaczna (plansza, na której majaczą kontury składanego smartfona oraz dopisek Coming in Q3). Wątpliwym jest, czy modele te zadebiutują globalnie, jednak warto przyjrzeć się planom marki i dowiedzieć się, czym dokładnie owe składańce będą. Jak sugerują same nazwy, jeden z nich będzie składany wzdłuż krótszego, a drugi wzdłuż dłuższego boku. Mówi się też, że podzespoły będą bazować na serii Find N2 oraz Find N2 Flip od Oppo, a więc firmy należącej do tej samej co OnePlus grupy kapitałowej.

Jeśli domysły o modelach Oppo Find N2 i Oppo Find N2 Flip jako o bazie pod składaki OnePlusa okażą się prawdą, to możemy się spodziewać, że V Fold oraz V Flip zadebiutują odpowiednio z układami Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 oraz MediaTek Dimensity 9000+. Ze względu na coraz liczniejszą konkurencję należy spodziewać się także, że smartfony zaoferują wyświetlacze typu AMOLED zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz (ekran dodatkowy). Generalnie zapowiada się więc na gorącą, "składakową jesień", ponieważ swoją premierę będą miały nie tylko modele Samsung Galaxy Z Fold5 / Z Flip5, ale najpewniej także Pixel Fold.

OnePlus V Fold - kolejny render koncepcyjny na bazie OnePlusa 11

Źródło: GSM Arena