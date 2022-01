Startuje Steam Lunar Sale 2022. Wyprzedaże potrwają do 3 lutego. W historycznie niskiej cenie m.in. Half-Life: Alyx

Chiński Nowy Rok rozpocznie się w tym roku 1 lutego i z tej właśnie okazji wybrane sklepy cyfrowej dystrybucji uruchomiły specjalne wyprzedaże na gry. Zalicza się do nich chociażby platforma Steam, który przecenił w sumie tysiące zróżnicowanych gatunkowo gier, a zniżki sięgają nawet 90%. Steam Lunar Sale (wyprzedaż z okazji Chińskiego Nowego Roku) nie jest co prawda tak dużą wyprzedażą jak zimowe i letnie promocje, jednak mimo to, w okresie tym na platformie Valve można znaleźć naprawdę nieźle przecenione produkcje. Wśród nich, za nieco poniżej 15 złotych znajdziemy chociażby Shadow Warrior 2.

Wystartowały kolejne promocje z okazji Steam Lunar Sale 2022. Sprawdźmy, czy wśród przecen znajdziemy jakieś cenowe perełki.

Tegoroczna wyprzedaż Steam Lunar Sale 2022 rozpoczęła się wczorajszym wieczorem, a potrwa do 3 lutego do godziny 19:00 czasu polskiego. Znaczna część ofert jest porównywalna cenowo do tych z ostatniej dużej wyprzedaży Steam (Winter Sale), ale można znaleźć także kilka jeszcze lepszych obniżek. Między innymi na wspomniane Shadow Warrior 2, ale także na Command & Conquer Remastered Collection czy Ori and the Will of the Wisps. Poniżej zamieszczamy przykładowe oferty w ramach tegorocznej wyprzedaży Steam Lunar Sale:

Gry do 10 zł:

Unravel Yarny Bundle - 10,08 zł

Wasteland Remastered - 5,93 zł

Don't Starve - 8,99 zł

Half-Life - 7,19 zł

Gry do 20 zł:

Assassin's Creed: Unity - 17,98 zł

For Honor - 14,97 zł

DOOM - 19,99 zł

Outlast 2 - 16,19 zł

Metal Gear Solid: The Phantom Pain - 18,25 zł

Dreamfall: The Longest Journey - 28,79 zł

Dead Space - 17,47 zł

Shadow Warrior 2 - 14.29 zł

Gry do 50 zł:

S.T.A.L.K.E.R. - 21,59 zł

Dead By Daylight - 35,99 zł

Cities: Skylines - 26,99 zł

TES Online - 23,97 zł

Ori and the Will of the Wisps - 35,63 zł

Metro Exodus - 50,80 zł

Warhammer: Vermintide 2 - 26,99 zł

Curse of the Dead Gods – 29,99 zł

Dying Light: Enhanced Edition – 35,99 zł

Elex – 37,99 zł

Wasteland 3 – 47,18 zł

Wolfenstein: Youngblood – 23,70 zł

Mortal Kombat 11 – 39,99 zł

Star Wars: Battlefront II – 27,98

Torchlight III - 35,74 zł

Greedfall - 51,99 zł

Gry do 100 zł:

Halo: The Master Chief Collection – 57,19 zł

Disco Elysium – 57,19 zł

Cyberpunk 2077 – 99,50 zł

Divinity: Original Sin 2 – 64,79 zł

Hell Let Loose – 95,80 zł

Horizon Zero Dawn: Complete Edition – 84,50 zł

Scarlet Nexus – 99,50 zł

Evil Genius 2: World Domination - 57,19 zł

Gry powyżej 100 zł:

Deathloop – 149,40 zł

FIFA 22 – 107,96

Life is Strange: True Colors – 149,40 zł

New World – 104,24 zł

Resident Evil Village – 124,50 zł

Sekiro: Shadows Die Twice – 127,00 zł

Sid Meier’s Civilization VI: Anthology – 123,71 zł

Yakuza: Like a Dragon – 131,94 zł

Half-Life: Alyx - 107,49 zł

Forza Horizon 4 Ultimate Edition - 125 zł

