Meta zaprezentowała nowy model AI o nazwie SAM. Z powodzeniem potrafi on identyfikować i izolować obiekty ze zdjęć

Modeli językowych bądź tych opartych na algorytmach sztucznej inteligencji z dnia na dzień mamy coraz więcej. Co do tych drugich, to zaledwie wczoraj (5 kwietnia 2023 r.) Meta zaprezentowała model nazwany SAM (Segment Anything Model), który z dużą dokładnością potrafi analizować materiały foto i wideo, a następnie izolować z nich poszczególne obiekty. Cały proces nazywany segmentacją obrazu, nie jest czymś nowym, jednak teraz ma przebiegać dużo wydajniej.

SAM to zupełnie nowy model Mety oparty na algorytmach SI, który jest w stanie z dużą skutecznością wyodrębniać obiekty ze zdjęć oraz filmów.

Rozwijanie wszelkich usług związanych z SI nie zwalnia tempa. Najnowszy model Mety ma pomóc w rozróżnianiu poszczególnych obiektów z obrazów oraz filmów przy sporo mniejszym nakładzie pracy niż do tej pory. Jest w stanie to robić automatycznie dla całego materiału, po kliknięciu przez użytkownika na wskazany obiekt lub wprowadzeniu danych tekstowych. Model został przeszkolony na 11 milionach zdjęć, z których wyodrębniono 1,1 miliarda różnych masek obiektów. Zebrane dane pozwalają na dokładną analizę nie tylko pośród danych treningowych, ale również wszelkich nowych obiektów, których SAM nigdy "nie widział". Jest to dość ciekawa cecha nazywana ZSL (Zero-Shot Learning). Daje to ogromne możliwości, ponieważ nie wymaga dodatkowego szkolenia, żeby model rozróżniał nieznane mu obiekty.

Zarówno SAM, jak i zbiór danych, na których się szkolił (SA-1B) są udostępnione w serwisie GitHub na licencji Apache 2.0. Dodatkowo dostępne jest również demo, dzięki któremu sami możemy przetestować możliwości modelu wybierając spośród dostępnych zdjęć, bądź przesyłając jakiekolwiek z naszego urządzenia. Trzeba przyznać, że segmentacja obrazu przebiega całkiem sprawnie i szybko. Przyszłościowo model SI ma się przysłużyć do lepszego lokalizowania obiektów na filmach czy nagraniach, więc z powodzeniem sprawdzi się choćby przy okularach AR. Oczywiście to tylko jedna z wielu możliwości i jest bardzo prawdopodobne, że SAM przyczyni się do lepszego rozwoju wielu usług, a także urządzeń. Można się spodziewać, że niedługo ujrzymy sporo aplikacji choćby wewnątrz samego Facebooka, które będą wykorzystywać nowe modele AI. Choć z pewnością nie ograniczy się to tylko do "produktów" Zuckerberga, a tak jak było w przypadku LLaMA, da możliwość powstania wielu nowych aplikacji zewnętrznym twórcom.

Źródło: Meta