Orange Pi 3B - komputer jednopłytkowy z nawet 8 GB pamięci RAM oraz 256 GB pamięci eMMC w śmiesznie niskiej cenie

Orange Pi nie przestaje zaskakiwać i wprowadza do sprzedaży kolejny model komputera jednopłytkowego (tytułowy Orange Pi 3B), którego stosunek ceny do możliwości jest wręcz niespotykany nigdzie indziej. Z pewnością można powiedzieć, że firma produkuje obecnie najbardziej opłacalne SBC na rynku. Omawiana płytka charakteryzuje się sporą funkcjonalnością i opcjami rozbudowy, obsługą wielu systemów, złączem M.2 oraz wbudowaną pamięcią eMMC.

Orange Pi 3B to najnowszy model komputera jednopłytkowego w ofercie znanego producenta. Możemy liczyć na świetną cenę oraz parametry.

Rynek komputerów jednopłytkowych zdaje się wracać do normalnych cen, choć nadal nie można nabyć wielu modeli Raspberry Pi w premierowych kwotach. Jednak obecne są rozwiązania dużo korzystniejsze dla portfeli klientów - możemy do nich zaliczyć firmę Orange Pi. Od jakiegoś czasu wprowadza ona do sprzedaży modele, które pod względem cenowym wręcz deklasują konkurencję. Nie inaczej jest także i tym razem. Orange Pi 3B oparto na 4-rdzeniowym procesorze RockChip RK3566, który wyróżnia się maksymalnym taktowaniem wynoszącym 1,8 Ghz. Wspiera go układ graficzny Mali-G52 MP2 oraz procesor NPU (Neural Processing Unit), który będzie odpowiadał za obliczenia związane ze sztuczną inteligencją. Wydajność na poziomie 800 mln operacji na sekundę (TOPS) nie jest zbyt wysoka, ale wystarczy do niektórych zadań (np. rozpoznawanie twarzy). Na pokładzie znajdziemy maksymalnie 8 GB pamięci RAM w standardzie LPPDR4 lub LPDDR4X oraz do 256 GB pamięci flash eMMC.

Orange Pi 3 LTS Orange Pi 3B Procesor Allwinner H6 (28 nm)

4 x 1,8 GHz Cortex-A53 RockChip RK3566 (22 nm)

4 x 1,8 GHz Cortex-A55 Układ graficzny Mali-T720 MP2 (600 MHz) Mali-G52 MP2 NPU - RKNN NPU AI (0,8 TOPS) PMU APX805 RockChip RK809-5 Pamięć RAM 2 GB LPDDR3 2/4/8 GB LPDDR4/4X Pamięć wbudowana 8 GB eMMC 16/13/64/128/256 GB eMMC Łączność bezprzewodowa Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0 Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0 BLE Ethernet YT8531C, 1 Gb/s Złącza wideo HDMI 2.0a, TV CVBS HDMI 2.0, MIPI DSI-2, eDP 1.3 Złącza USB typu C, mini-Jack 3,5 mm

Dodatkowo: USB 3.0, 2 x USB 2.0 USB typu C, mini-Jack 3,5 mm

Dodatkowo: USB 3.0, 3 x USB 2.0 Złącza rozszerzeń 26-pinowy interfejs (I2C, SPI, UART, GPIO) M.2 M-Key (SATA3, PCIe 2.0 NVMe)

Slot na karty pamięci microSD

40-pinowy interfejs (GPIO, UART, I2C, SPI, PWM) Kamera - MIPI CSI-2 Dodatkowe informacje Odbiornik IR - Obsługiwane systemy Android 9.0, Ubuntu, Debian Android 11, Ubuntu 22.04, Ubuntu 20.04, Debian 11, Debian 12, OpenHarmony 4.0, Orange Pi OS Wymiary i waga 56 x 85 mm, 45 g 85 x 56 x 17 mm, 49 g Ceny Aliexpress 185 zł - 2/8 GB 155 zł - 2 GB

180 zł - 2/32 GB

180 zł - 4 GB

215 zł - 4/64 GB

230 zł - 8 GB

310 zł - 8/256 GB Ceny Amazon 48 dolarów - 2/8 GB 51 dolarów - 2/256 GB

58 dolarów - 4/256 GB

68 dolarów - 8/256 GB

Nie gorzej sytuacja wygląda, kiedy spojrzymy na resztę specyfikacji. Na pokładzie płytki możemy umieścić dodatkowy nośnik SSD (dzięki złączu M.2) oraz rozbudować pamięć za pomocą slotu na karty microSD. Do dyspozycji mamy również złącze HDMI, mini-Jack 3,5 mm oraz 40-pinowy interfejs, dzięki któremu zyskamy lepszą funkcjonalność, a także możliwość podłączenia szeregu różnych urządzeń i elementów. W zakresie łączności możemy liczyć na Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0 BLE oraz 1-gigabitowy port Ethernet. Orange Pi 3B obsłuży systemy takie jak Android 11, Debian, Ubuntu czy też OpenHarmony (HarmonyOS od Huawei). Ceny zaczynają się od 155 zł za SBC, które nie ma wbudowanej pamięci, a jedynie 2 GB pamięci RAM. Dostępnych wariantów jest naprawdę wiele - w celu znalezienie odpowiednich aukcji powinniśmy udać się na stronę produktu i z zakładki Aliexpress Store BUY wybrać jeden z linków (lepsze ceny niż na Amazonie).

Źródło: Orange Pi