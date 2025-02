Orange Pi Zero3 - nareszcie komputer jednopłytkowy w odpowiedniej cenie. Tak tanio jeszcze nie było

Trudno w to uwierzyć, ale ceny małych komputerów jednopłytkowych zdają się powoli wracać na swój pierwotny poziom. Zaprezentowana właśnie Orange Pi Zero3 jest jedną z najlepiej wycenionych płytek w ciągu ostatnich lat, w których to mogliśmy się spotkać z bardzo zawyżonymi cenami (szczególnie przy SBC pokroju Raspberry Pi). Trzecia odsłona w swoim pułapie cenowym nie ma zbyt wielu rywali - jej stosunek ceny do możliwości stoi na bardzo wysokim poziomie.

W sprzedaży pojawił się właśnie najlepiej wyceniony SBC w ostatnim czasie. Orange Pi Zero3 oferuje kilka wariantów pamięciowych, przyzwoity procesor oraz niebywale dobrą cenę.

Orange Pi jest jedną z firm produkujących SBC (Single-Board Computer), która jako jedna z nielicznych może się pochwalić naprawdę przyzwoitą wyceną swoich produktów. Ostatnia druga generacja serii Zero, w kwocie około 130 zł oferowała nam 4-rdzeniowy procesor i 1 GB pamięci RAM DDR3. Natomiast omawiany trzeci model z tej rodziny przebija tę opłacalność wielokrotnie. Otrzymujemy procesor Allwinner H618 z czterema rdzeniami o taktowaniu 1,5 GHz, a do tego od 1 do nawet 4 GB pamięci RAM LPDDR4. Najciekawsze jest jednak to, że najmocniejszy wariant sprzedawany jest w kwocie wspomnianego Orange Pi Zero2 z 1 GB pamięci. Przy zakupie otrzymujemy więc nie tylko o wiele więcej pamięci, ale także jest ona lepsza pod względem swojej specyfikacji. Oczywiście mamy dostęp do cyfrowych pinów GPIO, które pozwolą nam na rozszerzenie możliwości komputera jednopłytkowego.

Orange Pi Zero2 Orange Pi Zero3 Procesor Allwinner H616 64-bit (28 nm)

4 x 1,5 GHz Cortex-A53 Allwinner H618 64-bit (28 nm)

4 x 1,5 GHz Cortex-A53 Układ graficzny Mali G31 MP2, 2 EU, 650 MHz

OpenGL ES 1.0/2.0/3.2, OpenCL 2.0 Mali G31 MP2, 2 EU, 650 MHz

OpenGL ES 1.0/2.0/3.2, OpenCL 2.0, Vulkan 1.1 Pamięć RAM 512 MB / 1 GB 1 / 1,5 / 2 / 4 GB LPDDR4 Pamięć wbudowana 2MB SPI Flash 16MB SPI Flash Łączność Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0

10M/100M/1000M Ethernet Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0

10M/100M/1000M Ethernet Porty, złącza i sloty 3 x USB typu A (2.0) - dwa z nich jako 13-pinowe złącza

1 x USB typu C

1 x micro HDMI

1 x slot na karty TF 1 x USB typu A (2.0)

1 x USB typu C

1 x micro HDMI

1 x slot na karty microSD Złącza rozszerzeń 13 cyfrowych pinów GPIO

26 cyfrowych pinów GPIO

1 x 3,5 mm audio (13-pinowe złącza) 26 cyfrowych pinów GPIO

13 cyfrowych pinów GPIO

3 piny Debug UART Wsparcie systemowe Android 10, Ubuntu, Debian Android 12 TV, Debian 11/12

Ubuntu 22.04/20.04 Wymiary i waga 53 x 60 mm, 30 g 50 x 55 mm, - Cena 1 GB - 133 zł 1 GB - 79 zł

1,5 GB - 88 zł

2 GB - 106 zł

4 GB - 133 zł

Na pokładzie umieszczono również moduł Bluetooth 5.0 oraz Wi-Fi 5. Spotkamy się też z 1-gigabitowym portem Ethernet, USB typu A i slotem na karty pamięci microSD. Płytka jest kompatybilna z różnymi systemami, wśród których znajdziemy Androida 12 TV, a więc z powodzeniem za "parę" złotych możemy zbudować tzw. TV Boxa. Funkcjonalność jest więc naprawdę duża, a biorąc pod uwagę (ponownie) cenę, można powiedzieć, że mamy do czynienia z niemal bezkonkurencyjnym rozwiązaniem. Najtańsza wersja to koszt raptem 79 zł, z kolei 4 GB wariant wyniesie nas 133 zł. Koszty przesyłki wynoszą niecałe 20 zł. Zakupu możemy dokonać na chińskiej platformie sprzedażowej Aliexpress.

Źródło: Orange Pi