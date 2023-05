Orange Pi 5 Plus - najnowszy SBC producenta otrzyma nawet 16 GB pamięci RAM oraz podwójny 2,5-gigabitowy port Ethernet

Do sprzedaży już za moment trafi kolejny komputer jednopłytkowy od firmy Shenzhen Xunlong Software. Orange Pi 5 Plus to trzeci, a zarazem ostatni model z tej serii. Tym razem również będziemy mieli do czynienia z dość wydajną "płytką", ponieważ zasili ją 8-rdzeniowy procesor, który dopełni nawet 16 GB pamięci RAM. Otrzymamy dostęp do całkiem wielu portów i złącz oraz 40 cyfrowych pinów GPIO. Jednym z największych plusów tego sprzętu, może się jednak okazać cena.

Orange Pi 5 Plus to następca modelu 5B, który doczekał się kilku usprawnień. Przede wszystkim na pokładzie znalazło się miejsce dla większej ilości złącz oraz tytułowy podwójny 2,5-gigabitowy port Ethernet.

Na tej małej płytce o wymiarach 100 x 70 mm znalazło się miejsce na procesor o całkiem dobrej wydajności - Rockchip RK3588. Jest to 8-rdzeniowa jednostka, która posiada 4-rdzenie Cortex-A76 o maksymalnym taktowaniu 2,4 GHz oraz 4-rdzenie Cortex-A55 pracujące z taktowaniem 1,8 GHz. Pamięć RAM oparta na kościach LPDDR4 bądź LPDDR4x dostępna jest w wariantach: 4, 8, a także 16 GB. Wbudowana pamięć flash eMMC również dostępna jest w kilku wersjach: od 32 do 256 GB. Możemy ją dodatkowo rozszerzyć za pomocą slotu na karty pamięci microSD lub umieszczając dysk SSD NVMe o rozmiarze 2280 w złączu M.2 (do 2000 MB/s). Zainstalować możemy kilka systemów: Androida 12, Debiana, Orange Pi OS oraz Ubuntu.

Za złącza wideo odpowiadają tu 2 porty HDMI 2.1 (do 8K, 60 kl/s), jeden HDMI 2.0, a także USB typu C, który umożliwia podłączenie przewodu DisplayPort 1.4 poprzez odpowiednią przejściówkę. Dostępne jest także 6-pinowe gniazdo FPC do instalacji ekranów dotykowych oraz wsparcie dla interfejsu MIPI DSI (do 4K, 60 kl/s) oraz MIPI CSI. Z dostępnych złącz mamy dwa porty USB 3.0, jeden USB 3.1 Gen1 (5 Gb/s), jak również dwa USB 2.0. W kwestii dźwięku otrzymujemy wsparcie dla kodeka audio ES8388, 3,5 mm gniazdo Jack oraz złącze do podpięcia głośnika. Oczywiście jak w większości SBC obecnych jest 40 cyfrowych pinów GPIO. Z tyłu płytki znalazło się drugie gniazdo M.2 "z kluczem E" (2230). Bez problemu podłączymy też baterię czy wentylator. Można jeszcze wspomnieć o 3-pinowym porcie szeregowym UART. Płytkę zasilimy poprzez port USB-C (5 V / 4 A). Cena za podstawowy model z 4 GB pamięci RAM wynosi 89,9 dolarów, z kolei 16 GB wersja to koszt 129 dolarów. Cenowo jest więc naprawdę interesująco.

