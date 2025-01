PS Plus Essential - lipiec z solidną reprezentacją. Można nadrobić Borderlands 3, Among Us i najnowsze NHL

O ile w przeciągu pierwszych kilku miesięcy Sony podrzucało subskrybentom podstawowego pakietu w większości naprawdę ciekawe pozycje, o tyle w końcu musiał nadejść gorszy miesiąc. Bo trudno nazwać konkurencyjną ofertą zestaw składający się ze Street of Rage 4 czy SpongeBob Squarepants: The Cosmic Shake. Ale mamy ostatnie dni miesiąca i teraz czas na lipiec. Na szczęście ponownie będziemy mieli do czynienia z dość ciekawym zestawieniem.

W ramach lipcowego PS Plus Essential subskrybenci będą mogli ograć Borderlands 3, Among Us oraz EA Sports NHL 24.

A zatem po średnim czerwcu pojawia się oferta, którą już prędzej można porównywać do tej z maja. Na czoło wysuwa się oczywiście Borderlands 3. Ta odsłona już od dnia premiery wzbudzała mieszane uczucia. Z jednej strony looter shooter oferował masę nowych, świetnych rozwiązań tyczących się gameplayu, z drugiej - narzekano na masę problemów technicznych, słabe AI, a fabuła i postacie - z kiepskimi złoczyńcami na czele - nawet nie stały obok "dwójki", do dziś uważanej przez większość fanów za najlepszy moment serii. Ale gra wciąż oferuje wiele godzin wciągającego strzelania - zwłaszcza ze znajomymi u boku.

A jeśli jeszcze nie mieliście okazji sprawdzić Among Us, trudno o lepszą niż ta. Głównym założeniem tego sieciowego tytułu jest przygotowanie statku kosmicznego do odlotu. Ale pojawia się problem, bo wśród członków załogi kryje się sabotażysta. Aby misja się powiodła, trzeba wszelkimi możliwymi sposobami go odnaleźć, co niekoniecznie musi być proste, a wymaga przy tym podejmowania trudnych decyzji, łącznie z usuwaniem innych załogantów. Jest jeszcze EA Sports NHL 24. Raczej nie skusimy się na ofertę właśnie przez wzgląd na tego tasiemca - szczególnie, że oceny ma dość umiarkowane - ale być może przyda się w ramach urozmaicenia. Tak czy inaczej, gry będzie można pobierać od 2 lipca.

