Razer Blade 14 2023 otrzyma procesory AMD Ryzen 7040HS Zen 4 oraz układ graficzny NVIDIA GeForce RTX 4070

W 2021 roku Razer wprowadził do oferty nową serię 14-calowych laptopów Blade 14. Oferowały one wysoką mobilność, a przy tym także całkiem niezłą wydajność. Seria Razer Blade 14 bazuje wyjątkowo na procesorach AMD Ryzen, a nie Intel Core jak w przypadku pozostałych urządzeń. Dwa lata temu wprowadzono modele z procesorami AMD Ryzen 5000 (APU Cezanne), a w zeszłym roku odświeżono o nowsze jednostki Ryzen 6000 (APU Rembrandt), pozostawiając jednak układy graficzne NVIDIA GeForce RTX 3000 z generacji Ampere. Wygląda na to, że wkrótce urządzenie doczeka się solidnego odświeżenia.

Według nieoficjalnych informacji, Razer przygotowuje nową wersję notebooka Razer Blade 14, tym razem bazującą na procesorach AMD Ryzen 7040HS (APU Phoenix) oraz układach NVIDIA GeForce RTX 4000 Laptop GPU, maksymalnie w opcji z GeForce RTX 4070 Laptop GPU.

Informator _rogame na swoim Twitterze opublikował krótki post dotyczący tegorocznej wersji Razera Blade 14. Wygląda na to, że najmocniejsza wersja urządzenia ma wykorzystać procesor AMD Ryzen 9 7940HS z rodziny APU Phoenix oraz układ graficzny NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU. Jeśli producent postawi na takie samo TGP, wówczas limit mocy powinien być ustawiony w granicach 100 W dla GPU. Spodziewamy się również tańszych wersji z innymi procesorami Zen 4: Ryzen 5 7640HS oraz Ryzen 7 7840HS, a także z układami graficznymi NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop GPU oraz GeForce RTX 4060 Laptop GPU.

Razer Blade 14 2023



R9 7940HS

RTX 4070 — _rogame (@_rogame) March 27, 2023

Dotychczasowe modele Razer Blade 14 bazowały na chłodzeniu z komorą parową na czele. Notebooki firmy oferowały m.in. wysoką mobilność na czele z dobrymi osiągami na zasilaniu akumulatorowym (przynajmniej tak długo, jak nie wykorzystywaliśmy dGPU). Trudno powiedzieć, kiedy nowe wersje Razer Blade 14 ujrzą światło dzienne - biorąc pod uwagę ciągłe opóźnienia premiery procesorów Ryzen 7040HS, debiut tegorocznego Blade 14 powinien nastąpić w okolicach połowy roku lub w trakcie wakacji.



Razer Blade 14 z AMD Ryzen 9 5900HX i GeForce RTX 3060 Laptop GPU

Źródło: Twitter @_rogame