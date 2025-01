Orange Pi Zero 2W - pojawiła się najlepsza alternatywa dla Raspberry Pi Zero 2 W. Duże możliwości i ponownie niska cena

Orange Pi nie zwalnia tempa i wprowadza na rynek kolejny model komputera jednopłytkowego - tytułowy Zero 2W. SBC jest bezpośrednią odpowiedzią na trochę przestarzałą, acz nadal popularną płytkę Raspberry Pi Zero 2 W. Mimo że sytuacja na rynku omawianych "mini komputerów" się poprawia, to "malinki" nie oferują już tak korzystnych cenowo podzespołów, jak wybijająca się w ostatnim czasie firma Orange Pi. Tym razem otrzymamy niewielką płytkę, która mimo wszystko nadal będzie miała świetny stosunek ceny do możliwości.

Orange Pi Zero 2W to najmniejszy model komputera jednopłytkowego w ofercie chińskiego producenta. Mimo swoich rozmiarów płytka ma nam dość sporo do zaoferowania, z kolei jej cena okazuje się bardzo przystępna.

W bezpośrednim porównaniu wspomnianych SBC Raspberry Pi wypada bardzo blado. W cenie niecałych 100 zł otrzymujemy nie najlepszy procesor i niewielką ilość pamięci RAM w wiekowym już standardzie LPDDR2. Sytuacja wygląda zgoła inaczej w przypadku Orange Pi Zero 2W. Płytka wykorzystuje do pracy 4-rdzeniowy procesor z rdzeniami Cortex-A53 o taktowaniu 1,5 GHz. Do tego możemy skorzystać z maksymalnie 4 GB pamięci RAM w standardzie LPDDR4. Nie zabrakło także modułu Wi-Fi 5 (dwa pasma) oraz Bluetooth 5.0 z obsługą BLE. Na pokładzie znalazły się dwa porty USB typu C, slot na karty pamięci microSD, a także złącze mini HDMI.

Orange Pi Zero 2W Raspberry Pi Zero 2 W Procesor Allwinner H618

4 x 1,5 GHz A53 Broadcom BCM2710A1

4 x 1 GHz A53 Układ graficzny Mali-G31 MP2 VideoCore IV Pamięć RAM 1 / 1,5 / 2 / 4 GB LPDDR4 512 MB LPDDR2 SDRAM Pamięć wbudowana - - Łączność bezprzewodowa Wi-Fi 5 (2,4 i 5 GHz)

Bluetooth 5.0 (BLE) Wi-Fi 4 (2,4 GHz), Bluetooth 4.2 (BLE) Porty, złącza i sloty 2 x USB typu C

1 x Slot na karty microSD

40 cyfrowych pinów GPIO

1 x Mini HDMI (4K@60 FPS)

24-pinowe złącze funkcyjne 1 x CSI-2

1 x Micro USB (OTG)

1 x Slot na karty microSD

40 cyfrowych pinów GPIO

1 x Mini HDMI (1080p@30 FPS) Wymiary i waga 30 x 65 x 1,2 mm / 12,5 g 65 x 30 mm / - Wspierane systemy Android 12 TV, Debian 11, Debian 12, Ubuntu 22.04, Ubuntu 20.04, Orange Pi OS (Arch) i inne Raspberry Pi OS i inne Cena 1 GB - 72 zł

1,5 GB - 86 zł

2 GB - 103 zł

4 GB - 129 zł 512 MB - 84,90 zł Cena karty rozszerzeń 27 zł -

Nie gorzej sytuacja wygląda pod kątem wszelkiego rodzaju rozszerzeń, ponieważ na płytce znalazły się odpowiednie piny oraz możliwość podłączenia dodatkowej karty, która pozwoli na skorzystanie z portu Ethernet oraz USB typu A. Otrzymujemy również szeroki wybór systemów operacyjnych, więc komputer jednopłytkowy idealnie nada się do stworzenia TV Boxa, konsoli do retro gier lub lokalnego serwera. Cena za wariant z najmniejszą ilością pamięci RAM wynosi około 72 zł, natomiast w przypadku najmocniejszej wersji będzie to niemal 130 zł. Wspomniana karta to niewielki wydatek rzędu 27 zł, natomiast możemy ją także kupić w pakiecie z wybraną płytką. Zakupu dokonamy w oficjalnym sklepie na Aliexpress.

Źródło: Orange Pi