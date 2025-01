Raspberry Pi 5 - długo wyczekiwany model SBC nareszcie stał się dostępny. Można liczyć na spory wzrost wydajności

Od premiery ostatniej "flagowej" płytki od Raspberry Pi, czyli modelu z numerem 4, minęły już ponad 4 lata. W trakcie tego okresu zdarzyło się całkiem sporo, a wiele firm musiało się borykać z kryzysem w branży elektronicznej. Raspberry Pi nie było oczywiście wyjątkiem w tej kwestii. Z czasem konkurencja zaczęła coraz bardziej wyprzedzać "malinki", więc firma musiała w końcu podjąć jakieś kroki. Ukazała się więc kolejna odsłona, która wnosi lekki powiew świeżości do serii.

Po wielu latach w końcu doczekaliśmy się rynkowego debiutu komputera jednopłytkowego Raspberry Pi 5. Aktualna generacja jest kilkukrotnie szybsza od poprzednika i pozwala na dużo więcej.

Na ruch ze strony Raspberry Pi przyszło nam trochę poczekać, natomiast był on wręcz niezbędny do tego, aby zachować pozycję firmy na rynku. Obecnie mamy już naprawdę wielu konkurentów "malinki", z których na prowadzenie wysuwa się Orange Pi, oferując bardzo korzystnie wycenione SBC o sporych możliwościach. Wracając jednak do omawianego modelu: jak wspomniano, firma twierdzi, że tegoroczny model jest 2-3 razy szybszy od poprzednika. Tym razem za procesor odpowiada 4-rdzeniowa jednostka z rdzeniami Cortex-A76 o taktowaniu 2,4 GHz (wcześniej 1,8 GHz). Konfiguracja ma pozwolić na wyświetlanie obrazu w rozdzielczości 4K na dwóch monitorach. Na pokładzie znajdziemy maksymalnie 8 GB pamięci RAM, choć nie jest wykluczone, że w późniejszym czasie pojawią się warianty z większą ilością pamięci. Standardowo skorzystamy również z modułu Wi-Fi 5 oraz Bluetooth 5.0 BLE. W kwestii łączności do dyspozycji mamy także port Ethernet.

Raspberry Pi 5 Procesor Broadcom BCM2712

4 x 2,4 GHz Cortex-A76 Układ graficzny VideoCore VII GPU (OpenGL ES 3.1, Vulkan 1.2) Pamięć RAM 4 lub 8 GB LPDDR4X-4267 SDRAM Pamięć wbudowana - Łączność Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0 BLE, port Ethernet Złącza, porty i sloty Slot na karty pamięci microSD (SDR104)

2 x Micro HDMI (4K@60 FPS, HDR)

40 cyfrowych pinów GPIO

Interfejs PCIe 2.0

2 x USB typu A 3.0

2 x USB typu A 2.0

1 x USB typu C

2 x MIPI Dodatkowe informacje Fizyczny przycisk zasilania, dioda statusu, zegar RTC Cena 4 GB - 339 zł

8 GB - 449 zł

Model został wyposażony w pokaźną ilość portów USB, jak również slot na karty microSD z obsługą trybu SDR104. Oprócz zmian w wydajności nastąpiły także pomniejsze, które mogą ułatwić życie użytkownikom - zaliczają się do nich: fizyczny włącznik, dioda LED sygnalizująca status pracy oraz zegar RTC. Na płytce znajdziemy też interfejs PCIe 2.0, który umożliwi nam podłączenie nośników i innych elementów przy pomocy dodatkowego złącza M.2. Wariant z 4 GB pamięci RAM jest obecnie dostępny do kupienia za 339 zł, natomiast płytka z 8 GB to koszt 449 zł. Zakupu możemy dokonać u oficjalnych dystrybutorów - w Polsce jest to Botland. Jednak żeby lekko ostudzić entuzjazm, mimo oficjalnego zaprezentowania płytki, trafi ona do sprzedaży dopiero pod koniec października 2023 roku. Warto wspomnieć, że wraz z tym mini komputerem do sprzedaży wkroczyły także akcesoria, w tym radiator, ładowarka czy też obudowa.

Źródło: Raspberry Pi