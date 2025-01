Redmi Note 13 Pro - nowa seria smartfonów, która przyniesie flagowe cechy do znacznie tańszych urządzeń

Seria smartfonów od Xiaomi, która teraz jest już osobną marką - Redmi - niemal od samego początku cieszy się bardzo dużą popularnością, szczególnie na naszym rynku. Użytkownicy docenili przede wszystkim relatywnie niskie ceny smartfonów, w stosunku do oferowanych przez nich możliwości. Co prawda nie każdy model był wart tego, aby dokonać wymiany poprzednika, natomiast wszystko wskazuje na to, że nowa odsłona serii może do tego doprowadzić.

Seria smartfonów Redmi Note 13 Pro ma szansę stać się prawdziwym hitem. Nadchodzące modele będą lepsze praktycznie pod każdym względem od swoich poprzedników. Kluczowym elementem pozostaje na ten moment cena urządzeń, która zadecyduje o ich dalszych losach.

Tuż przed oficjalną premierą w Chinach znamy już niemal pełną specyfikację smartfonów, z których najciekawszy jest rzecz jasna model Pro+. Jego najmocniejszy wariant otrzyma wręcz flagowy zestaw pamięciowy, co w "średniopółkowych" smartfonach zdarza się dość rzadko . Xiaomi, a zasadniczo to Redmi, ponownie chce zdominować rynek swoim sprzętem. Udało się to już wielokrotnie przy okazji modeli Note 8 Pro lub Note 10 Pro. Najnowsza seria będzie mogła liczyć na normę IP68, co także nie miało miejsca jeszcze nigdy w całej serii. Na dodatek użytkownicy skorzystają z ekranu z panelem OLED o rozdzielczości 1,5K, który może się pochwalić jasnością szczytową na poziomie 1800 nitów - wynik absolutnie rewelacyjny. Warto jeszcze wspomnieć, że zostanie on zabezpieczony szkłem Gorilla Glass Victus.

Redmi Note 13 Pro+ Ekran 6,67" OLED 1220 × 2712, zakrzywiony

Gorilla Glass Victus, 1800 nitów Procesor MediaTek Dimensity 7200 Ultra (4 nm)

2 x 2,8 GHz A715 + 6 x 2,0 GHz A510 Układ graficzny Mali-G610 Pamięć RAM 16 GB LPDDR5 Pamięć wbudowana 512 GB UFS 3.1 Norma IP IP68 Łączność Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, 5G Akumulator 5000 mAh / 120 W Aparat przedni 16 MP Aparaty tylne 200 MP (OIS, ISOCELL HP3) + 8 + 2 MP Wymiary i waga - / 203,96 g

Pod kątem cienkich ramek (raptem 2,27 mm) również możemy spostrzec, że chińska marka po raz kolejny wprowadza funkcjonalności znane z drogich smartfonów. Nie gorzej sytuacji wygląda, kiedy spojrzymy na zaplecze fotograficzne - główna 200 MP jednostka od Samsunga zaoferuje optyczną stabilizację obrazu. Dodatkowe oczka nie są już co prawda tak imponujące, aczkolwiek i tak mała część użytkowników wykorzystuje je w codziennym życiu. Konstrukcja będzie się różnić pomiędzy modelami podstawowymi oraz tymi z oznaczeniem "Pro". Jak możemy zauważyć na oficjalnych grafikach, otrzymamy również modele, które mają skóropodobne tworzywo z tyłu. Czas pracy na akumulatorze powinien być zadowalający, a samo naładowanie ogniwa o pojemności 5000 mAh nie będzie trwało zbyt długo, z uwagi na ładowarkę o mocy 120 W.

Pojawiają się także doniesienia, że niektóre modele mogą otrzymać procesor od Qualcomma - Snapdragon 7s Gen 2 - który według wczesnych doniesień i wyników z benchmarku Geekbench, zaoferuje podobną wydajność do wspomnianego MediaTeka. Oczywiście podstawowe modele z serii będą miały na pokładzie mniejszą ilość pamięci RAM, a także tej wbudowanej. Z pewnością nie będą mogły one skorzystać również ze 120 W ładowania, a zamiast tego otrzymają ładowarki o mocy 67 W. Natomiast omawiany model Pro+, jeśli zostanie dobrze wyceniony, może się okazać kolejnym hitem sprzedażowym w dotychczasowej serii. Chińska premiera odbędzie się 21 września 2023 roku, jednak na oficjalne pojawienie się smartfonów w Polsce przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać.

Źródło: GSMArena