Realme X50 Pro 5G oraz Realme 6 Pro w Polsce - ceny zaskakują

Realme coraz śmielej poczyna sobie na rynku europejskim i dzisiejsza polska premiera modeli Realme X50 Pro 5G oraz Realme 6 Pro jest tego ewidentnym potwierdzeniem. Co prawda sztandarowy smartfon o potężnej specyfikacji widniał na polskiej stronie Realme już wcześniej, jednak oficjalna premiera w Kraju nad Wisłą ma miejsce dopiero teraz. Niedawno, w „naszej” dystrybucji pojawiły się tańsze propozycje w postaci modeli Realme 6, Realme 6i oraz Realme C3. Teraz pora na sprzęt, który jest piekielnie wydajny i oferuje specyfikację techniczną, o której średniaki, a tym bardziej budżetowce mogą co najwyżej pomarzyć. Sprawdźmy więc, co oferuje Realme X50 Pro 5G i ile zapłacimy za niego w Polsce.

Polska premiera Realme X50 Pro 5G za nami. Chiński flagowiec z krwi i kości zaskakuje nie tylko w kwestii specyfikacji. Niemałym zaskoczeniem okazała się polska cena urządzenia, która jest naprawdę rozsądna.

Wygląd modelu Realme X50 Pro 5G, jaki jest, widzi każdy. To zgodna z aktualnymi trendami konstrukcja, która odróżnia się od tegorocznych wydajnościowych potworów z podłużnym modułem aparat. Konkurencja stosuje przeważnie setup zamknięty w lekko zaoblonym prostokącie. Znajdziemy tutaj aż cztery jednostki fotograficzne o rozdzielczościach — 64 Mpix (f/1.8), teleobiektyw do portretów 12 Mpix (f/2.5), ultraszeroki kąt 8 Mpix (f/2.3) oraz 2 Mpix czujnik głębi ze światłem f/2.4. Selfie zrobimy przy pomocy podwójnego aparatu składającego się z modułu 32 Mpix z przysłoną f/2.5 oraz 8 Mpix z przysłoną f/2.2. Ekran Super AMOLED pokryty warstwą chemicznie hartowanego szkła Corning Gorilla Glass 5 generacji cechują przekątna 6,44-cala oraz rozdzielczości 2400 x 10800 pikseli, co daje nam zagęszczenie na poziomie 409 ppi. Znajdziemy tu również odświeżanie częstotliwością 90 Hz oraz HDR10+.

Za wydajność Realme X50 Pro 5G odpowie potężny układ Qualcomm Snapdragon 865 taktowany zegarem do 2,84 GHz, który wspierają 8 lub 12 GB pamięci LPDDR5 oraz 128, lub 256 GB pamięci na dane UFS 3.0. Producent pomyślał również o podwójnych głośnikach stereo oraz zgodności ze standardem 5G. Nie zabrakło tutaj również modułów Wi-Fi ax, NFC, Bluetooth 5.1 oraz akumulatora o pojemności 4200 mAh ładowanego mocą 65 W (SuperDart Flash Charge). Smartfon będzie można nabyć w formie przedsprzedaży od dziś do 12 maja, w cenie 2799 zł za wersję 8 GB / 128 GB oraz 3499 zł za wersję 12 GB / 256 GB w zależności od wersji. Dodatkowo możemy zakupić słuchawki Realme Buds z łącznością 5.0, z niskim opóźnieniem w cenie 299 zł. Warto w tym miejscu wspomnieć, że Realme X50 Pro 5G nie jest jedynym urządzeniem, które ląduje na polskich półkach sklepowych. Producent wprowadza do Polski również Realme 6 Pro, za które zapłacimy 1599 w wersji z 8 GB RAM oraz 128 GB pamięci na dane użytkownika. Sprzedaż startuje już dziś. Więcej o modelu Realme 6 Pro dowiecie się z tego wpisu.

Realme X50 Pro 5G Wyświetlacz 6,44-cali, Super AMOLED, 2400 x 1080p

Gorilla Glass 5 Procesor Qualcomm Snapdragon 865 5G

1x 2.84 GHz Kryo 585

3x 2.42 GHz Kryo 585

4x 1.8 GHz Kryo 585

GPU Adreno 650 Pamięć na dane 128 GB / 256 GB (UFS 3.0) Pamięć RAM 8 GB / 12 GB Bateria 4200 mAh, 65 W Aparat główny 64 MP, f/1.8

12 MP, f/2.5

8 MP, f/2.3 ultraszeroki kąt

2 MP czujnik głębi czarno-biały Aparat przedni 32 Mpix f/2.5

8 Mpix ultraszeroki kąt f/2.2 Wymiary 159 x 74.2 x 8.9 mm Waga 205 g Kolory Moss Green, Rust Red Inne Android 10, USB-C, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, LTE Cena 2799 zł / 3499 zł

Źródło: Realme