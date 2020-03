Smartfon Realme 6i ma zadatki na króla budżetowej półki cenowej

Lada chwila marka Realme wejdzie oficjalnie do Polski. Zanim to się jednak stanie, warto dowiedzieć się o szczegółach najnowszych decyzji firmy. Producent rozszerzył bowiem swoje portfolio produktowe o nowy smartfon Realme 6i. To przedstawiciel niskiej, a raczej średniej-niższej półki cenowej, na której może zaistnieć jako jedna z najciekawszych propozycji. Specyfikacja techniczna smartfona zachęca, choć znalazłem kilka zgrzytów, które mogą psuć obcowanie ze smartfonem. Mimo to, w ogólnym rozrachunku Realme 6i zapowiada się nad wyraz ciekawie. Mówimy w końcu o smartfonie, którego cena została ustalona na naprawdę akceptowalnym poziomie.

Smartfon Realme 6i to najnowsza propozycja submarki Oppo. W specyfikacji technicznej nie zabrakło układu Helio G80 oraz Androida 10 z nakładką Realme UI.

Jeśli miałbym ocenić urządzenie przez pryzmat ceny oraz suchej informacji o specyfikacji technicznej, musiałbym pochwalić producenta i pogratulować mu realizacji projektu. Rzeczywistość nie jest jednak czarno biała i liczby opisujące komponenty smartfona mogą nie przekładać się na realne walory i cechy urządzenia. Niemniej, warto się z nim zapoznać. Kto wie, może dla wielu naszych czytelników sprzęt okaże się godny rozważenia zakupu. Opisywany debiut dotyczy jednak rynku indyjskiego. Europejska premiera planowana jest na koniec marca. Wtedy też poznamy lokalne ceny, jednak nie powinny być one wyższe niż 800-900 złotych za wersję podstawową.

Smartfon wygląda przyjemnie dla oka. Tylko tyle i zarazem aż tyle. Jest to typowy dla tego segmentu cenowego wygląd o widocznych ramkach i sporej bródce, które stanowią niemalże stały element niższej i średniej-niskiej półki. Front zagospodarowano 6,52-calowym ekranem o rozdzielczości 1600 x 720 pikseli. Wyświetlacz, który pokryto warstwą chemicznie hartowanego szkła Corning Gorilla Glass, został wykonany w technologii IPS, co z pewnością wygenerowało pewne oszczędności. Nad wydajnością czuwać będzie świeżutki układ MediaTek Helio G80, na który składają się dwa rdzenie Cortex-A75 o taktowaniu 2.0 GHz, sześć rdzeni Cortex-A55 z taktowaniem częstotliwością 1,8 GHz oraz grafika Mali-G52. Setup otrzyma wsparcie 3 lub 4 GB RAM oraz 64, lub 128 GB wbudowanej pamięci na dane użytkownika. Niestety, będą to kości eMMC 5.1, a więc znacząco słabsze od pamięci UFS. Nie powinno odbić się to na wydajności w sposób znaczący, ale wiele zależy tutaj od optymalizacji nakładki Realme UI bazującej na Androidzie 10.

Smartfon cechują wymiary 164,5 x 75,5 x 9 mm oraz waga równa 195 g. W konstrukcji udało się zmieścić akumulator o pojemności 5000 mAh, który naładujemy prądem 18 W. Producent pomyślał również o obecności Wi-Fi a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 oraz porcie USB-C. Najmocniej cieszy mnie obecność złącza audio Jack 3,5 mm. Realme 6i zaoferuje miłośnikom fotografii mobilnej zestaw czterech tylnych kamer, na który składają się — aparat główny 48 Mpix ze światłem f/1.8, 8 Mpix szeroki kąt ze światłem f/2.3, obiektyw marko z matrycą o rozdzielczości 2 Mpix ze światłem f/2.4 oraz 2 Mpix czujnik głębi. Kamerka do selfie to 15 Mpix jednostka z EIS i przysłoną f/2.0.

