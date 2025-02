Test smartfona HONOR Magic7 Pro - Chociaż do ideału trochę zabrakło, to dobry wybór dla najbardziej wymagających

Chińskimi smartfonami po raz pierwszy zachwycić mogliśmy się dekadę temu, gdy popularność zaczęła zdobywać u nas firma Xiaomi. Oferowała ona wtedy na tyle dobrze wyposażone modele, że warto było bezpośrednio sprowadzać jej urządzenia z Państwa Środka. Mniej więcej w tym samym okresie Polacy rzucili się również na smartfony innych chińskich producentów, które także oferowały znacznie więcej niż modele wielkich marek. Dziś jednak czasy mamy zupełnie inne. W rodzimych sklepach znajdziemy prawie wszystkie interesujące nas modele, a inna sprawa, że znani giganci zgrabnie dostosowali swoje oferty. Mimo to mamy chyba pełne prawo, by mówić dziś o nowej fali popularności smartfonów z Chin, a to za sprawą już nie opłacalnych średniaków, lecz... drogich modeli z zaawansowanymi aparatami fotograficznymi.

Autor: Piotr Piwowarczyk

Jeszcze niedawno amatorom fotografii polecaliśmy raczej modele od Apple, Samsunga czy Google. Tak się jednak złożyło, że chińska konkurencja dobrze odrobiła swoją pracę domową i dziś do grona najlepszych fotosmartfonów należy zaliczyć przede wszystkim Xiaomi 14 Ultra, Huawei Pura 70 Ultra, OPPO Find X8 Pro czy Vivo X200 Pro. A to przecież jeszcze nie koniec wyliczanki, bowiem co chwila debiutują kolejne arcyciekawe smartfony. Jednym z najświeższych i jednocześnie najdroższych smartfonów na naszym rynku jest aktualnie HONOR Magic7 Pro. Urządzenie to wyróżnia się nie tylko topowymi komponentami (ze Snapdragonem 8 Elite w roli głównej), ale również bardzo obiecującym zestawem aparatów fotograficznych. Zresztą, co ja będę się rozwodził - model Magic6 Pro do dziś zajmuje zaszczytne drugie miejsce w rankingu DXOMARK, a nowy model przecież wcale nie zapowiada się gorzej. Sprawdźmy więc, na co stać bohatera niniejszej publikacji.

HONOR Magic7 Pro imponuje wyglądem, mocarną specyfikacją i obiecującym zestawem aparatów. Ale czy okaże się lepszy od konkurentów?

HONOR Magic7 Pro to smartfon z 6,8-calowym ekranem LTPO OLED o rozdzielczości 2800 x 1280 pikseli. Co ważne, jest to panel, który ma nieznacznie zakrzywione wszystkie cztery krawędzie. Układ Qualcomm Snapdragon 8 Elite współpracuje tutaj z 12 GB pamięci RAM i 512 GB pamięci wewnętrznej typu UFS 4.0. Najciekawiej prezentuje się tutaj zestaw aparatów fotograficznych. W dużej mierze mamy kopiuj-wklej z poprzednika - właściwie wszystkie jednostki poza teleobiektywem pochodzą z modelu Magic6 Pro. Tym razem jednak zamiast 180-megapikselowego aparatu oferującego 2,5-krotny optyczny zoom mamy 200-megapikselowy teleobiektyw peryskopowy z zoomem x3.0. Tak czy owak, wiele wskazuje na to, że mamy tu do czynienia z jednym z najlepszych fotosmartfonów na rynku.

HONOR Magic7 Pro OPPO Find X8 Pro Samsung Galaxy S25 Ultra Platforma mobilna Snapdragon 8 Elite Dimensity 9400 Snapdragon 8 Elite Procesor graficzny Adreno 830 Immortalis-G925 Adreno 830 System operacyjny Android 15 z MagicOS Android 15 z ColorOS Android 15 z OneUI Pamięć RAM 12 GB LPDDR5X 16 GB LPDDR5X 12 GB LPDDR5X Pamięć wbudowana 512 GB UFS 4.0 512 GB UFS 4.0 256 / 512 GB / 1 TB UFS 4.0 Obsługa kart SD - - - Obsługa Dual SIM 2x nanoSIM + eSIM 2x nanoSIM + eSIM 2x nanoSIM + 2x eSIM Łączność bezprzewodowa 5G, WiFi 7, BT 5.4, NFC, IR 5G, WiFi 7, BT 5.4, NFC, IR 5G, WiFi 7, BT 5.4, NFC Łączność przewodowa USB-C 3.2 USB-C 3.2 USB-C 3.2 Rozmiar ekranu 6,8" OLED 120 Hz 6,78" AMOLED 120 Hz 6,9" AMOLED 120 Hz Rozdzielczość ekranu 2800 x 1280 px 2780 x 1264 px 3120 x 1440 px Kamera przednia 50 MP 32 MP 12 MP Kamera tylna 50 + 200 + 50 MP 50 + 50 + 50 + 50 MP 200 + 50 + 50 + 10 MP Klasa odporności IP68 + IP69 IP68 + IP69 IP68 Akumulator 5270 mAh 5910 mAh 5000 mAh Ładowanie 100 W + Qi 80 W 80 W + Qi 50 W 45 W + Qi 15 W Wymiary obudowy 162,7 x 77,1 x 8,8 mm 162,3 x 76,7 x 8,2 mm 162,8 x 77,6 x 8.2 mm Waga urządzenia 223 g 215 g 218 g Cena 12+512 GB - 5799 zł 12+512 GB - od ok. 4900 zł 12+256 GB - od ok. 6000 zł

Również pozostała część specyfikacji prezentuje się nieźle. Mamy przednią kamerkę 50 MP z systemem TOF 3D do rozpoznawania twarzy, baterię 5270 mAh z obsługą bardzo szybkiego ładowania, obudowę IP68/IP69 czy Androida 15 z nakładką MagicOS i 5-letnim wsparciem. I wszystko byłoby już zupełnie cacy, gdyby nie kilka mankamentów... Po pierwsze, na polskim rynku nie ma wersji z 16 GB pamięci RAM. Po drugie, reszta świata (poza Europą) otrzymuje tego samego smartfona z ogniwem 5850 mAh - jesteśmy więc tu nieco poszkodowani. No i po trzecie, cena. HONOR Magic7 Pro kosztuje aż 5799 zł, co jest dosyć sporą sumą, nawet jak na tak imponującą specyfikację i obiecujący zestaw aparatów. Przekonajmy się jednak, jak całość wypada w praktyce.