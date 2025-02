REDMAGIC 10 Pro - smartfon na pozór idealny. Snapdragon 8 Elite, aktywne chłodzenie i świetne ceny. Wady są ukryte gdzie indziej

Do sprzedaży w Polsce oficjalnie wkroczył kolejny smartfon dla graczy od marki nubia. Możemy się spodziewać naprawdę topowej specyfikacji i to w całkiem rozsądnych cenach. Na pokład trafił najwydajniejszy obecnie mobilny chip od firmy Qualcomm, najszybsze kości pamięci (flash + RAM), a także specjalny aktywny system chłodzenia. Nie zabrakło świetnego (subiektywnie) wzornictwa, na które składa się przezroczysty panel tylny i tafla szkła z przodu bez wcięcia na aparat.

REDMAGIC 10 Pro to bardzo ciekawa propozycja gamingowego smartfona od marki nubia. Urządzenie oferuje niezwykle wydajne podzespoły, a przy tym oficjalne ceny są naprawdę przyzwoite. Gdzie więc tkwi haczyk?

Co tu dużo mówić, REDMAGIC 10 Pro to pełnoprawny flagowiec z krwi i kości. Względem modelu "Pro" z poprzedniej generacji możemy liczyć na wydajniejszy chip Snapdragon 8 Elite, pamięć RAM w standardzie LPDDR5X Ultra, a także pamięć flash w odsłonie UFS 4.1 Pro. Do tego na froncie znalazł się spory panel OLED (prawdopodobnie, gdyż mowa o BOE Q9), który oferuje wysoką rozdzielczość i odświeżanie. Na moduły łączności bezprzewodowej, edycję systemu operacyjnego, czy nawet wersję złącza USB typu C też nie będziemy mogli narzekać. Żeby tego było mało, mamy do czynienia z akumulatorem o pojemności 7050 mAh, którego można ładować z mocą 100 W. Ponadto na pokładzie znalazło się miejsce dla specjalnego systemu chłodzenia, który korzysta z komory parowej, ciekłego metalu i wentylatora.

REDMAGIC 9 Pro REDMAGIC 10 Pro Procesor Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm)

1 x 3,3 GHz Cortex-X4

3 x 3,2 GHz Cortex-A720

2 x 3,0 GHz Cortex-A720

2 x 2,3 GHz Cortex-A520 Snapdragon 8 Elite (3 nm)

2 x 4,32 GHz Oryon V2 Phoenix L

6 x 3,53 GHz Oryon V2 Phoenix M Układ graficzny Adreno 750 Adreno 830 Pamięć RAM 12/16 GB LPDDR5X (8533 Mbps) 12 /16/24 GB RAM LPDDR5X Ultra (9600 Mbps) Pamięć wbudowana 256 / 512 GB UFS 4.0 256 / 512 GB lub 1 TB UFS 4.1 Pro Wyświetlacz 6,8" 2480 x 1116 px (20:9)

120 Hz, 1600 nitów 6,853" (BOE Q9) 2688 x 1216 px (20:9)

144 Hz, 2000 nitów Łączność Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, 5G, NFC Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, 5G, NFC Slot SIM 2 x nano-SIM Porty, złącza i sloty USB 3.1 typu C

Audio-Jack 3,5 mm Aparaty tylne 50 MP (OIS, f/1.88) + 50 MP (f/2.2) + 2 MP (f/2.4) Aparat przedni 16 MP (f/2.0) Akumulator 6500 mAh / 80 W 7050 mAh / 100 W System operacyjny REDMAGIC OS 9.0 (Android 14) REDMAGIC OS 10 (Android 15) Wymiary i waga 163,98 x 76,35 x 8,9 mm / 229 g Dodatkowe informacje ICE 13.0 Magic Cooling System (Komora parowa o powierzchni 10,182 mm2 + wentylator do 20 tys. RPM) ICE-X Magic Cooling System (Ciekły metal + komora parowa o powierzchni 12,000 mm2 + wentylator do 23 tys. RPM) Ceny w Polsce 12/256 GB - 3499 zł (do 16 lutego 2025 roku w Media Expert)

16/512 GB - 4299 zł (do 16 lutego 2025 roku w Media Expert) 12/256 GB - 4199 zł

16/512 GB - 5299 zł Gratis w Polsce - Słuchawki lub kontroler do gier Ceny na polskim Amazonie (wersja z 80 W ładowaniem) - 12/256 GB - 3400 zł

16/512 GB - 4000 zł

24 GB / 1 TB - 5200 zł Ceny w oficjalnym europejskim sklepie internetowym (eu.redmagic.gg) - 12/256 GB - 649 euro (ok. 2700 zł)

16/512 GB - 799 euro (ok. 3200 zł)

24 GB / 1 TB - 999 euro (ok. 4150 zł)

Mimo że mówimy tu o debiucie w naszym kraju, a polskie sklepy internetowe oferują nam gratis przy zakupie, to nie warto korzystać z tej opcji. O wiele taniej nabędziemy nowego smartfona z oficjalnej europejskiej strony producenta (darmowa przesyłka). Jeśli jesteśmy zainteresowani zakupem, to właśnie tam powinniśmy się skierować. Gdzie więc może być wspomniany haczyk, skoro mamy świetne parametry i bardzo dobre ceny? Całkiem możliwe, że ponownie będzie nim oprogramowanie oraz wsparcie producenta w tym zakresie. Nie ma co ukrywać, decydując się na smartfona od marki Google, czy też Samsung, możemy liczyć na całkiem dopracowany system, a także długie wsparcie w kwestii aktualizacji (szczególnie w droższych modelach). W przypadku REDMAGIC 10 Pro możemy się spodziewać tylko jednej dużej aktualizacji, a więc do Androida 16. Miejmy ten ważny aspekt na uwadze przed podjęciem ewentualnej decyzji o zakupie.

Źródło: GSMArena, Amazon, nubia