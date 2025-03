REDMAGIC Gaming Tablet Pro - debiut tabletu niemal idealnego. Snapdragon 8 Gen 3, 24 GB RAM oraz unikalna konstrukcja

Firma Nubia pokazała nowy sprzęt dla graczy, który na rynku ukaże się pod marką REDMAGIC. Tym razem mamy do czynienia z gamingowym tabletem, który został wyposażony w istnie flagowe podzespoły. Możemy bowiem liczyć na najwydajniejszy procesor od Qualcomma, który został dodatkowo "podkręcony", nawet 24 GB pamięci RAM oraz 1 TB pamięci flash. Na dodatek na metalowej obudowie znalazł się przezroczysty panel z podświetleniem RGB i aktywnym chłodzeniem.

REDMAGIC Gaming Tablet Pro to prawdopodobnie najlepiej wyposażony tablet na świecie. Spotkamy się bowiem z najlepszymi podzespołami, które dopełnia metalowa obudowa oraz aktywny system chłodzenia.

Sercem nowego tabletu od REDMAGIC jest Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 w wersji Leading Version, w której jeden rdzeń procesora (Cortex-X4) oraz układ graficzny Adreno 750 mają nieco podniesioną częstotliwość taktowania. Jak na flagowy tablet przystało, na pokładzie znalazła się pamięć RAM w standardzie LPDDR5X, a także pamięć flash UFS 4.0. Na szybkość działania oraz wydajność nie będzie można tutaj narzekać w żadnym stopniu. Tym bardziej że możemy liczyć na aktywny układ chłodzenia, na który składa się jeden wentylator, a także kilka innych elementów, które wyszczególniono w poniższej tabeli.

REDMAGIC Gaming Tablet Pro Procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Leading Version (4 nm)

1 x 3,4 GHz Cortex-X4

3 x 3,2 GHz Cortex-A720

2 x 3,0 GHz Cortex-A720

2 x 2,3 GHz Cortex-A520 Układ graficzny Adreno 750 (1 GHz) Pamięć RAM 12/16/24 LPDDR5X Pamięć wbudowana 256/512 GB lub 1 TB UFS 4.0 Wyświetlacz 10,9" 2880 x 1800 px, 144 Hz (16:10) Łączność Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, 5G, NFC Porty, złącza i sloty USB typu C

Slot na dwie karty SIM Aparat przedni 20 MP (OmniVision OV20B40) Aparat tylny 50 MP (Samsung S5KJN1) Akumulator 10 100 mAh / 120 W Czas ładowania od 0 do 50% - 15 minut

od 0 do 100% - 45 minut Dodatkowe informacje System chłodzenia z wentylatorem o wymiarach 17 x 17 mm (20 tys. RPM), ciepłowodem oraz kanałami powietrznymi. Do tego zastosowano folię miedzianą i inny materiał pod ekranem, które mają odpowiednio rozpraszać ciepło z podzespołów System operacyjny Android 14 (Redmagic OS 9.5) Cena 12/256 - 4099 juanów

16/512 GB - 4599 juanów

24 GB / 1 TB - 5699 juanów

Trzeba przyznać, że metalowa obudowa prezentuje się z tyłu nad wyraz dobrze. Sam tablet oferuje wsparcie dla rysika oraz dedykowanej klawiatury, które trzeba dokupić osobno. Na froncie znalazł się niemal 11-calowy panel LCD o rozdzielczości 2880 x 1800 pikseli i 144-hercowym odświeżaniu. Urządzenie zapewnia miejsce na dwie karty SIM, łączność 5G, a nawet NFC, co jest niezmiernie rzadko spotykane w tabletach. Na dodatek otrzymujemy akumulator o pojemności 10100 mAh, który do pełna naładujemy w około 45 minut. Tak naprawdę do pełni szczęścia zabrakło tylko modułu Wi-Fi 7 i gniazda słuchawkowego, jednak poza tym aspektami mamy do czynienia z urządzeniem kompletnym. Oficjalna prezentacja odbyła się właśnie w Chinach, a składanie zamówień z tego regionu będzie możliwe 11 września 2024 roku. Możemy jednak się spodziewać, że tablet wkroczy również do globalnej sprzedaży niedługo później. Ceny w tabeli możemy traktować tak, jak gdyby były podane w złotówkach, ponieważ taki przelicznik często się sprawdza.

Źródło: REDMAGIC