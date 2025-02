Raspberry Pi 5 + AMD Radeon RX 460 - popularne SBC uruchamia grę w 4K dzięki wsparciu dla PCI Express

Miniaturowy komputer, który mieści się na jednej płytce drukowanej i pozwala na tworzenie niemal nieograniczonej liczby projektów — tym mianem można określić każde SBC (Single Board Computer). Jedne z popularniejszych modeli są tworzone przez organizację Raspberry Pi Foundation. Odsłona z numerem 5 wprowadziła interfejs PCI Express, co umożliwiło każdemu podłączanie wielu kart rozszerzeń, a nawet układów graficznych. Dziś okazuje się to prostsze niż kiedykolwiek.

Raspberry Pi 5 jest stosunkowo nowym SBC na rynku, gdyż do pierwszych klientów trafiło pod koniec 2023 roku. Nowością było dodanie wspomnianego interfejsu PCI Express, który pozwalał płytce na dużo więcej. Oczywiście początki nie były kolorowe, ponieważ omawiany model, jak również większość innych komputerów jednopłytkowych, ma procesor oparty na architekturze ARM, a nie x86, co utrudnia pracę z zewnętrznymi układami graficznymi (przez sterowniki, które są pisane i optymalizowane dla tej drugiej). Niemniej jednak aktualna sytuacja wygląda już dużo lepiej, gdyż na rynku można kupić dodatkowe płytki dla Raspberry Pi 5, które pozwalają na skorzystanie z praktycznie dowolnej karty graficznej, choć przy samych sterownikach nadal trzeba nieco popracować.

Got it working!



SuperTuxKart working in 4K on a @Raspberry_Pi 5 without any problems through an external AMD GPU @geerlingguy it seems things have improved since your video last year, it was a very simple setup for us pic.twitter.com/5kXyvmeewJ