Redmi 10A - poznaliśmy specyfikację smartfona do podstawowych zadań. Postęp względem poprzednika będzie niestety znikomy

Tanie urządzenia Xiaomi zyskały już sławę i popularność wśród osób, które potrafią docenić stosunek ceny do oferowanych możliwości. Mowa tu nie tylko o porządnych średniobudżetowych modelach z serii Redmi Note, ale i Redmi z literką A. Ostatnie urządzenie z tej linii, czyli Redmi 9A do dziś zachwyca bardzo niską ceną, jednak producent już czuje presję, by wydać już jego następcę. Nic więc dziwnego, że w sieci pojawiły się już szczegóły specyfikacji Redmi 10A, który powinien zostać zaprezentowany lada moment. Co już wiemy o tym urządzeniu i czy warto na nie czekać? Jeśli cena będzie odpowiednio niska, to na to pytanie można odpowiedzieć twierdząco, aczkolwiek pod kilkoma względami nowy telefon może rozczarować.

Smartfon Redmi 9A kosztuje dziś ok. 400 zł, więc mamy nadzieję, że tylko nieco udoskonalony Redmi 10A nie będzie od niego zauważalnie droższy.

Redmi 10A znany także pod oznaczeniem Xiaomi 220233L2C powinien otrzymać procesor MediaTek Helio G25. To nie najnowsza jednostka, która zasila m.in. Redmi 9A. To oznacza, że nie ma co liczyć na przyrost wydajności, jednak do podstawowych czynności w gruncie rzeczy nie trzeba nic więcej. Smartfon być dostępny w wersjach z 2, 3 lub 4 GB RAM i 32, 64 lub 128 GB pamięci wewnętrznej. Spodziewamy się także, że urządzenie otrzyma moduł Wi-Fi 2,4 GHz, podwójny aparat fotograficzny 13 MP + 2 MP i baterię o pojemności 5000 lub 6000 mAh z obsługą ładowania 10 W.

Ponadto Redmi 10A powinien zaoferować czytnik linii papilarnych, którego brakuje w poprzedniku, a także system Android 11 z MIUI 12.5. Trzeba przyznać, że oprogramowanie w tej wersji jest mocno rozczarowujące - w końcu Android 12 zadebiutował już wiele miesięcy temu, a samo Xiaomi mocno promuje ostatnio nową nakładkę MIUI 13. Wygląda więc na to, że z dobrodziejstw nowego systemu będzie można cieszyć się dopiero po aktualizacji. Po cichu liczymy, że producent zapomni o złączu microUSB i zastosuje port USB-C. Smartfon Redmi 9A kosztuje dziś w sklepach ok. 400 zł, więc mamy nadzieję, że Redmi 10A nie będzie od niego zauważalnie droższy.

Źródło: MySmartPrice