Xiaomi 12: flagowa seria smartfonów popularnego producenta trafi do Polski później niż się spodziewano

Zaledwie kilka dni temu miała miejsce chińska premiera najnowszej, flagowej serii smartfonów Xiaomi 12. W modelu podstawowym oraz wariancie z dopiskiem Pro w nazwie zastosowano sztandarowy chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 wykonany w 8 nm litografii, który w benchmarku AnTuTu przekracza 1 mln punktów. To oznacza olbrzymi potencjał wydajnościowy, który idzie w parze z szansą na lepsze zarządzanie energią. To, czy nowe smartfony producenta z Państwa Środka faktycznie zapewnią żwawe działanie oraz długi czas pracy na jednym ładowaniu akumulatora, okaże się dopiero podczas testów. Niestety, wygląda na to, że będziemy musieli poczekać na nie do końca lutego, być może nawet do marca tego roku. Dopiero wtedy będzie miał miejsce globalny debiut urządzeń. To jednak tylko niewielkie opóźnienie względem zeszłorocznego harmonogramu.

Na globalną dostępność smartfonów Xiaomi 12 oraz Xiaomi 12 Pro będziemy musieli poczekać jeszcze dwa lub nawet trzy miesiące. W oczekiwaniu na premierę warto odświeżyć sobie specyfikacje urządzeń.

Pod koniec grudnia na rynku chińskim zadebiutowały smartfony Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro oraz Xiaomi 12 X, natomiast spodziewamy się, że ostatecznie, w Polsce kupimy jedynie dwa pierwsze modele. Według nieoficjalnych informacji, premiera urządzeń w Kraju nad Wisłą będzie miała miejsce dopiero w marcu, przy dobrych wiatrach – pod koniec lutego. Patrząc na specyfikację techniczną, można powiedzieć, że „jest na co czekać”. Kluczowe elementy konfiguracji Xiaomi 12 Pro to chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, 6,73-calowy panel LTPO AMOLED z odświeżaniem 120 Hz i rozdzielczością 1440p oraz ładowanie mocą 120 W. Setup fotograficzny składa się z 50 MP jednostki głównej ze światłem f/1.9, 50 MP teleobiektywu i 50 MP ultraszerokiego kąta.

Smartfon Xiaomi 12 bez dopisku Pro różni się nieco od swojego droższego brata, ale nie są to ustępstwa nie do zaakceptowania. Przede wszystkim znajdziemy tu „jedynie” 6,28-calowy panel AMOLED (120 Hz) z niższą rozdzielczością 1080p i ładowanie ograniczone do mocy 67 W. W jednostce fotograficznej nie uświadczymy za to teleobiektywu, który stanowi wyróżnik wersji Pro. Obydwa urządzenia korzystają z Androida 12 z autorską nakładką MIUI 13 oraz z 32 MP frontowej kamerki do selfie, natomiast dźwięk stereo zapewniają głośniki sygnowane marką Harman Kardon.

