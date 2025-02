Test smartfona Redmi Note 13 Pro+ - świetny aparat 200 MP i superszybkie ładowanie 120 W to tylko niektóre jego zalety

Myślę, że wiele osób zgodzi się z tezą, iż to właśnie od pierwszych modeli Xiaomi Redmi Note na dobre rozpoczęła się era tanich średniaków o porządnej specyfikacji. Mimo tego, że urządzenia te stosunkowo późno zawitały do rodzimych marketów z elektroniką, to jednak swego czasu wiele osób nawet specjalnie sprowadzało je z Państwa Środka. Ach, to były czasy... Dziś jednak Xiaomi jest już zupełnie inną firmą. To światowy gigant, który zasłynął również z innego rodzaju elektroniki użytkowej. Dość powiedzieć, że firma ta niedawno zaprezentowała autorski... elektryczny samochód. Nic więc dziwnego, że smartfonowa oferta tego producenta zmieniła się przez te lata nie do poznania.

Autor: Piotr Piwowarczyk

Xiaomi jako takie wydaje już ledwie kilka smartfonów rocznie, i to tylko tych z wysokiej półki. Średniaki debiutują dziś z logo POCO i Redmi, które stały się osobnymi markami. Ta pierwsza ma reprezentować mniej więcej te wartości, co wspomniane wyżej pierwsze smartfony Xiaomi Redmi Note - mówiąc krótko, chodzi o jak najlepszą specyfikację w możliwie jak najniższej cenie. I patrząc na to, co oferują chociażby ostatnie modele X6 czy X6 Pro, zadanie udaje się w 100%. Redmi Note (już bez dopisku Xiaomi) to z kolei modele nieco bardziej premium, które co prawda nie są już tak atrakcyjne cenowo, ale za to wyróżniają się również w innych aspektach, jak np. fotografia czy jakość wykonania. I wydaje się, że testowany właśnie przez nas Redmi Note 13 Pro+ dobrze to odzwierciedla.

Redmi Note 13 Pro+ wyróżnia się m.in. wydajnym układem MediaTek Dimensity 7200-Ultra, aparatem 200 MP i baterią 5000 mAh z ładowaniem 120 W. Model ten został wyceniony na 2499 zł, a zatem jasne jest, że będziemy go porównywać do całkiem wysoko pozycjonowanych smartfonów.

Seria Redmi Note 13 liczy sobie aż pięć smartfonów z typowej średniej półki, ale to model Pro z "plusem" najmocniej przyciąga uwagę. Zacznijmy od procesora. Zastosowany tutaj MediaTek Dimensity 7200-Ultra nie jest może demonem szybkości, ale to zdecydowanie jedna z szybszych jednostek z tego segmentu, o czym zresztą przekonacie się już za chwilę. Na pokładzie mamy solidny panel AMOLED 120 Hz o przekątnej 6,67 cala i rozdzielczości 2712 x 1220 pikseli, 12 GB RAM-u i 256 lub 512 GB szybkiej pamięci wewnętrznej, a także baterię o typowej pojemności 5000 mAh. Przejdźmy jednak do tego, co zdecydowanie wyróżnia ten model. Po pierwsze, zestaw aparatów. Producent zastosował konfigurację z trzema "oczkami" z tyłu, gdzie najważniejszy obiektyw główny ma rozdzielczość aż 200 MP i oferuje m.in. optyczną stabilizację obrazu czy autofokusa w technologii Super QPD. Po drugie, akumulator Redmi Note'a 13 Pro+ obsługuje ładowanie z mocą aż 120 W, a to oznacza, że już kilka minut po podpięciu zasilacza możemy mieć zapewniony cały dzień pracy. No i po trzecie, obudowa smartfona otrzymała certyfikat IP68, który kojarzy nam się głównie z modelami z najwyższej półki.

Redmi Note 13 Pro+ POCO X6 Pro 5G Google Pixel 7 Procesor MediaTek Dimensity 7200-Ultra MediaTek Dimensity 8300-Ultra Google Tensor G2 Procesor graficzny Mali-G610 MC4 Mali-G615 Mali-G710 MP7 System Android 13 Android 13 Android 13 Pamięć RAM 12 GB LPDDR5 8 GB / 12 GB LPDDR5X 8 GB LPDDR5 Pamięć na dane 256 GB / 512 GB UFS 3.1 256 GB / 512 GB UFS 4.0 128 GB UFS 3.1 Obsługa kart SD nie nie nie DualSIM 2x nanoSIM + eSIM 2x nanoSIM + eSIM nanoSIM + eSIM Łączność 5G, WiFi 6, BT 5.3, NFC, USB-C 2.0, IR 5G, WiFi 6, BT 5.4, NFC, USB-C 2.0, IR 5G, WiFi 6e, BT 5.2, NFC, USB-C 3.1 Ekran 6,67", AMOLED, 2712 x 1220 px, 120 Hz 6,67", AMOLED, 2712 x 1220 px, 120 Hz 6,3", AMOLED, 2400 x 1080 px, 90 Hz Kamera tylna 200 + 8 + 2 MP 64 + 8 + 2 MP 50 + 12 MP Kamera przednia 16 MP 16 MP 10,8 MP Klasa odporności IP68 IP54 IP68 Akumulator 5000 mAh, 120 W 5000 mAh, 67 W 4355 mAh, 20 W + 20 W Qi Wymiary i waga 161,4 x 74,2 x 8,9 mm, 199 g / 205 g 160,4 x 73,3 x 8,2 mm, 186 g / 190 g 155,6 x 73,2 x 8,7 mm, 197 g Premierowa cena 12 + 256 GB - 2399 zł

12 + 512 GB - 2499 zł 8+256 - 1799 zł

12+512 - 1899 zł 8 + 128 GB - od ok. 2100 zł

Pamiętacie te czasy, gdy jeszcze kilka ładnych lat temu smartfony z tej serii kupowało się za kilka stówek z nieznanych zagranicznych sklepów lub od pośredników? No to teraz trzymajcie się mocno - Redmi Note 13 Pro+ został wyceniony na 2499 zł! Mowa tutaj o modelu w wariancie 12/512 GB, bo właśnie taki trafił w nasze ręce (w kolorze białym). Jasne jest zatem, że taryfa ulgowa się skończyła i najnowsze dzieło Chińczyków będziemy porównywać do innych modeli, które pozycjonowane są tuż pod flagowcami.