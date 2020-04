Procesory Intel Alder Lake-S mogą zadebiutować do końca roku

Obecnie czekamy na premierę desktopowych procesorów Intel Comet Lake-S, które będą należały do 10 generacji procesorów Core i najprawdopodobniej będą także ostatnią generacją wykorzystującą mikroarchitekturę Skylake. Kolejne dwie generacje, które miały zadebiutować po 10 generacji to Intel Rocket Lake-S oraz Intel Alder Lake-S. Dotychczas byliśmy pewni, że przed 2021 rokiem nie zobaczymy żadnych desktopowych procesorów wykorzystujących niższy proces technologiczny. W jednym z chińskich forów pojawiły się jednak bardzo interesujące slajdy, rzekomo pochodzące od Intela. Jeśli informacje na nich są autentyczne, to producentowi CPU znacząco polepszył się uzysk w ulepszonej litografii 10 nm, co może mieć znaczący wpływ na nadchodzące premiery Niebieskich.

W sieci pojawiły się informacje sugerujące, iż 10 nm układy Intel Alder Lake-S mogą zadebiutować jeszcze w 2020 roku.

Poniższe informacje obecnie traktujemy jako plotkę, jednak gdyby doniesienia okazały się prawdziwe, wówczas na rynku procesorów zrobiłoby się jeszcze ciekawiej niż dotychczas. Na chińskim forum Weibo (które znane jest z publikacji różnych plotek i przecieków, które później zostają potwierdzone) pojawiły się slajdy rzekomo należące do Intela. Wynika z nich, iż w ostatnim czasie uzysk z litografii 10 nm znacząco się poprawił, dzięki czemu producent może wyprodukować znacznie więcej tych jednostek. Według pierwszego ze slajdów, pierwsze 10 nm procesory dla desktopów powinny pojawić się do końca 2020 roku, w przyszłym roku pojawiłyby się pierwsze układy 7 nm, natomiast w 2022 roku będzie dostępne już znacznie więcej procesorów w ulepszonym 7 nm procesie, które będą przygotowane z myślą o różnych rynkach.

Drugi slajd przedstawia produkty, które powinny pojawić się w 2020 roku. Znajdziemy na nim oczywiście mobilne układy Tiger Lake oraz pierwszą dedykowaną kartę bazującą na architekturze Xe - mowa o Intel DG1 (Discrete Graphics 1). Co ciekawe, na tym samym slajdzie pojawiła się wzmianka o premierze 10 nm, desktopowych procesorów Alder Lake-S. Jest to o tyle dziwna sytuacja, że wcześniej miały się pojawić jeszcze układy Rocket Lake-S. Trudno więc powiedzieć, czy Intel planuje wprowadzenie dwóch różnych generacji jednocześnie, czy ma zamiar przedsięwziąć inne środki w tej sytuacji. Według informacji sprzed kilku tygodni, procesory z linii Alder Lake-S miałyby się cechować budową przypominającą big.LITTLE, gdzie 8 mocnych rdzeni zostałoby sparowanych z 8 rdzeniami o nieco bardziej energooszczędnym charakterze. Procesory miałyby także rzekomo wykorzystywać nową podstawkę LGA 1700. Oprócz tego na slajdzie znajdują się wzmianki o 10 nm serwerowych układach Intel Ice Lake oraz 10 nm jednostkach Snow Ridge. Są to jednostki typu SoC z wbudowanym modemem 5G przygotowywane z myślą o stacjach bazowych i wykorzystujące m.in. architekturę Tremont (Atom). Póki nie dostaniemy potwierdzonych informacji od Intela, możemy traktować wszystkie powyższe doniesienia jako niepotwierdzoną plotkę.

Źródło: Weibo