Realme 6 Pro - już po europejskiej premierze. Jest cena smartfona

Marka Realme wspina się coraz wyżej i z miesiąca na miesiąc zaczyna przejmować coraz większy obszar rynku. Wraz z dzisiejszą europejską premierą smartfona Realme 6 Pro do wiadomości podano, że Realme w europejskich warunkach najlepiej radzi sobie w Hiszpanii, Włoszech, Niemczech, Francji, Polsce, Wielkiej Brytanii, Czechach oraz w Grecji. Event online nie cechował się może przepychem znanym z "reklamówek" innych wielkich producentów, jednak firma-córka Oppo podkreśliła, że w planach ma konkretne skupienie się na sieci 5G, co zapoczątkowało swoim flagowcem Realme X50 Pro. Wideo z eventu zamieszczam na samym dole newsa, a już teraz przejdźmy do omówienia ciekawej specyfikacji smartfona Realme 6 Pro.

Europejska premiera Realme 6 Pro już za nami. Poszczególne punkty specyfikacji podpowiadają, że za tę cenę będziemy mieli do czynienia z całkiem udanym urządzeniem średniej półki.

Mogę zdradzić, że w rękach redaktorów PurePC znajdują się obecnie na testach dwa urządzenia marki Realme, w tym debiutujący w kwietniu Realme 6. Już teraz możemy powiedzieć, że biorąc pod uwagę możliwości, jest to model zdecydowanie świetnie wyceniony. Jaką specyfikację otrzymamy jednak wraz z urządzeniem z dopiskiem Pro? Producent zastosował tu 6,6-calowy wyświetlacz o odświeżaniu na poziomie 90 Hz (podobnie zresztą jak w podstawowej wersji - Realme 6). Zarówno na przodzie jak i tyle odnajdziemy powłokę Corning Gorilla Glass 5. Będzie to też kolejny na rynku smartfon z podwójną kamerką z przodu.

Główną jednostką jest soczewka Sony IMX471 o rozdzielczości 16 MP. Jest też druga jednostka ultraszerokokątna o rozdzielczości 8 MP. Kombinacja poczwórnego aparatu na pleckach to już z kolei aparat ultraszerokokątny 8 MP, aparat 64 MP, teleobiektyw 12 MP (2x zoom optyczny + 20x hybrydowy) oraz obiektyw przeznaczony do zdjęć makro 2 MP. Sercem "słuchawki" jest układ Qualcomm Snapdragon 720G wykonany w procesie litograficznym 8 nm. Bateria o pojemności 4300 mAh dzięki funkcji szybkiego ładowania 30 W ma osiągnąć 100% już po 55 minutach pod ładowarką. Smartfon wyceniono na 349 euro, co w przeliczeniu na złotówki (bez podatków) daje około 1600 złotych za wersję 8 GB RAM + 128 GB pamięci na dane. A teraz zostawiam Was już ze specyfikacją Realme 6 Pro w odniesieniu do tańszego Realme 6.

Realme 6 Realme 6 Pro Wyświetlacz IPS, 6,5'', 2400x1080 px, 405 ppi, 90 Hz IPS, 6,6'', 2400x1080 px, 399 ppi, 90 Hz Wymiary i waga 162 x 75 x 9 mm, 191 g 164 x 76 x 9 mm, 195 g Procesor MediaTek Helio G90T Snapdragon 720G Pamięć RAM 4 GB / 6 GB / 8 GB 6 GB / 8 GB Pamięć wewnętrzna 64 GB / 128 GB 64 GB / 128 GB Aparat główny 64 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP 64 MP + 12 MP + 8 MP + 2 MP Aparat przedni 16 MP 16 MP + 8 MP Bateria 4300 mAh, 30 W 4300 mAh, 30 W System Android 10 z nakładką Realme UI Android 10 z nakładką Realme UI Inne Bluetooth 5, Dual SIM, gniazdo słuchawkowe, dźwięk Dolby Atmos, radio FM, USB C, Corning Gorilla Glass 5 Bluetooth 5, Dual SIM, gniazdo słuchawkowe, dźwięk Dolby Atmos, radio FM, USB C, Corning Gorilla Glass 5 Kolory Comet Blue, Comet White Lightning Red, Lightning Blue Ceny 4 GB / 64 GB 999 zł

8 GB / 128 GB 1299 zł 8 GB / 128 GB ~1600 zł

