OPPO A78 - smartfon lepszy prawie pod każdym względem od poprzednika, a do tego tańszy. OPPO idzie w dobrą stronę

W sprzedaży pojawił się kolejny budżetowy smartfon marki OPPO z serii A. Na rynku już od jakiegoś czasu jest również jego poprzednik A78 5G, który co ciekawe poza nowszym standardem sieci komórkowej jest gorszy od swojego młodszego brata i to praktycznie na każdym polu. Na dodatek jest od niego droższy. Mamy więc do czynienia ze sporą zmianą na plus - zamiast słabego i źle wycenionego smartfona, otrzymamy całkiem ciekawe urządzenie w dobrej cenie.

Na polskim rynku pojawił się właśnie smartfon OPPO A78. W stosunku do swojego poprzednika okazuje się dużo lepiej wyceniony, a przy tym bardziej funkcjonalny. Do tego marka wprowadziła promocję, przy której możemy uzyskać darmowe słuchawki OPPO Enco Buds2 oraz YouTube Premium.

Pod względem konstrukcji mamy do czynienia z bliźniaczo podobnym smartfonem do OPPO A78 5G. Obecna edycja, którą pozbawiono tego standardu łączności, może się jednak pochwalić resztą specyfikacji. Zamiast ekranu IPS o słabej rozdzielczości otrzymujemy AMOLED-owy panel o przekątnej 6,43", rozdzielczości FHD+ (w miejsce HD+) oraz odświeżaniu wynoszącym 90 Hz. Jasność szczytowa plasuje się na poziomie 600 nitów, więc po prostu przyzwoicie, jednak w pełnym słońcu możemy mieć problemy z czytelnością obrazu. Na pokładzie znalazł się procesor Qualcomm Snapdragon 680 z układem graficznym Adreno 610, 8 GB pamięci RAM LPDDR4X, a także 128 GB pamięci flash UFS 2.2. Do dyspozycji mamy również moduły Wi-Fi 5 oraz Bluetooth 5.0 (choć tu jest zauważalny regres). Smartfon ma też złącze mini-Jack 3,5 mm.

OPPO A78 (CPH2565) OPPO A78 5G (CPH2483) Procesor Qualcomm Snapdragon 680

4 x 2,4 GHz A73 + 4 x 1,8 GHz A53 MediaTek MT6833 Dimensity 700 5G

6 x 2,0 GHz A55 + 2 x 2,2 GHz A76 Układ graficzny Adreno 610 (1115 MHz) Mali-G57 MC2 (950 MHz) Wyświetlacz 6,43" AMOLED 2400 x 1080 px, 90 Hz

409 PPI, 600 nitów, CG5, 95% DCI-P3 6,56" IPS 1612 x 720 px, 90 Hz

269 PPI, 600 nitów, 100% DCI-P3 Pamięć RAM 8 GB LPDDR4X (2133 MHz) 4 GB LPDDR4X (2133 MHz) Pamięć wbudowana 128 GB UFS 2.2 Łączność bezprzewodowa Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3 Złącza USB typu C, mini-Jack 3,5 mm NFC Tak Tak Akumulator 5000 mAh, 67 W 5000 mAh, 33 W Aparaty Tył: 50 + 2 MP

Przód: 8 MP Wymiary i waga 160,1 x 73,23 x 7,93~7,99 mm, 180 g 163,8 x 75,1 x 7,99 mm, 188 g Wersje kolorystyczne Czarny, Turkusowy Czarny, Fioletowy, Niebieski System operacyjny Android 13, ColorOS 13 Cena 999 zł 1239 zł - 4/128 GB

Spotkamy się także z głośnikami stereo i trybem Ultra Volume, dzieki któremu zwiększymy głośność o 200% - choć dużo w tym sensu nie ma. Akumulator to ogniwo o identycznej pojemności co w poprzedniku, natomiast możemy je teraz naładować z mocą 67 W. Producent zapewnia, że powinien on wytrzymać 1600 cyklów ładowania (co ma się przełożyć na 4 lata użytkowania). Zestaw aparatów pozostał praktycznie ten sam. Do wyboru otrzymamy dwie wersje kolorystyczne: czarną i turkusową. Ta druga będzie się wyróżniać specjalną powłoką o strukturze diamentu. OPPO A78 wyceniono na 999 zł i tak jak wspomniano, kupując smartfon w dniach od 8 do 20 sierpnia 2023 roku, otrzymamy dodatkowo słuchawki bezprzewodowe OPPO Enco Buds2 oraz dwumiesięczny abonament YouTube Premium. Zakupu dokonamy w większości polskich sklepów z elektroniką.

