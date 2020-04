Realme debiutuje w Polsce. Znamy ceny modeli realme 6, 6i oraz C3

Trochę to trwało, ale już jest. Marka realme debiutuje oficjalnie w Polsce. W zasadzie zadebiutuje 9 kwietnia, gdyż właśnie na ten dzień zaplanowano rozpoczęcie sprzedaży modelu realme 6 w Kraju nad Wisłą. Przedsprzedaż rusza już dziś i co ważne, warto rozważyć ewentualny zakup. Jeśli zdecydujemy się nabyć sprzęt między 2 a 8 kwietnia, jego cena zostanie obniżona o 100 zł. Niby niewiele, ale głupio byłoby nie schylić się po sto polskich złotówek. Wraz z modelem 6, do naszej lokalnej dystrybucji wejdą również realme 6i oraz realme C3. Na dostępność tych urządzeń będziemy musieli jednak poczekać do 15 kwietnia. Nie zakupimy ich również w przedsprzedaży.

Oczekiwaniu nie było końca. Niemniej, stało się - marka realme wchodzi do oficjalnej polskiej sieci sprzedaży. Modele realme 6, realme 6i oraz realme C3, które za chwilę omówimy, mogą nieźle namieszać na naszym podwórku. Wszystko dzięki świetnemu stosunkowi ceny do jakości, za który do niedawna chwaliliśmy Xiaomi. W zależności od wybranego urządzenia oraz jego wersji, trzeba przygotować od 599 do 1299 złotych. Przyglądając się możliwościom rzeczonych smartfonów oraz ich specyfikacji technicznej, można bez cienia wątpliwości ogłosić, że będą to jedne z najciekawszych propozycji w swojej kategorii.

Pierwszym ze smartfonów debiutujących w Polsce jest realme 6. To całkiem mocny zawodnik z układem MediaTek Helio G80T, który można zestawić ze Snapdragonem 710 od Qualcomma. Znajdziemy tutaj również 8 GB lub 4 GB RAM i 128 GB przestrzeni na dane użytkownika oraz akumulator o pojemności 4300 mAh z ładowaniem 30W. Wyświetlacz Ultra Smooth Fullscreen o przekątnej 6,5-cala i rozdzielczości 2400 x 1800 px pracuje przy odświeżaniu obrazu na poziomie 90 Hz. Coś dla siebie znajdą tutaj również fani fotografii mobilnej. realme 6 został bowiem wyposażony w kamerę AI Quad Camera składającą się z 64 Mpix aparatu głównego, 8 Mpix aparatu ultraszerokokątny, obiektywu do portretów oraz obiektywu makro pozwalającego na ujęcia z 4 cm. Za urządzenie zapłacimy od 1099 zł do 1299 zł.

Druga propozycja to oszczędniejszy realme 6i, w którym umieszczono układ Helio G80 od MediaTeka wraz z grafiką Mali-G52, 4 GB RAM oraz 128 GB pamięci na dane. Miłym zaskoczeniem jest tu akumulator o pojemności 5000 mAh, który zapewni do 39 dni pracy w trybie czuwania i który naładujemy za pomocą USB-C mocą 18W. 6,52-calowy ekran to niestety IPS o rozdzielczości HD+. Jego obecność bez wątpienia wpływa na korzystną cenę sprzętu. W kwestii fotografii w ręce użytkownika oddano cztery aparaty — główny 48 Mpix, szerokokątny 8 Mpix, oraz czujniki głębi i makro po 2 Mpix każdy. Za urządzenie zapłacimy 949 zł.

Ostatni wchodzących w skład polskiej dystrybucji model to realme C3. Propozycja to budżetowiec, za którego przyjdzie zapłacić 599 zł w wersji z 2 GB RAM i 32 GB na dane lub 649 zł w wersji z 3 GB RAM i 64 GB przestrzeni na dane. Ekran o przekątnej 6,52-cala o rozdzielczości HD+ to IPS o proporcjach 20:9. Wydajność zawdzięczamy układowi MediaTek Helio G70 oraz grafice Mali-G52. Choć wbudowany akumulator cechuje pojemność 5000 mAh, będziemy mogli ładować go tylko mocą 10W przy użyciu ładowarki z końcówką microUSB. Podwójny aparat składa się z 12 Mpix jednostki głównej o przysłonie f/1.8 oraz 2 Mpix czujnika głębi.

Realme C3 Realme 6i Realme 6 Wyświetlacz IPS 6,5-cala, 1560 x 720 pikseli 20:9, 270 PPI IPS 6,5-cala, 1600 x 720 pikseli, 20:9, 270 PPI IPS 6,5-cala, 2400 x 1080 pikseli, 90 Hz, 20:9, 405 PPI Procesor MediaTek Helio G70, 2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.7 GHz Cortex-A55, GPU Mali-G52 MediaTek Helio G80, 2x 2.0 GHz Cortex-A75 i 6x1.8 GHz Cortex-A555 MediaTek MT6785 Helio G90T, 2x 2.05 GHz Cortex-A76 i 6x2.0 GHz Cortex-A55 Pamięć na dane 32 GB lub 64 GB 128 GB GB 8 GB / 4 GB Pamięć RAM 2 GB / 3 GB 8 GB / 4 GB 128 GB GB Bateria 5000 mAh

10W 5000 mAh

Fast charging 30W 4300 mAh

Fast charging 30W Aparat główny 5 Mpix, f/1.8,

2 Mpix czujnik głębi 48 Mpix, f/1.8,

8 Mpix, f/2.3 ultraszeroki kąt ,

2 Mpix czujnik głębi, 2 Mpix, f/2.4 makro 64 Mpix, f/1.8,

8 Mpix, f/2.3 ultraszeroki kąt ,

2 Mpix czujnik głębi, 2 Mpix, f/2.4 makro Aparat przedni 5 Mpix, f/2.4 16 Mpix, f/2.0, HDR 16 Mpix, f/2.0, HDR System operacyjny Android 10 z Realme UI Android 10 z Realme UI Android 10 z Realme UI Wymiary 164.4 x 75 x 9 mm 164.4 x 75.4 x 9 mm 162.1 x 74.8 x 8.9 mm Waga 195 g 199 g 191 g Kolory Frozen Blue, Blazing Red Cream white, Green Tea Comet Blue, Comet White Inne Bluetooth 5.0

- microUSB - NFC

- Bluetooth 5.0

- USB-C - NFC

- Bluetooth 5.0

- USB-C Cena 599 - 649 zł 949 zł 1099 - 1299 zł

Źródło: Realme