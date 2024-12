OPPO Find X7 Ultra nowym liderem w rankingu DxOMark. W tej chwili prawdopodobnie nie ma lepszego fotosmartfona

Gdybyśmy rozpoczęli debatę na temat najlepszego smartfona dostępnego w rodzimych sklepach, zapewne często wymienialibyśmy flagowe modele od Samsunga, Google czy Apple. Warto jednak mieć świadomość, że istnieją również inne, nieco bardziej niszowe propozycje, które - jak się okazuje - wcale nie są gorsze w robieniu zdjęć. Jedną z nich jest oficjalnie niedostępny w Polsce model OPPO Find X7 Ultra, który został właśnie liderem w rankingu DxOMark.

Według DxOMark nowy flagowiec od OPPO zasłużył na 157 punktów w kategorii Camera. Tyle samo uzyskał Huawei Mate 60 Pro+, czyli oba te modele dzielą 1. miejsce w ogólnym rankingu.

O rankingach w tym serwisie można powiedzieć wiele. Według wielu osób nie należy przykładać do nich wielkiej wagi, jednak fakty są takie, że wyniki, które tam znajdziemy, nie biorą się zupełnie z niczego i są poparte niezależnymi testami. Według DxOMark wspomniany flagowiec od OPPO zasłużył na 157 punktów w ogólnym dziale Camera. Tyle samo uzyskał Huawei Mate 60 Pro+, a zatem oba te modele dzielą 1. miejsce. Find X7 Ultra jest samodzielnym liderem w kategorii Bokeh, Tele oraz Noise. Należy przez to rozumieć, że nie ma lepszego smartfona do zdjęć portretowych, ujęć wykonywanych z dużym zoomem oraz zdjęć nocnych.

Mimo tego, że ogólnie lepszego smartfona w tym rankingu nie ma, to jednak DxOMark zwraca uwagę, że OPPO Find X7 Ultra wykazuje niewielką utratę szczegółów z bliskiej odległości (przy zdjęciach pomocą teleobiektywu) i przy ujęciach ultraszerokokątnych. Udowodniono ponadto niestabilność ekspozycji i mapowania tonów w wideo, szczególnie w scenach o wysokim kontraście w pomieszczeniach. Wytknięto też sporadyczne nienaturalne renderowanie tekstur i sporadyczne lekkie prześwietlenie na zdjęciach przy słabym oświetleniu. Zgodzicie się chyba jednak, że tego typu uwagi nie mają zbyt wielkiego znaczenia w obliczu niezaprzeczalnych zalet tego smartfona. Możemy więc tylko ubolewać, że model ten nie jest dostępny w polskich sklepach. Chętni muszą sprowadzać go z zagranicy.

