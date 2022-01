Gogle PlayStation VR2 i kontrolery VR2 Sense – nowa generacja VR-u od Sony. W produkcji także pierwsza next-genowa gra

Okulary wirtualnej rzeczywistości PSVR 2 zostały zapowiedziane oficjalnie przez Sony Interactive Entertainment pod koniec lutego minionego roku. Wówczas ujawniono jedynie, że mają być lepsze pod każdym względem od obecnej generacji gogli VR producenta (m.in. wyższa rozdzielczość, większe pole widzenia czy poprawione śledzenie ruchów). Kolejne miesiące przynosiły też szczątkowe dane na temat nowych kontrolerów. Dziś jednak, dane techniczne zestawu nowej generacji nie mają już przed nami żadnych tajemnic. Sony Interactive Entertainment zdradziło bowiem zarówno specyfikację HMD jak i kontrolerów. Niestety wciąż nie zdradzono, jak zestaw zostanie wyceniony oraz kiedy pojawi się w sklepach.

Wciąż nie wiemy jak dokładnie będzie wyglądać headset VR Sony drugiej generacji. Dowiedzieliśmy się za to szczegóły na temat jego specyfikacji oraz co nieco o pierwszej grze, która przygotowywana jest właśnie pod PSVR2.

Deweloperzy z całego niemal globu zachęceni popularnością gogli Oculus Quest 2 przestali biernie przyglądać się dziedzinie VR i zaczęli dokładać do niej własną cegiełkę, rozbudowując tym samym ów świat. Kolejna 'cegiełka' należy do Sony, które podczas CES 2022 zdradziło specyfikację nowej generacji gogli PlayStation VR2. Nowe HMD będzie wyświetlało obraz w rozdzielczości 2000x2040 na oko, korzystając z paneli OLED. Mamy więc rozdzielczość większą niż w Quest 2, ale wciąż mniejszą niż w HP Reverb G2. Częstotliwość odświeżania sięgać ma 120 Hz, zaś pole widzenia 110 stopni. Całość ma być wyposażona w czujnik zbliżeniowy IR oraz w sześcioosiowy system wykrywania ruchu (trzyosiowy żyroskop i trzyosiowy akcelerometr).

Headset będzie wyposażony ponadto w 4 zewnętrzne kamery oraz wewnętrzną kamerkę IR do śledzenia ruchów oczu. Będzie też wibrował (haptyka), komunikował się z konsolą PlayStation 5 poprzez złącze USB-C, zaoferuje ponadto wbudowany mikrofon i gniazdo słuchawkowe 3,5 mm jack. Nowe kontrolery, podobnie jak najnowsze pady konsoli PS5, otrzymają z kolei wsparcie adaptacyjnych triggerów i funkcji haptycznych. Śledzeniem kontrolerów i otoczenia, identycznie jak np. w Quest 2, zajmą się wspomniane już kamerki zamontowane w goglach. Kontrolery otrzymają z kolei przemodelowany kształt i inne rozłożenie przycisków. Przy okazji Sony zapowiedziało także pierwszą grę na PSVR2 - to tytuł osadzony w uniwersum Horizon Zero Dawn. Poniżej znajdziecie teaser oraz kilka pierwszych screenów.

Źródło: Sony