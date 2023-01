Apple iPad Pro - producent przygotowuje modernizację flagowych tabletów, jednak na ich premierę jeszcze poczekamy

Apple zbiera się do odnowienia swoich tabletów z oznaczeniem iPad Pro. Według raportu, w tym roku nie należy spodziewać się niczego spektakularnego dla iPada Pro, ani też żadnych większych aktualizacji dla innych modeli iPadów takich jak podstawowy iPad, iPad mini czy iPad Air. Jednak patrząc w przyszłość do 2024 roku i dalej, sprawy stają się bardziej ekscytujące, albowiem korporacja przygotowuje poważną rewizję, która mogłaby zadebiutować wiosną przyszłego roku.

Fani nadgryzionego jabłuszka mają na co czekać: firma planuje przeprowadzić dużą modernizację swoich flagowych tabletów iPad Pro. Bieżący rok nie trąci rewolucją, jednakże patrząc w przyszłość sytuacja staje się emocjonująca.

Nowa rewizja iPadów Pro oferować ma zaktualizowany design oraz pierwsze wykorzystanie wyświetlaczy OLED. To oznacza, że Apple będzie mogło zwiększyć jakość obrazu oraz ogólną trwałość urządzenia. Doniesienia sugerują, że Apple może zaktualizować projekt iPada Pro stosując szklane plecki, zamiast obecnej aluminiowej konstrukcji unibody. Kolejną potencjalną zmianą jest wprowadzenie ładowania MagSafe dla tabletów iPad Pro, podobnie jak

wcześniej przygotowano to dla smartfonów iPhone. Wprowadzenie takiej funkcjonalności pozwoli na łatwiejsze ładowanie urządzenia i zwiększy bezpieczeństwo podczas użytkowania.

Oprócz tego pojawiły się branżowe plotki, że Apple rozważa rozszerzenie linii iPadów o większe rozmiary ekranu, takie jak 14 czy 16 cali. To pozwoliłoby na większą wygodę użytkowania oraz lepsze doświadczenia wizualne. Wszystko wskazuje na to, że przyszły rok będzie - jak to ujął Mark Gurman, specjalista ds. Apple z redakcji Bloomberga - "rokiem świetlnym" dla linii iPadów,

a Apple przygotowuje się do wprowadzenia wielu zmian w swoich urządzeniach.

Źródło: 9to5mac