Xiaomi 12 - poznaliśmy pełną specyfikację i cenę nowego flagowca o kompaktowych rozmiarach

Xiaomi 12 będzie jednym z pierwszych flagowych smartfonów na 2022 rok. Smartfon pojawił się już na pierwszych renderach i zdradził swój nieco zaskakująco wygląd. Okazuje się, że producent postanowił odejść od wielkiego ekranu i ma zamiar zastosować znacznie bardziej poręczny panel. Co więcej, również plecki urządzenia mogą wywołać zdziwienie - zamiast nowoczesnego designu Xiaomi postawiło na moduł mocno kojarzący się chociażby z zeszłorocznym modelem Mi 10T. A co ze specyfikacją nadchodzącego flagowca? Tu akurat obyło się bez większych rewelacji - dziś do sieci wyciekły właściwie wszystkie dane techniczne "dwunastki". Wygląda na to, że będzie to smartfon, na którego fani Xiaomi czekali od dawna.

Biorąc pod uwagę nienajlepszą jakość widocznego plakatu lepiej podejść do tych informacji z odpowiednim dystansem, choć generalnie można założyć, że lwia część specyfikacji Xiaomi 12 spełni się w 100%.

Xiaomi 12 otrzyma 6,28-calowy wyświetlacz AMOLED Full HD+, który ma wspierać odświeżanie 120 Hz, HDR10+ i Dolby Vision. Panel obsługuje 10-bitowe kolory, cechuje się także jasnością na poziomie 16000 nitów i posiada certyfikat Display Mate A+ w zakresie ochrony oczu. Jeśli chodzi o "bebechy" smartfona, na pokładzie znajdzie się Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 w towarzystwie maks. 12 GB pamięci RAM LPDDR5 i do 256 GB pamięci UFS 3.1. Z tyłu znajdziemy potrójny aparat fotograficzny złożony z głównego sensora 50 MP z OIS, ultraszerokokątnego aparatu 13 MP ze 123-stopniowym polem widzenia oraz obiektywu Zoom z OIS, 3-krotnym zoomem optycznym, 10-krotnym zoomem hybrydowym i 30-krotnym zoomem cyfrowym.

Reszta specyfikacji obejmuje akumulator o pojemności 4500 mAh (z obsługą ładowania przewodowego 67 W i bezprzewodowego 30 W), czytnik linii papilarnych pod ekranem czy głośniki Hi-Res z Dolby Atmos. System to Andoid 12 z nakładką MIUI 13. Smartfon ma kosztować 3699 juanów (ok. 2370 zł) za wariant 8 GB + 128 GB, 3 999 juanów (ok. 2560 zł) za wariant 8 GB + 256 GB i 4399 juanów (ok. 2820 zł) z model 12 GB + 256 GB. Biorąc jednak pod uwagę nienajlepszą jakość powyższego plakatu lepiej podejść do tych informacji z dystansem, choć generalnie można założyć, że lwia część specyfikacji smartfona spełni się w 100%. Na koniec przypominamy, że chińska premiera Xiaomi 12 odbędzie się już 28 grudnia.

