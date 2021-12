Xiaomi 12 i 12 Pro - premiera flagowców z układem Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Zaprezentowano też tańszy model 12X

Po wielu plotkach i przeciekach w końcu poznaliśmy nowe flagowce Xiaomi na 2022 rok. Zgodnie z oczekiwaniami zaprezentowano podstawową "dwunastkę" z 6,28-calowym ekranem oraz mocniejszą i nieco większą wersję Pro. Nie zabrakło też coś dla tych, którym nie zależy na dobrodziejstwach najnowszego procesora Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Xiaomi 12X ma być jeszcze tańszą wersją podstawowego flagowca, która oferuje dobrze znanego Snapdragona 870 i nieco mniej funkcji dotyczących ładowania. Dość jednak ogólników - czas podsumować wszystkie informacje z wczorajszej konferencji. Co dokładnie oferują nowe telefony Xiaomi i ile trzeba będzie za nie zapłacić?

Xiaomi 12 został wyposażony w 6,28-calowy panel AMOLED od Samsunga, który obsługuje rozdzielczość Full HD+, odświeżanie do 120 Hz i jasność do 1100 nitów. Pod powierzchnią znajdzie się skaner linii papilarnych, a samo szkło pokryte jest ochronną warstwą Corning Gorilla Glass Victus. Serce smartfona to rzecz jasna procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 wspierany przez 8 lub 12 GB pamięci RAM LPDDR5 oraz 128 lub 256 GB pamięci UFS 3.1. Z tyłu znajdziemy potrójny aparat fotograficzny z głównym sensorem Sony IMX 766 o rozdzielczości 50 MP. Dwa dodatkowe obiektywy to ultraszeroki czujnik 13 MP i kamera makro 5 MP. Resztę specyfikacji uzupełnia bateria 4500 mAh z ładowaniem 67 W (30 W bezprzewodowo i 10 W zwrotnie). Całością będzie zarządzać system Android 12 z MIUI 13. Xiaomi 12 dostępny będzie w trzech wersjach kolorystycznych (czarna, błękitna i różowa). Wariant z 8 GB pamięci RAM i 128 GB pamięci masowej jest dostępny w cenie 3 699 CNY (ok. 2370 zł), model 8/256 GB - cena 3999 CNY (ok. 2560 zł), a wersja 12/256 GB - 4399 CNY (ok. 2815 zł).

Xiaomi 12 Pro to nieco większy smartfon. Od podstawowego modelu różni się on 6,73-calowym panelem LTPO 1440p ze zmienną częstotliwość odświeżania do 120 Hz i jasnością do 1500 nitów. Na pleckach znajdziemy trzy aparaty 50 MP, a dodatkowo producent zadbał o specjalną funkcję CyberFocus gwarantującą szybkie ustawiania ostrości z blokadą na różnych obiektach czy elementach tła. Xiaomi chwali się również nowym algorytmem trybu nocnego, który powinien przechwytywać więcej światła w słabo oświetlonych obszarach, jednocześnie utrzymując poziom szumu pod kontrolą. Poza tym na pokładzie znalazła się bateria o pojemności 4600 mAh obsługująca ładowanie przewodowe 120 W (50 W bezprzewodowo, 10 W zwrotnie). Xiaomi 12 Pro zaczyna się od wersji 8/128 GB, która została wyceniona na 4699 CNY (ok. 3000 zł). Dalej mamy model 8/256 GB kosztujący 4999 CNY (ok. 3200 zł) i najmocniejszy wariant 12/256 GB kosztuje 5399 CNY (ok. 3450 zł). Warto wspomnieć jeszcze o dostępnej specjalnej zielonej wersji kolorystycznej ze skórzaną obudową (sztuczną).

Na koniec mamy nieco mniej flagowego Xiaomi 12X. Urządzenie to otrzymało 6,28-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości Full HD+i z odświeżaniem do 120 Hz. Z tyłu znalazł się zestaw aparatów 50 MP + 13 MP + 5 MP, a w środka włożono baterię 4500 mAh z ładowaniem 67 W. Generalnie to bardzo smartfon do podstawowej "dwunastki", z tą różnicą, że procesor to Qualcomm Snapdragon 870. Trzeba też wspomnieć, że zabrakło tu obsługi bezprzewodowego ładowania. Xiaomi 12X będzie dostępny w tych samych czarnych, niebieskich i różowych kolorach. Model cenowo startuje od 3199 CNY (ok. 2045 zł) za wersję 8/128 GB i kończy się na cenie 3799 CNY (ok. 2430 zł) za wersję z 12 GB pamięci RAM i 256 GB pamięci. Wszystkie nowe smartfony Xiaomi będą dostępne w Chinach już od 31 grudnia. Na globalną dostępność i ogłoszenie dokładnych cen w złotówkach musimy jeszcze poczekać.

Xiaomi 12 Pro Xiaomi 12 Xiaomi 12X SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) Qualcomm Snapdragon 870 (7 nm) Ekran 6,73 cala, LTPO AMOLED, 120 Hz, 1440p, do 1500 nitów, powłoka Gorilla Glass Victus 6,28 cala, AMOLED, 120 Hz, 1080p, do 1100 nitów, powłoka Gorilla Glass Victus RAM i pamięć wew. 8 GB / 128 GB UFS 3.1, 8 / 256 GB, 12 / 256 GB System Android 12 z MIUI 13 Aparaty 50 MP (f/1.9, 24 mm, 1/1.28", 1.22 µm, Dual Pixel PDAF, OIS), 50 MP telephoto (f/1.9, 48 mm, PDAF, 2x optical zoom), 50 MP szerokokątny (f/2.2, 115˚) 50 MP (f/1.9, 26 mm wide, 1/1.56", 1.0 µm, PDAF, OIS), 13 MP szerokokątny (f/2.4, 12 mm, 123˚, 1/3.06", 1.12 µm), 5 MP makro 50 mm AF Przednia kamerka 32 MP 26 mm 0.7 µm Wymiary 163.6 x 74.6 x 8.2 mm 152.7 x 69.9 x 8.2 mm Bateria 4600 mAh z ładowaniem 120 W (50 W bezprzewodowo i 10 W zwrotnie) 4500 mAh z ładowaniem 67 W (30 W bezprzewodowo i 10 W zwrotnie) 4500 mAh z ładowaniem 67 W Inne cztery głośniki Karmen/Harman, USB-C, czytnik linii papilarnych pod ekranem, Bluetooth 5.2 głośniki stereo Karmen/Harman, USB-C, czytnik linii papilarnych pod ekranem, Bluetooth 5.2

