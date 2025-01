Project 92 - Meta coraz bliżej wprowadzenia konkurencji dla Twittera. Pierwsze osoby już zaproszone do skorzystania

Pogłoski dotyczące konkurencji dla Twittera zarządzanego obecnie przez Elona Muska, docierały do nas już od jakiego czasu. Jako że były to wczesne informacje, wiadomo było jedynie, że aplikacja od Mety będzie dość podobna do Instagrama. Teraz na światło dzienne wyszły wizualizacje jej realnego wyglądu. Wszystko za sprawą jednego z pracowników, który podzielił się zdjęciem z oficjalnej prezentacji. Informacji o aplikacji "Project 92" jest jednak znacznie więcej.

Meta jest w trakcie przygotowań do publicznego udostępnienia aplikacji o wewnętrznej nazwie Project 92, która ma być poważną konkurencją dla obecnego Twittera. W jej powstawanie angażowane są znane osobistości.

Krążące po sieci zdjęcie, które przedstawia nadchodzącą aplikację, pierwotnie zostało pokazane w dniu dzisiejszym na wewnętrznym spotkaniu pracowników firmy Meta. Z tego, co wiadomo do tej pory: aplikacja przedstawiana pośród firmy jako Project 92, publicznie może nazywać się Threads. Została ona oparta na Instragramie i zintegrowana z Activity Pub (zdecentralizowany protokół sieci społecznościowych), więc każda osoba, która będzie chciała zacząć z niej korzystać, będzie mogła przenieść swoje obecne konto wraz ze wszystkim obserwującymi. Jak widać na zdjęciu poniżej, design mocno nawiązuje do Instagrama. Zamiast zdjęć, które widzimy podczas przeglądania "apki", teraz zobaczymy krótkie opisy tekstowe.

Dyrektor ds. produktów Mety - Chris Cox - powiedział, że Project 92 ma być "ich odpowiedzią na Twittera". Z doniesień i słów Chrisa wynika również, że ludzie poszukują "rozsądnie zarządzanej platformy", a więc nie są zadowoleni z obecnego stanu Twittera. W rozwój przyszłej aplikacji zaangażowane są bardziej znane osoby, takie jak Dj Slime, a wiadomo też, że prowadzone są rozmowy z Dalajlamą i Oprah Winfrey, aby oni także zaczęli z niej korzystać. Co do samego debiutu, to wiadomo, że pracę nad aplikacją rozpoczęły się w styczniu bieżącego roku i Meta ma zamiar opublikować ją tak szybko, jak to możliwe.

