Poradnik Steam. Jak przenosić gry między dyskami i komputerami, aby nie musieć pobierać ich od nowa

Coraz większa liczba graczy dysponuje naprawdę szybkim łączem internetowym. Wciąż jednak na terenie naszego kraju nie brakuje miejsc, a nawet całych miast, gdzie o szybkim i nielimitowanym połączeniu z siecią można sobie tylko pomarzyć. Gry wideo, zwłaszcza te popularniejsze, nie wybaczają. Assassin's Creed: Valhalla wymaga pobrania ok. 130 GB, Hitman 2 - około 150 GB, Microsoft Flight Simulator - kolejne 130 GB danych. I dobrze przy tym wiemy, że lepiej (mniej) już nie będzie. Dlatego też dobrze jest wiedzieć, jak w razie potrzeby skopiować pliki wybranej gry, aby następnie, np. po formatowaniu dysku lub zmianie komputera na nowy, spokojnie je przywrócić bez konieczności ponownego ich pobierania. Niniejszy poradnik dedykujemy mniej doświadczonym technologicznie osobom, które chciałyby w miarę szybki sposób przenieść swoje gry celem uniknięcia pobierania ich od nowa.

Autor: Ewelina Stój

Co trzeba wiedzieć zanim zabierzemy się za przenoszenie plików gry zainstalowanej na Steamie? Ano to, gdzie te pliki się znajdują. Docelowo jest to folder o ścieżce C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common. W tym ostatnim (common) powinien zajmować się folder o nazwie gry, którą będziemy chcieli przenosić. Jeśli jednak instalując dany tytuł, samodzielnie zmieniliśmy mu ścieżkę instalacji, to trzeba będzie poszukać właśnie w tym miejscu, które uprzednio wyznaczyliśmy na pliki instalacyjne. Kolejną rzeczą, którą trzeba wiedzieć przed przystąpieniem do przenoszenia plików np. przed formatowaniem, to to, że w niniejszym materiale zajmujemy się omówieniem tego, jak przenieść pliki instalacyjne gry, nie zaś jej zapisy. Zanim więc przystąpicie do przedstawionych niżej kroków, upewnijcie się, że w ustawieniach danej gry na Steamie macie włączoną opcję zachowywania postępów w Steam Cloud (zakładka Ogólne). Inaczej możecie się mocno zdziwić, bowiem spora liczba gier przechowuje pliki zapisów lokalnie, jednak w zupełnie innym miejscu na dysku, niż same pliki instalacyjne.

Czasami nasze łącze internetowe jest na tyle mizerne, że lepiej jest (np. przed ewentualnym formatem peceta) przenieść pliki gry w bezpieczne miejsce, a później na powrót je zaimportować. Jak to zrobić na Steam?

Tematy organizacyjne za nami, to teraz do dzieła. Aby skopiować pliki gry, którą będziemy chcieli później przywrócić do działania (np. po formacie komputera), należy wykonać następujące kroki:

Upewnijmy się, że klient Steam jest zamknięty (sprawdź także w tray'u).

Odnajdujemy folder gry, który znajduje się docelowo pod wspomnianą już ścieżką C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common. W naszym przypadku będziemy przenosić grę CS:GO, a więc będzie to folder o nazwie Counter-Strike Global Offensive:

Następnie kopiujemy grę, klikając prawym przyciskiem myszy na folderze Counter-Strike Global Offensive i wybierając z menu kontekstowego polecenie kopiuj .

. Czwartym krokiem będzie wklejenie folderu na inną partycję, na której nie jest zainstalowany system Windows. W naszym przypadku będzie to dysk oznaczony literką F. Utworzyliśmy tam folder o nazwie Steam gry do przeniesienia. Po wejściu do niego, klikając prawym przyciskiem myszy, z menu kontekstowego wybieramy wklej.

Kiedy upewniliśmy się, że pliki gry zostały już w całości przeniesione w bezpieczne miejsce, możemy przeprowadzić proces formatowania komputera.

Po zainstalowaniu na świeżym Windowsie oprogramowania Steam (i po zalogowaniu się na naszym koncie) możemy przejść do kolejnych kroków związanych z przywracaniem gry na swoje miejsce, tak aby Steam grę "zobaczył".

Uwaga, istnieje możliwość, aby pozostawić pliki instalacyjne na dysku, na który grę przed chwilą skopiowaliśmy i ustawić Steam tak, by czytał grę właśnie z tej nowej lokalizacji. Najczęściej jednak to właśnie dysk C jest nośnikiem SSD (a więc szybszym), stąd większość z nas będzie chciało przywrócić pliki gry właśnie na wspomniany dysk półprzewodnikowy.

W ustawieniach Steama (Pobieranie -> Foldery Biblioteki Steam) istnieje możliwość wyboru kilku folderów z dowolnych dysków, z których uruchamiane będą gry

Przystępujemy do przywrócenia uprzednio skopiowanych plików gry na swoje miejsce, tak aby Steam na powrót je rozpoznawał i ich używał. Trzeba przede wszystkim wykonać ostatnie, opisane wyżej kroki, ale w odwrotnej kolejności. Wchodzimy więc do folderu, który zawiera skopiowane pliki gry (w naszym przypadku do F:\Steam gry do przeniesienia), kopiujemy folder z grą (w naszym przypadku Counter-Strike Global Offensive) i wklejamy go docelowo do wcześniejszego folderu o ścieżce C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common .

. Gdy kopiowanie pomyślnie się zakończy, można już usunąć folder z dysku, z którego go właśnie skopiowaliśmy (w naszym przypadku z F:\Steam gry do przeniesienia).

Jeśli jeszcze tego nie zrobiliśmy, uruchamiamy program Steam i wyszukujemy na liście naszych gier ten tytuł, który chcemy przywrócić bez ponownego pobierania plików z sieci.