Test smartfona Realme 6: Prawie jak zabójca średniopółkowców

Huawei ma swój Honor, Xiaomi ma swoje Redmi... Przyszedł też czas na Oppo, aby miało swoje Realme. Wszystkie te submarki to nic innego jak bardziej budżetowe rozwiązania dla szerokich mas nabywców, choć jak nauczyły nas wspomniane już marki Honor i Redmi, w portfolio tych tańszych urządzeń wciąż natrafimy na bardzo ciekawe egzemplarze smartfonów. Czy tak będzie również w przypadku debiutującego niedawno w Polsce Realme? Jeszcze zanim przystąpimy do recenzji oraz testów, warto zaznaczyć, że marka obchodziła niedawno dopiero drugie urodziny, a już zdołała zostać smartfonowym numerem 4 na rynku indyjskim. Na zachętę do dalszego czytania rzucę tylko kilkoma punktami specyfikacji: ekran o odświeżaniu 90 Hz, 8 GB pamięci RAM i bateria 4300 mAh. Ile za te dobrodziejstwa woła od nas producent? 2000 złotych? 1700 złotych? Nic z tych rzeczy - Realme 6 kupimy już za niecałe 1300 złotych, zaś wersję z mniejszą ilością pamięci już za niecały tysiąc złotych. Ale po szczegóły zapraszam poniżej.

Podczas gdy pandemia koronawirusa generuje coraz wyższe ceny m.in. debiutujących smartfonów, a "wiecznie lepsze" Xiaomi zaczyna srogo windować ceny swoich konstrukcji, na rynku robi się miejsce dla nowego gracza, który stanie się takim Xiaomi 2.0 nie tylko ze względu na niskie ceny, ale przede wszystkim ze względu na dobrą jakość w stosunku do tychże cen. Po wielu tygodniach "zabawy" modelem Realme 6 nie mam już wątpliwości, że komitywa Oppo + Realme może owo miejsce wypełnić, choć początkowo Oppo ceniło się dość wysoko, a i Realme 6 nie ujęło mnie od pierwszego wejrzenia. Być może dlatego, że po natychmiastowej przesiadce z Oppo Reno3, smartfon Realme powitał mnie gorszym ekranem (IPS vs AMOLED) czy też gorszymi zdjęciami nocnymi. Kolejne dni testów oraz testy wydajnościowe pokazały jednak na co stać nowego budżetowca. Choć egzemplarz testowy, który trafił w moje ręce pracuje na 8 GB pamięci RAM oraz 128 GB pamięci wewnętrznej to trzeba pamiętać, że w sprzedaży jest też wersja 4 GB + 64 GB, którą wyceniono na 999 złotych. Jednostka wydajniejsza, to jest ta, którą dziś recenzuję, kosztuje z kolei 1299 złotych. Sprawdźmy, czy za tę cenę warto rozważyć zakup urządzenia od firmy, która dopiero raczkuje na naszym polskim rynku smartfonów.

Specyfikacja smartfona Realme 6 oraz Oppo Reno3:

Realme 6 Oppo Reno3 Wyświetlacz IPS, 6,5'', 2400x1080 px, 405 ppi, 90 Hz AMOLED 6,4'', 2400x1080 px, 411 ppi, 60 Hz Procesor MediaTek Helio G90T

2x 2.05 GHz Cortex A76

6x 2.0 GHz Cortex A55 MediaTek Helio P90

2x 2.2 GHz Cortex A75

6x 2.0 GHz Cortex A55 Układ graficzny Mali-G76 MC4 PowerVR GM9446 Pamięć RAM 8 GB Pamięć na dane 128 GB

microSD do 256 GB

UFS 2.1 Bateria 4300 mAh

szybkie ładowanie VOOC 3.0 30W

ładownaie przez USB Typu C 4025 mAh

szybkie ładowanie VOOC 3.0 20W

ładownaie przez USB Typu C NFC Tak System Android 10 z nakładką Realme UI Android 10 z nakładką ColorOS 7 Aparat do selfie 16 MP, f/2.0, 26 mm (szeroki),

1/3.1", 1.0µm 44 MP, f/2.4, 26 mm (szeroki),

1/2.8", 0.8µm Aparat główny 1 64 MP szerokokątny,

f/1.8, 26 mm

1/1.72", 0.8µm, PDAF 48 MP szerokokątny,

f/1.8, 26 mm,

1/2.0", 0.8µm, PDAF Aparat główny 2 2 MP makro,

f/2.4, 22 mm, 1/5.0", 1.75µm 13 MP teleobiektyw,

f/2.4, 52 mm, 1/3.4", 1.0µm,

2x zoom optyczny, PDAF Aparat główny 3 8 MP ultraszerokokątny,

f/2.3, 13 mm, 1/4.0", 1.12µm 8 MP ultraszerokokątny,

f/2.2, 13 mm, 1/4.0", 1.12µm Aparat główny 4 2 MP monochromatyczny,

f/2.4, 1/5.0", 1.75µm 2 MP monochromatyczny,

f/2.4, 1/5.0", 1.75µm Wymiary i waga 162 x 75 x 9 mm, 191 g 160 x 73 x 8 mm, 171 g Kolory Niebieski, Biały Niebieski, Czarny, Biały Inne Czytnik linii papilarnych na boku

Corning Gorilla Glass 3 Czytnik linii papilarnych pod ekranem Polska cena 1299 zł 1599 zł

Realme 6 - Wygląd i pierwsze wrażenie

Po wyjęciu z opakowania smartfona Realme 6 zaczęłam zastanawiać się, czy nie zaszła jakaś pomyłka. W dłoni trzymałam bowiem kopię białego Oppo Reno3 z małymi wyjątkami w postaci nieco innego designu wysepki z aparatami, inaczej załamujących światło plecków czy zagłębionego przycisku blokady ekranu, w który wbudowano też czytnik linii papilarnych. Poza tym, jest to już niemal Oppo Reno3, z tym, że front urządzenia otrzymał nie scentralizowane wcięcie w kształcie kropli wody, a okrągłe wcięcie w lewym górnym rogu. Zanim przejdziemy do dokładnego opisu wyglądu, wspomnę jeszcze tylko, że w zestawie otrzymamy ładowarkę 30 W wraz z przewodem USB C, ale też silikonowy case. Trzeba jednak wiedzieć, że w zestawie zabrakło słuchawek. Do budowy smartfona użyto szkła na froncie (Corning Gorilla Glass 3) wraz z preinstalowanym szkłem ochronnym, a także poliwęglanu imitującego szkło na pleckach. Ramka to już mieszanka plastiku i aluminium. Warto wiedzieć, że obudowa smartfona jest też odporna na zachlapania. Porty oraz głośniki zostały wyposażone w uszczelki i siatkę antypyłową, co zapobiegać ma przedostawaniu się do środka kropel wody. Przyznam, że udało mi się przetestować ów "feature", podczas dłuższego rejestrowania wideo podczas mocnej ulewy. Tak, telefon nadal działa, a i korzystanie z mokrego ekranu nie przyniosło problemów.

Inaczej niż w przypadku Reno3, Realme 6 nie ma ekranu AMOLED, a więc nie oferuje wyświetlania Always-On-Display. Stąd szkoda, że nie znajdziemy tu diody powiadomień. Front to wyłącznie średniej wielkości wcięcie na kamerkę oraz spranie zamaskowany głośnik. Na odwrocie producent zdecydował się iść z modą (albo z utartymi schematami), a więc zaopatrzył smartfon w podłużną pionową wysepkę (która na szczęście nie odstaje bardzo mocno) z czterema obiektywami. Pierwszy z nich otoczony został gustownie złotym pierścieniem. Obok umieszczono z kolei doświetlającą diodę LED. Na lewym boku smartfona znalazły się dwa przyciski zawiadujące m.in. głośnością. Tutaj doszukamy się również tacki z trzema gniazdami na dwie karty SIM oraz kartę microSD do 256 GB. Na prawym boku umieszczono przycisk odblokowywania. Jest on, jak już wspomniałam, nieco zagłębiony w ramkę, jako że pełni również rolę czytnika linii papilarnych. Najbogatszy jest jednak spód, gdzie producent umieścił złącze 3,5 mm jack, złącze ładowania USB C i maskownicę na pojedynczy głośnik zewnętrzny.

Realme 6 - Ekran i biometria

Jedną z rzeczy, która może zaczarować potencjalnego nabywcę Realme 6, jest ekran proponujący odświeżanie na poziomie 90 Hz, co do niedawna było zarezerwowane wyłącznie dla urządzeń flagowych. Myśl, że za 1300, a nawet za 999 złotych (w wersji 4 GB + 64 GB) możemy wejść w posiadanie urządzenia z tak płynnym wyświetlaczem kusi. Mając do czynienia z kilkoma już podobnymi konstrukcjami muszę jednak przyznać, że dopiero 120 Hz zrobiło na mnie odczuwalne wrażenie. Moim więc zdaniem nie ma co się zabijać o 90 Hz, zwłaszcza że jest to opcja, która przyspieszy wyładowanie baterii o jakieś 20 - 30%. Wróćmy jednak na główne tory: Realme 6 wyposażony został w 6,5-calowy wyświetlacz IPS LCD o rozdzielczości 2400x1080 i proporcjach przekątnej do obudowy na poziomie 90,5% Tak naprawdę w oczy rzuca się tu więc tylko większy podbródek, bo pozostałe ramki są zdecydowanie niewielkie.



Oppo Reno3 i Realme 6 - znajdź trzy różnice.

Jasność maksymalna jest adekwatna do tej półki cenowej, co oznacza że w pełnym słońcu pojawią się problemy z odczytaniem treści z ekranu. Bardzo dobre jest jednak zagęszczenie ppi, więc wyszukiwanie pojedynczych pikseli spełznie na niczym. Realme podsyciło także nieco barwy wyświetlacza, dzięki czemu jest on przyjemniejszy dla oczu, ale dość mocno odstaje od przestrzeni barw sRGB co wykazały testu na kolorymetrze X-Rite i1 Display Pro (wyniki poniżej). Z przyjemnością donoszę też, że boczny skaner linii papilarnych jest doskonały: działa każdorazowo bardzo szybko. Face Unlock również nie rozczarowuje, choć w mniej doświetlonym pomieszczeniu zdarzyło się, iż smartfon wymagał logowania przy pomocy kodu PIN.

Wyniki pomiarów wyświetlacza (jasność 100%):

Luminancja bieli: 388,1 cd/m²

Luminancja czerni: 0,30 cd/m²

Kontrast: 1261:1

Maksymalne ΔE: 8.15

Średnie ΔE: 3.38

Realme 6 - Nakładka systemowa

Testowany dziś smartfon pracuje na Androidzie w wersji 10 oraz nakładce Realme UI, będącą kopią ColorOS 7 z Oppo. Jest to zdecydowanie uporządkowany, intuicyjny system, który oferuje boczny wysuwany pasek ze skrótami czy też inteligentnego asystenta na pierwszym z ekranów (po przesunięciu palcem w prawo). Szczęśliwie nie doszukamy się tu też wielu preinstalowanych, śmieciowych aplikacji. Z tych autorskich namierzymy w zasadzie jedynie apkę Przestrzeń Gier, która wydaje się całkiem pożyteczna. Jest to swoisty launcher, dzięki któremu nie tylko odpalimy zebrane na urządzeniu gry, ale także zablokujemy czasowo nadchodzące połączenia lub wiadomości (lub wszystko na raz), czy też dostosujemy wydajność smartfona obniżając ją na przykład w momencie, gdy zależy nam na dłuższej pracy baterii (ale pokutując za to gorszą grafiką). Aplikacja wskazuje też na ile (mniej więcej) godzin wystarczy nam jeszcze baterii oraz jak silny jest sygnał z sieci.

Realme 6 - Wydajność

Realme 6 to telefon, który jak każdy inny w tej cenie posiada szereg rozwiązań budżetowych. Nie znajdziemy tu np. szklanych plecków czy ekranu AMOLED (oba elementy są jednak w Oppo Reno3), a jednak przy badaniu wydajności konstrukcji wychodzi na jaw, że mamy do czynienia jednak z mocniejszym niż Reno3 urządzeniem. I to znacznie. Oppo3 wydajnościowo doganiało Samsunga Galaxy A70, zaś Realme 6 przegania nie tylko Samsunga Galaxy A71 (AnTuTu) czy Xiaomi Mi 9T, ale staje nawet w szranki z Samsung Galaxy Note10 Lite (Geekbench). Zastosowana tu grafika Mali-G76 MC4 to już z kolei wydajnościowa "bratnia dusza" konstrukcji takich jak Adreno 618, zainstalowana we wspomnianym chociażby Samsungu Galaxy A71, a także A80. Teoria przekłada się na praktykę. W trakcie kilku tygodni testów nie narzekałam na wolne działanie, przycięcia, długaśne uruchamianie się aplikacji czy aparatu, a i zawalenie smartfona dziesiątkami aplikacji nie wywołało zauważalnej czkawki.

AnTuTu v8.3.2 Ogólna wydajność punkty (więcej=lepiej) 70000 140000 210000 280000 350000 OnePlus 6

Snapdragon 845, 8 GB 356610 LG G7 ThinQ

Snapdragon 845, 4 GB 297557 Realme 6

Helio G90T, 8 GB 289237 Xiaomi Mi 9T

Snapdragon 730, 6 GB 265231 Huawei P20 Pro

Kirin 970, 6 GB 263509 Samsung Galaxy A71

Snapdragon 730, 6 GB 258828 Oppo Reno3

Helio P90, 8 GB 203316

Geekbench 5.1.1 Jeden rdzeń punkty (więcej=lepiej) 100 200 300 400 500 600 700 Xiaomi Mi 9T Pro

Snapdragon 855, 8 GB 676 Samsung Galaxy Note10 Lite

Exynos 9810, 8 GB 555 Realme 6

Helio G90T, 8 GB 542 Samsung Galaxy A71

Snapdragon 730, 6 GB 526 Samsung Galaxy A80

Snapdragon 730, 8 GB 514 Asus ROG Phone

Snapdragon 845, 8 GB 504 Oppo Reno3

Helio P90, 8 GB 402

Geekbench 5.1.1 Wiele rdzeni punkty (więcej=lepiej) 250 500 750 1000 1250 1500 1750 2000 LG V40 ThinQ

Snapdragon 845, 8 GB 1861 Huawei P40 Lite

Kirin 810, 6 GB 1844 Samsung Galaxy A71

Snapdragon 730, 6 GB 1753 Realme 6

Helio G90T, 8 GB 1698 Razer Phone

Snapdragon 835, 8 GB 1683 Oppo Reno3

Helio P90, 8 GB 1516

GFXBench 5.0.0 1080p Manhattan 3.1 Offscreen (OpenGL) FPS (więcej=lepiej) 10 20 30 40 50 60 70 Samsung Galaxy Note 10+

Adreno 640 69.1 Honor 20 Pro

Mali-G76 MP10 36.7 Realme 6

Mali-G76 MC4 31 Samsung Galaxy A80

Adreno 618 30.1 Samsung Galaxy A71

Adreno 618 30 Samsung Galaxy S7

Mali T880 23.8 Oppo Reno3

PowerVR GM9446 20

Realme 6 - Aparat fotograficzny

Główny obiektyw Realme 6 wyposażony jest w czujnik Samsung 64 MP GW1 (technologia Quad Pixel). Strefa czujnika wynosi 1/1,7 cala, zaś przysłona F1.8. Wszystko to pozwala na wykonywanie zdjęć z rozdzielczością wyjściową na poziomie 9280x6944. Mamy również obiektyw ultraszerokokątny o 119°, obiektyw do wykonywania czarno-białych portretów a także obiektyw makro. Realme chwali się też trybem nocnym o dumnej nazwie Super NightScape 2.0 czy też stabilizacją wideo UIS Max (której jeszcze co prawda nie ma, ale ma pojawić się w jednej w nadchodzących aktualizacji, podobnie jak tryb Slo-mo kamerki głównej oraz przedniej). Przednia jednostka o rozdzielczości 16 MP pozwala z kolei na robienie fotek w trybie portretowym, trybie upiększania, trybie HDR jak i nagrywanie z opcją timelapse. To tyle jeśli chodzi o suche fakty - teraz zapraszam już na pokaz możliwości udokumentowany zdjęciami i materiałami wideo. W każde zdjęcie można naturalnie kliknąć, celem jego powiększenia.



Po lewej aparat główny, po prawej ultraszerokokątny. Drugi znacznie bardziej podbija nasycenie barw, ale zdjęcia wykonane aparatem głównym zachowują kolory bliskie rzeczywistości.



Po lewej zdjęcie w trybie automatycznym, po prawej z podbiciem kolorów.



Po lewej aura po deszczu, po prawej słoneczny dzień - w obu przypadkach barwy bardzo bliskie rzeczywistym, choć z lekką nutą podbicia.



Po lewej tryb portretowy. Moc rozmazania w tle można regulować.



Tryb automatyczny.



Trochę zabawy z filtrami.



Tryb automatyczny.



Tryb automatyczny, który po zbliżeniu przełącza się na tryb ultra makro. Po prawej ostrość zogniskowała się na napisie na drzwiach samochodzika.



Tak, to po prawej to żywe. A poważniej - po powiększeniu widać przyzwoitą szczegółowość.



Łyżka dziegciu w kwestii fotografii? Zdjęcia nocne. Nie należą do wybitnych, ale - że tak powiem kolokwialnie - nawet ujdą. Czas naświetlenia na jaki pozwala telefon to zaledwie 3 sekundy.



Ponownie tryb Ultra Night. Nocą zdjęcia wychodzą różnie - czasami lepiej, czasami gorzej.



Aparat główny Full HD 60 fpsów. W 4K uzyskamy podobne efekty, ale ograniczone do 30 fps.



Aparat ultraszerokokątny Full HD 60 fpsów.

Realme 6 - Bateria

Testowany smartfon wyposażony został w akumulator o pojemności 4300 mAh. W dzisiejszych czasach jest to już oczekiwany standard, choć długość pracy na jednym ładowaniu takiego urządzenia wciąż pozostawia wiele do życzenia. Mamy tu też ekran IPS, który nie słynie z oszczędności energii, choć jak widać na wykresie poniżej, ekran taki nie przeszkodził chociażby Motoroli Moto G8 Power, w odtwarzaniu materiałów wideo w czasie, w którym nie powstydziłyby się tego urządzenia z AMOLEDami. Realme 6, biorąc pod uwagę wielkość akumulatora oraz rodzaj (i również niemałą wielkość) wyświetlacza, w naszym teście odtwarzania wideo poradził sobie jednak zdecydowanie dobrze. Ponad 11 godzin nieustannego oglądania filmów z włączoną siecią WiFi to niezły wynik. Codzienne użytkowanie "słuchawki" pozwoliło mi z kolei na dwa pełne dni z dala od ładowarki (ale trzeba wiedzieć, że nie zaliczam się do tzw. heavy userów).

Wytrzymałość akumulatora Odtwarzanie wideo (1080p, x264) czas w minutach (więcej=lepiej) 150 300 450 600 750 900 1050 Motorola Moto G8 Power

5000 mAh, IPS 1031 Motorola One Zoom

4000 mAh, AMOLED 995 Samsung Galaxy S10

3400 mAh, AMOLED 941 Oppo A9 2020

5000 mAh, IPS 770 Realme 6

4300 mAh, IPS 710 Honor View 20

4000 mAh, IPS 682 Motorola One

3000 mAh, IPS 607 Motorola One Vision

3500 mAh, IPS 515

Realme 6 - Podsumowanie

Od jakiegoś czasu zastanawiałam się, co jest nie tak z tymi producentami, że wypuszczają kolejne smartfony w białych wersjach kolorystycznych (w mojej opinii dość paskudnych). Po jakimś czasie doszło do mnie, że szklane czy też imitujące szklane plecki rozwiązania (jak w Realme 6) w tym właśnie kolorze to raj dla estetów. Dlaczego? Ano dlatego, że biały (czy też perłowo-pastelowy) dobrze maskuje wszelkie odciski palców czy pomniejsze ryski, a te Realme 6 łapie dość prędko, wszak to nie szkło (ale z drugiej strony nie zbije się tak prędko po ewentualnym upadku). Z frontem nie jest lepiej, rysuje się szalenie szybko (mowa na szczęście o naklejonym szkle hartowanym, które za jakiś czas możemy wymienić). Cóż, nie jest więc tak do końca tanio i dobrze, choć z ręką na sercu muszę przyznać, że pozostałe rzeczy to już bajka. Wziąwszy oczywiście pod uwagę cenę.

Przyzwoity czas pracy na baterii, niezwykle szybki i wydajny skaner linii papilarnych, wyświetlacz o odświeżaniu na poziomie 90 Hz, responsywna, niezawalona nakładka Realme UI, a także całkiem przyjemne dla oka zdjęcia, to jeszcze nie wszystko co otrzymamy, kupując smartfona Realme 6.

Smartfon za 1299 złotych, a nawet za 999 złotych w wersji 4 GB + 64 GB, oferuje przyzwoity czas pracy na baterii, niezwykle szybki i wydajny skaner linii papilarnych, wyświetlacz o odświeżaniu na poziomie 90 Hz, responsywną, niezawaloną nakładkę, a także całkiem przyjemne dla oka zdjęcia, które z uwagi na dodatkowo podkoloryzowany wyświetlacz, wyglądają rewelacyjnie zwłaszcza na smartfonie (choć zdaję sobie sprawę, że nie każdemu się to spodoba). Werdykt jest prosty - nie chowając urazy do kwestii takich jak producent układu SoC z "szemraną przeszłością" ;) czy poliwęglan na pleckach (choć odróżnimy go od szkła dopiero po dłuższym "macaniu"), bez oporów przyznaję smartfonowi odznakę Polecamy i Opłacalność. Do tego zabawię się jeszcze we wróżkę i dodam, że wróżę Realme całkiem świetlaną przyszłość, również i na polskim, nieufnym - jak się wydaje - rynku.

Realme 6

Cena: 1299 zł

Przyzwoity czas pracy na baterii i szybkie jej ładowanie

Sprawnie działająca biometria, zwłaszcza skaner linii papilarnych

Płynny wyświetlacz o odświeżaniu 90 Hz

Niezawalona śmieciami, "rześka" nakładka Realme UI

Obudowa odporna na zachlapania

Wydajność przeganiająca droższe konstrukcje

Przyjemne dla oka zdjęcia... ...Choć jakość zdjęć nocnych pozostawia sporo do życzenia

Niska jasność maksymalna ekranu (no ale to nie flagowiec)

Smartfon prędko łapie ryski, choć biała wersja dobrze to skrywa

Brak diody powiadomień

Sprzęt do testów dostarczyła firma: