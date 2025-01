OPPO Find N3 Flip na pierwszych renderach wraz ze specyfikacją. Smartfon doczeka się kluczowych usprawnień

OPPO Find N2 Flip po swoim debiucie na początku tego roku niejako nadał kierunek, w jakim powinny iść składane w poziomie smartfony. Jako pierwszy posiadał bowiem jeden z największych drugich ekranów, który jak się okazało, był strzałem w dziesiątkę i dzisiejsze urządzenia starają się kopiować ten design. Mimo że nie minęło zbyt wiele czasu od jego premiery, to już mówi się o jego następcy. Do sieci przedostały się właśnie rendery oraz prawdopodobna specyfikacja "N3-ki".

W sieci pojawiły się rendery ukazujące design nadchodzącego smartfona OPPO Find N3 Flip. W samym wyglądzie nie doczekamy się wielu zmian, jednak obejmą one w dużej mierze aspekty fotograficzne i akumulator.

Rendery pochodzą z EVT (Engineering Validation Test), czyli testu, który przeprowadza się na prototypowej fazie urządzeń. Z materiałów graficznych wynika, że największą zmianą okaże się specyfikacja aparatów. Od teraz dostępne będą trzy oczka: oczekuje się, że za główną matrycę odpowiadać będzie Sony IMX890 (50 MP, OIS), pod nią znajdzie się miejsce dla 8 MP jednostki szerokokątnej, a także 32 MP "teleobiektywu". Zmiany mają objąć również przednią kamerkę, która teraz, zamiast 32 MP może mieć 50 MP. W kwestii wyglądu urządzenia będziemy mieli do czynienia z praktycznie identyczną bryłą, a więc producent postanowił pozostać przy sprawdzonym już rozwiązaniu. Kolejne poprawki mogą dotknąć akumulatora, który teraz powiększy się o 300 mAh i zaoferuje nam pojemność 4500 mAh.

Oppo Find N2 Flip Oppo Find N3 Flip Procesor Mediatek Dimensity 9000+ (4 nm) MediaTek Dimensity 9200 (4 nm) Procesor graficzny Mali-G710 MC10 Immortalis-G715 MC11 Pamięć RAM 8, 12 lub 16 GB 12 GB Pamięć na dane 256 lub 512 GB UFS 3.1 256 GB Obsługa kart SD nie nie Łączność 5G, WiFi 6, BT 5.3, NFC, USB-C 2.0 5G, WiFi 6, BT 5.3, NFC, USB-C 2.0 Ekran wewnętrzny 6,8", AMOLED, 1080 x 2520 px, 120 Hz 6,8", AMOLED, 1080 x 2520 px Ekran zewnętrzny 3,26", AMOLED, 382 x 720 px, 60 Hz 3,26", AMOLED, ? Kamera tylna 50 + 8 MP Główny Sony IMX890 50 MP OIS, f/1,8

Szerokokątny 8 MP

Teleobiektyw 32 MP Kamera przednia 32 MP, f/2.4, 22 mm 50 MP Akumulator 4200 mAh, 44 W 4500 mAh Wymiary po złożeniu 86 x 75 x 16 mm 86 x 75 x 16 mm Wymiary po rozłożeniu 166 x 75 x 7,4 mm 166 x 75 x 7,4 mm Waga 191 g ? Data globalnej premiery 15 lutego 2023 roku 7 grudnia 2023 (prawdopodobnie) Cena 4999 zł 78,490 RS (~ 3750 zł) - oczekiwana

Wymienione zostanie również serce sprzętu, choć nie jest to żadnym zaskoczeniem. Tym razem powinniśmy mieć do czynienia z procesorem MediaTek Dimensity 9200, którego dopełni 12 GB pamięci RAM oraz 256 GB pamięci wbudowanej. Możliwe, że dostępne będą także inne wersje pamięciowe. Według renderów przedni ekran zostanie taki sam, choć jest szansa, że otrzyma wyższą rozdzielczość. Reszta parametrów pozostanie niemalże bez większych zmian. Oczekuje się, że debiut OPPO Find N3 Flip może nastąpić już na początku grudnia bieżącego roku, z kolei cena w przeliczeniu z Rupii indyjskich wyniesie około 3750 zł. Oczywiście w Polsce nie ma co oczekiwać takiej kwoty, ponieważ całościowo wiąże się to z wieloma czynnikami.

